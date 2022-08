Studentenvoer naar hoger niveau: zo kook je goedkoop, snel en vooral lekker

Je bent student en hebt weinig tijd en geld, maar wil wel lekker eten. Pasta met ketchup en instantnoedels zijn verleden tijd. Met deze recepten wordt je studententijd een culinair avontuur.

Door Janniek Vreeken

Emily van Rheenen kent de uitdagingen van koken als student maar al te goed. "Eerst koken je ouders alles en ineens sta je op eigen benen", zegt de auteur van De Studentenchef. "Ik had twee kookpitjes, geen oven en nog geen metertje aanrecht om op te koken. Als student wil je dat je eten snel, simpel en goedkoop is."

"Ik raad iedereen aan een goede basisvoorraad te hebben", zegt Van Rheenen. "Denk aan pasta, rijst, tomatensaus en droge kruiden. Haal vervolgens je groenten op de markt, zo bespaar je in de kosten."

Van Rheenens kookboek bestaat grotendeels uit basisrecepten met variatietips. "Wanneer je de basis onder de knie hebt, kan je alles aanpassen naar verlangen. Stamppot is simpel te maken en je kunt er eindeloos mee variëren. Zo staat in mijn boek een boerenkoolstamppot met mon chou en rookworst die altijd een hit is."

Plaattaarten, bowls en soepen

Elise Kaak van Easyculi.nl merkt dat de tijden veranderen. "Studenten anno 2022 hebben meer in hun mars dan een pasta pesto." Zij merkt dat er belangstelling is voor ingewikkeldere recepten. Een populair recept op haar website is de plaattaart caprese. "Je neemt een grote rol bladerdeeg, die kost vaak maar 1 euro. Daar kan je alles op doen wat je maar wil. Plaattaart leent zich goed voor restjes groente die je over hebt, zo verspil je geen eten óf geld."

Ook bowls zijn volgens Kaak een goede optie. "Pokébowl, buddhabowl, burritobowl; allemaal simpel om te maken en naar eigen smaak aan te passen. Hier kan je weer restjes in kwijt en met een simpele basis als rijst of couscous en groente uit blik is het goedkoop en staat het snel op tafel."

Ik woon alleen en voor één persoon koken kan lastig zijn, daarom maak ik vaak grotere porties die ik kan invriezen.

Jeremy Smit, student

Student verpleegkunde Jeremy Smit weet alles van weinig tijd hebben om te koken. "Met een studie, stage en onregelmatige werktijden heb ik niet altijd tijd om te koken. Ik woon alleen en voor één persoon koken kan lastig zijn. Daarom maak ik vaak grotere porties die ik kan invriezen. Zo heb ik altijd wat in huis of voor op het werk. En het is ook vaak goedkoper."

Smit heeft een goede tip voor studenten die snel en goedkoop een vullende soep willen maken. "Ik vind kant-en-klare soep altijd een beetje saai. Maar ik gebruik het vaak als basis om een betere soep te maken. Dan neem ik de kant-en-klare tomatensoep en gooi ik er extra tomaten uit blik, ui, knoflook, vegan gehakt, kookroom en voor een beetje kick wat cayunkruiden bij. Dat is heel makkelijk om te maken en zo veel lekkerder."

Pasta met vijf ingrediënten

"Andere go-to gerechten zijn paddenstoelen risotto, bami, nasi en (vegan) pasta carbonara" zegt Smit. Ook Kaak raadt de pasta carbonara aan. "Het is supersimpel en je hebt maar vijf ingrediënten nodig: pasta, spekjes, ei, parmezaanse kaas en zwarte peper."

"Je studententijd is ook een tijd van veel sociale contacten", benadrukt Van Rheenen tot slot. "Maak samen met je huisgenoten een lekkere lasagne om te delen. En in plaats van je geld uitgeven buiten de deur kan je voor minder dan 5 euro een goede wijn kopen en een lekkere borrelplank erbij maken om van te genieten met je studiegenoten."

