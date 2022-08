Grijp jij naar chocolade (of juist chips)? Misschien zijn je 'hongerhormonen' uit balans

Waar de een na de lunch steevast trek krijgt in een stuk chocolade, grijpt de ander vooral naar een hartige snack. Zegt de drang naar zoet of juist zout eten iets over je gezondheid? En zijn er mogelijk dieperliggende oorzaken?

Door Anne van Asseldonk

Het hunkeren naar zoete of juist zoute levensmiddelen zou op tekorten kunnen wijzen, weet diëtist Anita Mulderij. "Bij een magnesiumtekort kan de behoefte aan chocolade groter worden. Een cliënt van mij had altijd zin in broccoli en droomde er zelfs over. Bij haar werd een ijzertekort vastgesteld."

Toch is het vaak niet zo duidelijk. Naast een bepaald tekort kunnen er nog andere oorzaken van bepaalde cravings zijn, zegt gezondheidswetenschapper Terry Schouten. Zelf denkt ze dat hormonen een belangrijke rol spelen. "Als die uit balans zijn, bijvoorbeeld door ziekte, stress, onregelmatig werk of overgewicht, zijn vaak ook je hongerhormonen uit balans."

Vooral de hormonen ghreline, insuline en leptine beïnvloeden waar je zin in hebt, hoeveel honger je hebt en of je verzadigd bent. "Mensen die veel trek of behoefte aan zoetigheid hebben, doen er goed aan stress te verminderen en op de slaapkwaliteit te letten", adviseert Schouten. Slaap en stress hebben invloed op de hormoonhuishouding.

Meer zin in zoet voor menstruatie

"Wat ik van veel vrouwen weet, is dat ze de laatste paar dagen voor de menstruatie meer behoefte hebben aan koolhydraten en zoetigheid. Ook schommelingen in de bloedsuikerspiegel kunnen je laten grijpen naar zoet", vertelt Mulderij. "Vandaag de dag eten we om andere redenen dan vroeger, toen was het lichaam nog meer in harmonie met wat het nodig heeft. Ik geloof zeker dat een deel van dat mechanisme nog actief is."

"Het is mooi als je kunt luisteren naar een behoefte, er gehoor aan geeft en dan verzadigd raakt, dat geeft rust in je systeem", vindt Mulderij. "Maar gebruik het niet als excuus om suikerrijke dingen te eten. Als het structureel wordt, doe je er goed aan om te kijken wat de oorzaak van je behoefte is."

Veel koffie drinken en sommige medicijnen kunnen ook oorzaken zijn dat je meer zout verliest en er meer zin in hebt.

Anita Mulderij, voedingsdeskundige

Ironisch genoeg is de oorzaak van behoefte aan suiker vaak het eten ervan. Dat we van suiker houden is letterlijk en figuurlijk met de paplepel ingegoten. "Zelfs moedermelk is zoet. Snelle suikers worden snel omgezet in energie. Dat maakt suiker een makkelijke energiebron", licht Schouten toe. Als je hormonen uit balans zijn en je een serotoninetekort hebt (bijvoorbeeld door stress of slaaptekort) kun je meer trek krijgen in zoet.

Wees je vooral bewust van je voedingspatroon, zeggen Mulderij en Schouten. En laat geraffineerde suikers zoveel mogelijk staan. Als je kiest voor producten die van nature veel suiker bevatten, kun je die het best combineren met iets vezelrijks.

Snakken naar zout kan wijzen op verstoring

Opvallend is dat trek in zout op onderliggende problemen kan wijzen. Zout reguleert de vochthuishouding. Bij inspanning, veel zweten of als het erg warm is, kan er een vochttekort ontstaan. "Dat is de reden dat in veel sportdrankjes ook zouten zitten", legt Schouten uit.

Cravings naar zout kunnen wijzen op een verstoring in elektrolyten (de vitaminen- en mineralenhuishouding). Daarnaast kan bij zwangerschap of PMS behoefte aan (extra) zout ontstaan. "Veel koffie drinken en sommige medicijnen kunnen ook oorzaken zijn dat je meer zout verliest en er meer zin in hebt", vult Mulderij aan.

Maak ook eens je avondeten voedzamer door meer langzame koolhydraten, eiwitten en gezonde vetten toe te voegen.

Terry Schouten, gezondheidswetenschapper

Mentale honger of emotionele honger kan er volgens beide experts voor zorgen dat je zin krijgt om te snaaien (zowel zoet als zout). Verdwijnt 's avonds steeds weer die halve zak drop of chips achter de kiezen? Word je dan bewust van deze gewoonte en probeer te achterhalen wat de reden hiervan is.

"Maak ook eens je avondeten voedzamer door meer langzame koolhydraten, eiwitten en gezonde vetten toe te voegen", adviseert Schouten. "Dan is de kans kleiner dat je cravings krijgt."

