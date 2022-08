Eten uit een doos: dit kost een maaltijdbox (en zo kun je erop besparen)

Goed nieuws voor fans van maaltijdboxen: terwijl de voedselprijzen sterk oplopen, stijgt de gemiddelde prijs van deze dozen maar mondjesmaat. "De concurrentie is groot", weet expert Jan Willem van Tilburg.

Door Ellen Den Hollander

De boodschappen voor je maaltijden afgepast in een doos ontvangen, zodat je niets hoeft weg te gooien: het is een blijvertje. Het aantal soorten maaltijdboxen neemt nog altijd toe. Marktleider HelloFresh kon deze week dan ook goede cijfers bekendmaken.

Die hogere omzet vindt Van Tilburg van vergelijkingssite Foodboxen.nl opvallend. "Het bedrijf is erin geslaagd nieuwe klanten te werven. Beleggers waren niet zo tevreden over de aanwas, maar daar zit weer groei in." Wereldwijd bedient het van oorsprong Duitse bedrijf acht miljoen huishoudens. Dat is een groei van 4 procent ten opzichte van vorig jaar.

Vooral voor mensen die een gemakkelijk slachtoffer van Thuisbezorgd zijn, kan het geld schelen.

Minke van Kuijen, bespaarexpert

Juist die ijver om nieuwe klanten enthousiast te krijgen, kan er volgens Van Tilburg voor gezorgd hebben dat de prijzen van maaltijdboxen niet zo sterk zijn gestegen in het afgelopen jaar. "Je ziet in de supermarkt de prijzen enorm oplopen, terwijl wij zien dat de prijzen van de boxen in Nederland gemiddeld met zo'n 6 procent zijn gestegen in de afgelopen twee jaar." Ter vergelijking: GfK signaleerde dat een mandje met basisproducten uit de supermarkt vorige maand bijna 20 procent duurder was dan in september 2021.

De stijgingen bij de maaltijdboxen zijn wisselend: de dozen van HelloFresh stegen zo'n 5 procent in prijs, terwijl de stijging bij Veganbox bijna 14 procent was. En producent Familiebox liet de prijzen met iets meer dan 1 procent stijgen. "De concurrentie is groot", ziet Van Tilburg.

Wat kost een maaltijdbox?

Hoeveel je aan een maaltijdbox kwijt bent, hangt af van je keuze. Van de acht boxen die Foodboxen.nl voor deze site vergeleek, is Versh het goedkoopst en Marley Spoon het duurst. In elke doos zitten ingrediënten voor in totaal zes maaltijden: drie maaltijden voor twee personen.

Prijzen maaltijdboxen HelloFresh: 43,99 euro

Marley Spoon: 46,85 euro

Dinnerly: 35,85 euro

Familiebox: 45 euro

De Krat: 45 euro

Ekomenu: 45,95 euro

Versh: 32,85 euro

Veganbox: 43 euro

Hoe kun je besparen op maaltijdboxen?

Besparingsexpert Minke van Kuijen, ook bekend als Gierige Gerda, staat positief tegenover maaltijdboxen. Dat vinden mensen soms raar, weet ze. "Het is duurder dan naar de supermarkt gaan, maar het kan ook voorkomen dat je naar Domino's gaat. Vooral voor mensen die een gemakkelijk slachtoffer van Thuisbezorgd zijn, kan het geld schelen." Bovendien zijn de maaltijden vaak gezonder dan de gerechten die je dan bestelt.

Zeker als je je net bij een van de aanbieders aanmeldt, zijn maaltijden best goed geprijsd, ziet Van Tilburg. "Er zijn vaak goede aanbiedingen." Het belangrijkste is dat je een maaltijdbox uitkiest die bij jou past, vindt Van Kuijen. "De een vindt biologisch eten belangrijk, terwijl de ander vooral naar de prijs kijkt."

Heb je eenmaal een abonnement, dan kun je nog besparen, weet ze uit ervaring. "Je kunt twee maaltijden ook rekken tot drie maaltijden door de ingrediënten anders te gebruiken. Dan trek je de maaltijden uit elkaar. Je kunt ook ingrediënten gaan toevoegen, maar dan ben je alweer zelf creatief bezig." Dat moet maar net bij je passen, aldus de besparingsexpert. "Toen ik samenwoonde namen we ook weleens maaltijdboxen voor één persoon. Als je geen grote eter bent, dan kan dat best."

Waarom zijn maaltijdboxen zo populair?

Het is niet zo vreemd dat mensen voor dit soort maaltijden kiezen, vindt gedragspsycholoog Sabine Jansen van het in gedragsverandering gespecialiseerde bureau D&B. "Gemak is een belangrijke behoefte. Je hoeft niet na te denken en je hoeft niet naar de supermarkt."

Zeker mensen die wel wat te besteden, maar weinig tijd hebben, hebben er geld voor over om toch gezond te eten. Jansen ziet dat vooral jonge tweeverdieners voor maaltijdboxen kiezen. "Het is handig als je glutenvrij eet of als je graag lokale producten wilt gebruiken. En je weet wat er in een gerecht gaat. In een restaurant weet je dat niet zo precies."

Andere voordelen: je hoeft waarschijnlijk minder weg te gooien doordat de ingrediënten afgepast zijn, je koopt minder overbodige producten omdat je minder bij de supermarkt komt en je probeert nieuwe gerechten uit. "Het gaat ook om een sociale norm. Heeft 'iedereen' om je heen ineens Marley Spoon? Dan is de kans groter dat je ook denkt: dat ga ik ook proberen", vermoedt Jansen.

Na zwangerschap zonder dieet afvallen: maaltijdbox kan oplossing zijn Het duurt vaak even voordat je na een zwangerschap weer op je oude gewicht bent. Het is belangrijk om op een gezonde manier af te vallen. Ouders van Nu weet hoe je dat het beste doet.

