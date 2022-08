Populair op sociale media: is dit een banaan, of toch een taart?

Realistische taarten zijn in. Op sociale media en op streamingdiensten als Netflix zien we taarten die eruitzien als handtassen, magnetrons, schoenen of levensmiddelen. Waarom zijn deze realistische taarten zo populair en hoe maak je ze zelf?

Door Anne van Asseldonk

Het oog wil ook wat. Deze uitspraak is meer dan ooit waar als het op realistische taarten aankomt. Die hyper realistische taarten werken heel goed op sociale media, weet patissier Hidde de Brabander.

"Het draait vooral om het uiterlijk, je proeft toch niks", zegt De Brabander. "Het zijn vaak niet de allerlekkerste taarten die je ooit hebt gegeten. Maar door het uiterlijk hebben deze taarten wel een hoog foodporn-gehalte." Lekker om naar te kijken dus.

Realistische taarten zijn leuk om zelf te maken, weet Willemien Vos van Deleukstetaartenshop.nl. "Zeker bij gelegenheden als Halloween merken we dat de vraag groot is. Maar ook taarten als zelfportret, taarten in de vorm van fruit, tassen of zakken chips zijn populair."

Je kunt van alle alledaagse voorwerpen wel een taart maken, maar je moet wel een beetje creatief zijn. Toch leven realistische taarten onder de professionele Nederlandse bakkers niet erg, weet De Brabander. "Het kost enorm veel tijd, en in Nederland heerst meer het moraal dat iets eetbaar en enigszins betaalbaar moet zijn."

Vos is het daarmee eens. "In Amerika zie je meer mensen die er echt hun beroep van hebben gemaakt. Die zijn dan een hele week met zo'n taart bezig. Zo'n taart kun je, als deze klaar is, niet meer eten. Dat zie je in Nederland toch minder."

Vos tipt Nederlandse liefhebbers om de Holland Sugar Art Show wedstrijd van Mjam Taart in de gaten te houden. Op deze jaarlijkse bakwedstrijd komen de mooiste superrealistische taarten voorbij.

Toch is het moeilijk is om een Nederlandse bakker te vinden die bekendstaat om realistische taarten. "Als je deze taarten gaat maken, zitten er zoveel uren in dat ze amper te verkopen zijn. Zelf vind ik de Zwitsers-Franse Amaury Guichon de enige die ik ben tegengekomen die mooi combineert met lekker. Maar hij verkoopt zijn taarten in principe niet, maar juist de cursussen om deze taarten te bakken."

Doorgaans wordt chocoladecake gebruikt als cement

Hidde de Brabander

Een beetje artiest moet je wel zijn om taarten à la Guichon te maken, vindt Vos. Zie ook de 'bananen' die hij onlangs maakt. "Maar we vinden het belangrijk dat iedereen zelf pronkstukken van taarten kan maken, en anders helpen we daarbij. We hebben op onze socialemediakanalen een levendige community. In onze besloten Facebook-groep Podium Deleukstetaartenshop kan iedereen bij elkaar terecht voor tips en advies of om werk te showen."

Zelf zo'n realistische taart maken? Volgens De Brabander is daar in de meeste gevallen niet echt een specifiek recept aan gekoppeld. "Je hebt vaak veel chocolade en suiker nodig om het te maken. Doorgaans wordt chocoladecake gebruikt als cement. Die is lekker stevig en dan kun je lekker stukken stapelen. Verder heb je vooral heel veel icing, botercrème en kleurstof nodig."

Kok en kunstenaar Natalie Sideserf gebruikt ook chocoladecake in een van haar hyperrealistische taarten die op YouTube te zien zijn.

Taart die tot het aansnijden lijkt op een banaan. Beeld uit de video van Natalie Sideserf.

Om je taart zo realistisch mogelijk te krijgen, is de fondantlaag belangrijk, tipt De Brabander. "Neem daarvoor de juiste kleurstoffen, bijvoorbeeld pasta of poeder. Gebruik niet alleen primaire kleuren, maar meng de kleuren, zodat een natuurlijker effect ontstaat."

Ook kant-en-klare fondant kun je prima mengen. Let er bovendien op of dingen van nature dof zijn of juist glanzend. Soms is het mooi om de fondant met een poedertje wat matter te maken. Bij andere voorwerpen (bijvoorbeeld leer) wil je juist een subtiel glansje. Dit kun je met glansmiddel aanbrengen, zodat je taart nog echter lijkt.

Tips om realistische taart te maken

Op de site van Deleukstetaartenshop komen onder andere een kaarstaart, zwembadtaart en een draaimolentaart voorbij. Al deze taarten worden gemaakt door Annemiek Wegman en dienen ter inspiratie. "Het verrassende van realistische taarten is dat je ze ook prima met de kids kunt bakken. Die kunnen heerlijk kleien met de fondant", vindt Vos.

Tijdens het uitrollen dien je de fondant regelmatig een kwartslag te draaien. Dit voorkomt dat het aan je werkblad plakt. Kneed de fondant goed door, anders scheurt deze op de randjes. Je kunt fondant het beste verstevigen met tylose, anders zakt het vaak een beetje in. In plaats van fondant kun je ook marsepein gebruiken, tipt Wegman in een YouTube-video. "Je kunt het beste beginnen met balletjes, daar maak je vervolgens figuurtjes van."

Aanbevolen artikelen