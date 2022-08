Welk type vet is het meest geschikt om patat en snacks in te frituren?

We houden allemaal wel van een vette hap op z'n tijd. Je kunt frituren in plantaardige olie, vloeibaar frituurvet of vast frituurvet. Maar in welk vet maak je nou eigenlijk de beste frietjes? Experts leggen uit hoe het zit.

Door Isabelle Voois

De Vlaamse voedingswetenschapper Bruno de Meulenaer stelde onlangs in het vakblad Frituurwereld dat rundervet (dat vast is op kamertemperatuur) ideaal is als je patat bakt. "De vetzuren van soja-, zonnebloem- en olijfolie oxideren niet alleen snel onder hoge frituurtemperaturen, maar kunnen zelfs verbranden. Het veelvuldig consumeren van geoxideerde en/of verbrande stoffen is verre van gezond."

Volgens diëtist Astrid Kasbergen is het juist uitkijken geblazen met het gebruik van rundervet in de frituurpan. "Hoewel rundervet stabiel blijft bij een hoge temperatuur, is het een verzadigd vet. Dit verhoogt het cholesterol en de kans op hart- en vaatziekten. Dat is dus gevaarlijk voor de gezondheid."

Voedingswetenschapper Nicole Vervaet zegt dat je bij frituren het best kunt kiezen voor onverzadigde vetzuren. Dat deze vloeibare en plantaardige oliën snel zouden verbranden, klopt niet volgens de senior beleidsadviseur voeding en gezondheid bij MVO, de ketenorganisatie voor oliën en vetten. "Deze oliën zijn doorgaans in gezuiverde vorm op de markt en hebben dan een hoog rookpunt."

"Het rookpunt is sterk afhankelijk van de onzuiverheden in een ruwe olie. Daarom wordt het afgeraden om in extra vergine olijfolie te bakken. Maar zelfs zonder raffinage hebben deze oliën een hoog rookpunt."

Onverzadigde vetzuren zijn goed voor hart en bloedvaten

Het is belangrijk dat het vet maximaal de temperatuur van 175 graden haalt. "Op die temperatuur wordt het product van binnen goed gehouden en verbrandt het van buiten niet", verklaart Vervaet. "Als je friet bakt, gaat er ook wat van het vet in de aardappel zitten, dus het vet dat je dan binnenkrijgt kan het best maar zo onverzadigd mogelijk zijn. Onverzadigde vetzuren zijn goed voor hart en bloedvaten, die krijg je dus veel meer binnen als je in soja-, raapzaad- of olijfolie frituurt."

"Je kunt onverzadigde vetten onderverdelen in meervoudig en enkelvoudig", weet Vervaet. "De meervoudige onverzadigde vetten zijn de gezondste, maar de minst stabiele. De enkelvoudige zijn iets minder gezond, maar weer iets stabieler. Frituurvetfabrikanten maken een mix van de verschillende typen vetzuren en voegen ook nog antioxidantia toe, wat ook die achteruitgang tegengaat. Zodoende zorgen ze er dus voor dat je zoveel mogelijk van die allergezondste vetten binnenkrijgt."

Behalve vloeibaar frituurvet is gewone plantaardige olie, zoals zonnebloemolie en olijfolie, ook geschikt om in te frituren.

Voedingscentrum

Volgens Vervaet zit er nauwelijks verschil tussen de oliën en is dus niet te zeggen welke het best is om in te frituren. "Dat is vaak gewoon een kwestie van smaak." Ook het Voedingscentrum meent dat je het best kunt frituren in olie, vanwege de onverzadigde vetten. "Behalve vloeibaar frituurvet is gewone plantaardige olie, zoals zonnebloemolie of olijfolie, ook geschikt om in te frituren. Gebruik alleen geen extra vierge olijfolie. Bij verhitting ontstaan ongezonde stoffen", meldt de website.

"Het klopt dat rundervet minder snel achteruitgaat bij verhitting, maar dat vormt geen problemen voor die plantaardige oliën als je ervoor zorgt dat je gewoon goed oplet. Zorg ervoor dat je frituurvet niet te donker wordt en bak niet veel te heet", zegt Vervaet.

Wanneer moet je frituurvet vervangen?

Als je goede frietjes wil bakken, is het ook van belang om je frituurvet op tijd te verversen, tipt De Meulenaer. Hoe je weet wanneer het aan vervanging toe is? "Enerzijds de kleur: als de olie te donker wordt, moet je het verversen. Ook als de olie te sterk ruikt, is hij aan vervanging toe. En veel schuimvorming tijdens het friet bakken is ook niet goed."

De stroperigheid van de olie neemt volgens De Meulenaer ook toe naarmate die meer wordt gebruikt. "Je ziet dat het best als je olie nog koud is en je het mandje uit de frituurpan neemt. Als je heel lange olieslierten van het mandje ziet vallen, wordt het tijd om de olie te vervangen. Houd over het algemeen acht of negen keer frituren aan en ververs de olie daarna."

