Geen eetlust door het warme weer? Zo zorg je toch goed voor jezelf

We hebben al wat hete dagen achter de rug. En het warme weer lijkt voorlopig nog wel aan te houden. Op dit soort dagen hebben we vaak geen zin om te eten, terwijl het toch belangrijk is voor je lichaam. Met deze tips zorg je toch goed voor jezelf tijdens de zomerdagen.

Door Isabelle Voois

Hoe komt het eigenlijk dat we minder eetlust hebben tijdens de warmte? Volgens Hein Daanen heeft dit te maken met de warmteproductie die omhooggaat om eten te verteren. "Dat heet diet-induced thermogenesis", vertelt de hoogleraar Thermofysiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

"Door te eten is er energie nodig om het weer te verteren. Die extra warmteproductie wil je vaak niet als het warm is. Hierdoor hebben we dus minder eetlust, zodat we die diet-induced thermogenesis niet hebben en dus die extra warmteproductie door eten niet krijgen", legt Daanen uit.

"Als het warm is, hoef je ook niet extra te stoken in je lichaam", zegt Wouter van Marken Lichtenbelt, hoogleraar Ecologische Energetica en Gezondheid aan de Universiteit Maastricht. "Je wil juist liever minder warmte genereren. Het menselijk lichaam heeft van zichzelf natuurlijk altijd warmteproductie. Dat is ons metabolisme. Die warmte moet je dus altijd kwijt."

Warmte verliezen lukt minder makkelijk als het warm is, legt Van Marken uit. "Je probeert dus wat minder te stoken. Mensen worden vaak ook wat minder actief, dus je hebt dan ook minder energie nodig."

Welke gevolgen heeft een verminderde eetlust voor je gezondheid?

Voglens Daanen heeft die verminderde eetlust geen direct gevolg voor je gezondheid. Als je echt honger hebt, maken die effecten van warmte niet meer uit. Van Marken Lichtenbelt beaamt dit. "Vooral in deze tijd, waarin er overdaad is, kan het niet zo veel kwaad. Het is eerder gunstig. Je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat je evenwichtig en gevarieerd eet."

Het is daarom belangrijk dat je de juiste hoeveelheden eiwitten, koolhydraten en vetten binnenkrijgt, zegt Lieneke Voss, diëtist bij WW. "Je moet eigenlijk altijd voldoende groente en fruit, volkoren graanproducten, calciumrijke voedingsmiddelen, plantaardige vetstoffen en vis, vlees of een vegetarisch alternatief eten. Variatie binnen de groepen is cruciaal voor een gezond voedingspatroon, dat geldt niet alleen met warm weer."

"In principe hoef je niet anders dan anders te gaan eten. Veel mensen vinden het wel lekkerder om iets te eten wat minder warm en lichter is, dus een koude salade in plaats van stamppot", zegt Voss.

Veel drinken tijdens warm weer

"Waar je tijdens het warme weer vooral op moet letten, is dat je voldoende vocht binnenkrijgt", benadrukt Voss. "Drink minimaal 1,75 liter per dag. Dat komt neer op zo'n zes glazen. Bij warm weer zweet je meer, dus dan is het extra belangrijk om voldoende te drinken."

Zorg er verder voor dat je voldoende water bij je hebt en drinkt, zeker als je buiten werkt of fysiek actief bent. "Thee of koffie zonder suiker, bruiswater en water met wat citroen, munt of komkommer zijn ook goede opties. Let met warm wel goed op je alcoholgebruik. Alcohol heeft een vochtafdrijvend effect."

In de kou heb je extra voedselbehoefte om de kachel in je lichaam harder te kunnen stoken. Daarvoor moet je dus meer eten.

Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie

Bestaat er ook zoiets als te veel water? "'Te' is nooit goed", zegt Voss. "Als je heel veel water in een korte tijd drinkt, kan dit voor watervergiftiging zorgen." Daarover hoef je je volgens haar geen zorgen te maken. "Het gaat dan echt over liters water binnen een korte tijd, daar kom je niet aan als je 'normaal' drinkt."

In de winter eten we volgens Daanen vaak juist meer en vetter. "Zeker in koude streken zie je dit terug. Als je daar vlees eet, hebben de dieren die in die koude streken leven meer vet als isolatie tegen de kou. Mensen eten daar automatisch ook wat vetter. Dat komt ook goed uit, want in de kou heb je extra voedselbehoefte om de kachel in je lichaam harder te kunnen stoken. Daarvoor moet je dus meer eten."

Aanbevolen artikelen