Hoe je ervoor zorgt dat je voldoende drinkt: 'Vertrouw op je dorstgevoel'

Het advies is om elke dag tussen de 1,5 en 2 liter vocht te drinken. Maar hoe zorg je ervoor dat je voldoende drinkt? En wanneer weet je dat je goed bezig bent?

Voldoende drinken is ontzettend belangrijk voor je lichaam. Het zorgt voor een goede spijsvertering en het helpt voedingsstoffen in je darmen op te nemen. Daarnaast vervoert het voedings- en afvalstoffen door je lichaam én regelt het je lichaamstemperatuur, bijvoorbeeld door te zweten.

"Je lichaam herstelt de vochtbalans uit zichzelf. Als je te veel vocht verliest, plas je bijvoorbeeld minder urine uit. Of je krijgt een dorstgevoel waardoor je meer gaat drinken", vertelt Tara Eikenaar van het Voedingscentrum.

Je dorstgevoel is leidend. Dat signaal geeft je lichaam niet voor niets, luister ernaar. Heb je dorst, dan drink je.

Frouwkjen van Duin, voedingsdeskundige

En juist op dat dorstgevoel mogen we wat meer vertrouwen, vindt voedingsdeskundige Frouwkjen van Duin. "Je dorstgevoel is leidend", vertelt ze. "Dat signaal geeft je lichaam niet voor niets, luister ernaar. Heb je dorst, dan drink je." Hoeveel je nodig hebt, hangt ook af van de temperatuur en van wat je aan het doen bent.

Zo weet je of je voldoende drinkt

"Door naar je urine te kijken kun je eenvoudig checken of je voldoende drinkt. Is je urine donker, dan drink je te weinig. Is je plas licht van kleur, dan drink je genoeg", legt Van Duin uit. Merk je dat je het lastig vindt om op je dorst te vertrouwen? Zet dan een fles water neer in het zicht. Zorg dat hij 's avonds leeg is, geeft Van Duin als tip. "Als je werkt, zet je hem op je bureau."

Welke drank kan je het beste drinken?

Wat is dan de beste drank om te drinken? "Water drinken is goed. Ook met dranken als koffie, thee, zuivel en sojadrink kun je goed je vocht aanvullen. Het gezondst is de verschillende dranken uit de Schijf van Vijf af te wisselen", vertelt Eikenaar. "Niet iedereen krijgt dat dorstgevoel vanzelf. Probeer daarom wel globaal bij te houden of je 1,5 tot 2 liter drinkt."

Van Duin is voorstander van water zonder toevoegingen. "Citroen erin is misschien verfrissend, maar het zuur is voor je tanden een minder goed idee. Zeker als je dat gedurende de dag steeds een beetje drinkt. Probeer water als puur water te drinken. Dat is naast dorstlessend het gezondst en goedkoopst."

Er zijn ook mensen die geen water 'lusten'. Wat kunnen zij volgens Van Duin drinken? "Ik zou echt proberen water te leren drinken. Ben je gewend iets toe te voegen, dan kun je dat afbouwen. Steeds een klein beetje minder zoet. Doe wat minder limonade in je water. Dat werkt trouwens ook goed voor thee of koffie met suiker."

Heel populair onder jongeren is water met 'smaak' die je ervaart door geur. Van Duin: "In plaats van liters cola of sinas op een dag is zo'n waterfles een verbetering. Ga je het gebruiken in plaats van water, dan vind ik het niet echt een vooruitgang."

