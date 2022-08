De grootste valkuilen waardoor we vooral in de avond snaaien

Na de vakantie is het wellicht een goed idee om weer wat gezonder te gaan eten. Maar hoe komt het dat het vooral 's avonds fout gaat en je begint te snaaien? En belangrijker: hoe voorkom je dat?

Door Mirjam Bedaf

Je hebt een doel: je wil een paar kilo afvallen of gezonder leven. Je hebt het keurig volgehouden, totdat je 's avonds op de bank zit en de (koel)kast roept. "Iedereen heeft zijn eigen uitdagingen. Voor de een is dat zoet en voor de ander hartig. Er zijn verschillende oorzaken voor", vertelt huisarts Tamara de Weijer.

Soms ga je 's avonds snaaien omdat je simpelweg overdag te weinig hebt gegeten. Snaaien zien we ook vaak bij alcoholgebruik. "Alcohol geeft een kleine bloedsuikerverlaging, niet prettig voor het lichaam en dat wil suiker. Alcohol zorgt bovendien voor minder remmingen", zegt De Weijer.

"Ook eten we 's avonds vaak uit gewoonte, verveling, emoties of stress. Je voelt je even prettiger als je iets lekkers eet, en dat heb je helaas niet na een stronk broccoli", aldus de arts, die boeken schreef over leefstijl en voeding. "Na drie avonden een stroopwafel, zijn je hormonen op de vierde avond al ingesteld op de stroopwafel die gaat komen. Het bereidt zich voor op een nieuwe suikerpiek en maakt het vetopslaghormoon insuline aan."

Hoe werkt beheersing als je zin hebt om te snaaien?

Het heeft ook te maken met zelfcontrole, vertelt Catharine Evers, gezondheidspsycholoog aan de Universiteit Utrecht. "Die blijkt in de loop van de dag af te nemen. 's Morgens ben je fris en uitgeslapen en heb je veel zelfcontrole. Een gezond ontbijt kost daardoor vaak weinig moeite. Je bent de hele dag bezig, ook met het reguleren van je emoties. Er gebeuren dingen, het is druk, en je wordt ook letterlijk moe."

Je hebt in de avond dus minder energie over om je zelfcontrole te gebruiken om snaaien te voorkomen, zegt Evers. "Ook treedt vaak het what the hell-effect op: ik heb gezondigd, nu maakt het toch niet meer uit. Maar natuurlijk maakt het wel uit of je een handje of een hele zak nootjes eet."

Is gezond eten een kwestie van discipline?

Volgens De Weijer is het geen kwestie van discipline om niet te snaaien. "Als je weet wat je achilleshiel is, kun je daar rekening mee houden. Dat zijn voor mij bijvoorbeeld chips en borrelnootjes. Chips komt hier alleen in huis op de dag dat ik het wil opeten, bijvoorbeeld met een feestje of in het weekend. Een reep chocolade kan gerust drie weken in de kast liggen."

Wat wel werkt? Mindful eten. En dat begint al voordat je gaat eten. Heb je echt honger? De zucht naar eten is bovendien een golfbeweging, en gaat vanzelf weer over. De Weijer: "Maak een 'alsdanplan'. Als ik in de avond zin krijg om te snaaien, ga ik een rondje lopen, een glas water drinken of tien kniebuigingen doen."

Het is weekend, het is mooi weer, het is slecht weer. Excuses komen en gaan.

Catharine Evers, gezondheidspsycholoog

Volgens Evers zou je voor jezelf kunnen nagaan wanneer en waarom het niet lukt om niet te snaaien. "Misschien op momenten dat je je verveelt of je rot voelt. Het is goed om eens uitgebreid stil te staan bij je eigen eetgedrag."

Wat ook kan helpen: gepland zondigen. Bijvoorbeeld van tevoren met jezelf afspreken dat je op dinsdagavond een zakje chips op de bank mag en op vrijdagavond een glas wijn met iets kleins.

Evers: "Anders laat je het afhangen van allerlei toevallige factoren. Het is weekend, het is mooi weer, het is slecht weer. Excuses komen en gaan. Plannen voelt misschien niet goed, maar je zult zien dat het werkt."

Zwangerschapskilo's kwijtraken: vier redenen om juist blij te zijn met die extra kilo's Voor een kersverse moeder kan het lastig zijn om te accepteren dat haar lichaam in relatief korte tijd zo verandert. Speciaal voor haar is dit lijst van Ouders van Nu.

Aanbevolen artikelen