Hoelang kun je haring bewaren? 'Gewoon niet opnieuw invriezen'

Haring eet je vers van het mes, vinden fijnproevers. Maar kun je haring ook langer bewaren? NU.nl vroeg het aan twee haringkenners.

Het haringseizoen is in volle gang. Tot 1 september kunnen we nog genieten van de Hollandse nieuwe. Dat wil niet zeggen dat de haring daarna niet lekker meer is.

"Dat is gewoon een afspraak die is gemaakt", vertelt Noordzeekenner en haringliefhebber Willem Ment den Heijer. "Na de laatste vangstdag van het maatjesharingseizoen in het voorjaar blijft het product het hele jaar door te koop als maatjesharing, ook al is het dan januari of februari."

"De haring is uitzonderlijk goed dit jaar", weet Arie Kuijt, keurmeester bij de veiling van het eerste vaatje haring. Al twee tot drie weken voor de normale start van het haringseizoen waren ze al vet genoeg, dat wil zeggen een vetgehalte van 17 tot 19 procent. "Hoe dat komt? Een haring eet plankton. Als er weinig plankton is, is de haring minder lekker. Dit jaar was er extreem veel voedsel aanwezig."

Het invriezen is wettelijk verplicht om de haringworm onschadelijk te maken.

Willem Ment den Heijer, Noordzeekenner en haringliefhebber

Na het lossen van de boot worden de haringen aan wal gekaakt. De kieuwen worden verwijderd, maar een deel van de ingewanden blijft zitten. Vervolgens gaan de haringen in emmers met pekel, een eeuwenoude conserveringstechniek. Met het pekelen begint ook de rijping van de haring, wat de uiteindelijke smaak van de haring zal bepalen.

In emmers gaat de haring vervolgens met pekel en al de vriezer in. Den Heijer: "Het invriezen is wettelijk verplicht om de zogenoemde haringworm onschadelijk te maken. Daar kun je behoorlijk ziek van worden."

Visspecialist koopt altijd ingevroren haring

De visspecialist koopt bij de groothandel ingevroren haring en ontdooit de vis voor de verkoop. De uiteindelijke smaak is afhankelijk van hoelang geleden de vis is ontdooid en hoe hij is ontdooid.

"Ontdooien moet traag", aldus Den Heijer. "En maakt de visspecialist de haring schoon net voordat de klant hem opeet of worden ze alvast voorgesneden?" Bij de haringtest proeft Kuijt bij vijftien visboeren haring. Die smaken stuk voor stuk anders, om bovengenoemde redenen.

Een haring die voor je neus wordt schoongemaakt, is het lekkerst, vinden Kuijt en Den Heijer. "Vers van het mes noemen we dat", zegt Kuijt. "Bacteriologisch gezien kun je een schoongemaakte haring gerust een paar dagen in de koelkast bewaren, maar dat komt de smaak niet ten goede. De haring is bitter, je gaat echt vis ruiken en proeven. En hij verkleurt, wordt bruin."

Haring dezelfde dag nog bereiden

Het kan natuurlijk dat je een gerecht met haring wil gaan maken. Volgens Kuijt moet je de haring dezelfde dag nog bereiden, dus op de dag zelf naar de visboer om haring te halen.

Den Heijer koopt gewoonlijk vuile haring, haring die nog niet is schoongemaakt. "Ik maak ze thuis schoon, direct voordat ik ze opeet. Ze zitten in een plastic zakje met nog een beetje pekel. Door de pekel kun je de haring wel een of twee dagen later nog schoonmaken en opeten. Schoongemaakte haring moet je direct opeten."

Opnieuw invriezen lijkt Den Heijer niet verstandig. "Gewoon niet doen. Beter koop je dan vuile haring." Zelf haring schoonmaken is volgens hem helemaal niet moeilijk. "Probeer het een keer. En kom je er niet uit, op YouTube zijn talloze video's over vis schoonmaken te vinden."

