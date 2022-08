Wat mag je aan eten en drinken meenemen in het vliegtuig?

Er bestaat verwarring over wat je wel en niet aan eten en drinken mag meenemen als je gaat vliegen, maar er mag meer mee in je handbagage dan je misschien denkt. Dus maak het jezelf comfortabel en zorg ervoor dat je wat lekkers bij je hebt.

Door Mirjam Bedaf

"In principe mag alles mee in de handbagage, behalve als het op de lijst van gevaarlijke voorwerpen staat. Ook eten mag gewoon mee", vertelt Dennis Muller, woordvoerder van Schiphol. "Voor vloeistoffen - dus ook voor drinken - geldt een maximum van 1 liter, in verpakkingen van elk 100 milliliter die in een hersluitbare doorzichtige zak van 1 liter zitten."

Met een flesje water kom je meestal niet door de veiligheidscontrole. "Beter neem je een leeg flesje mee, op de luchthaven zijn overal waterpunten om het flesje te vullen als je de security door bent", zegt Muller. De 'vloeistofregel' moet voorkomen dat terroristen grote hoeveelheden vloeibare springstof aan boord van het vliegtuig brengen. Vloeistoffen die zijn gekocht na de securitycheck mogen daarom wel mee, mits verzegeld en met geldig aankoopbewijs.

Het is overigens niet de douane, maar de security die op het vliegveld controleert of mensen eten en drinken meenemen. De douane controleert vooral de in- en uitvoer van goederen door reizigers die op Schiphol arriveren. Daarbij kijken ze of alle verschuldigde belastingen zijn betaald en of goederen voldoen aan de voorschriften om onder andere de veiligheid en gezondheid in Nederland te bewaken.

Op vluchten waar je geen eten krijgt aangeboden, scheelt het in de portemonnee om zelf eten mee te nemen.

Susan Aretz, culinair auteur

Zelf eten meenemen heeft voordelen. Kookboekenauteur Susan Aretz vindt het bijvoorbeeld fijner om te eten op momenten dat het haar uitkomt dan dat ze moet wachten tot ze aan de beurt is voor de maaltijd. "Waarbij je bovendien de kans hebt dat wat jij wil al op is. Als je al een maaltijd aan boord krijgt natuurlijk. Op vluchten waar je geen eten krijgt aangeboden, scheelt het in de portemonnee om zelf eten mee te nemen."

Neem vooral mee waar je zelf zin in hebt, adviseert Aretz. Ze neemt zelf tijdens het vliegen steevast allerlei kleine bakjes met lekkers mee. "Aan snoepjes denkt iedereen meestal wel, maar op een gegeven moment ben je klaar met zoet. Dus ook rauwkost met hummus of iets anders om te dippen. Zorg er verder voor dat je iets knapperigs bij je hebt, zoals crackertjes. Vooral lekker omdat je vaak extra water drinkt en dan zo'n weeïge smaak in je mond kan krijgen."

Verder is het volgens haar ook een kwestie van rekening houden met degenen die naast je zitten. "Neem geen eten mee dat sterk ruikt en waar de omgeving dus van kan meegenieten. En neem koude dingen mee, zoals een pasta- of een tonijnsalade. Je kunt niets laten opwarmen in het vliegtuig, behalve misschien een potje babyvoeding. Op grote hoogte verandert bovendien de smaak van gerechten. Wees daarom gul met je kruiden. En heb je een boterham met kaas, dan zou je er een lik sambal of mosterd op kunnen doen."

Neem ook iets gezonds mee

Bedenk van tevoren hoelang de vlucht duurt en hoeveel je in die tijd thuis zou eten. "Je hebt in een vliegtuig de neiging om meer te gaan eten, uit verveling. Daarom is het slim om ook een aantal gezonde dingen mee te nemen", zegt Aretz. "En tijdens lange vluchten beweeg je veel minder dan aan de grond, dus veel energie-inname qua eten heb je eigenlijk niet nodig."

Reizen met kinderen vergt extra aandacht, merkt Aretz op. "Zorg voor doosjes rozijntjes en gedroogd fruit, of gesneden appel in een bakje. Eten is voor kinderen ook afleiding, en dat is mooi meegenomen. Maak je een lange vlucht met jonge kinderen, neem dan ook wat lekkers voor je buren mee. Dat zorgt meteen voor wat goodwill als je kind even niet zo lekker gaat."

