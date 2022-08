Bramen geplukt? Doe ze ook eens op een pannenkoek of maak een scroppino

Augustus is dé tijd om in het bos bramen te plukken. En je kunt er nog veel meer mee doen dan zo uit het vuistje opeten.

Door Mirjam Bedaf

Wildplukken is populair. Want zeg nou zelf: wat geeft meer voldoening dan bramenjam van bramen die je zelf hebt geplukt? Staatsbosbeheer staat wildpluk op kleine schaal toe. Maar alleen als het voor eigen gebruik is. "Voor bramen hebben we het dan over een champignonbakje van 250 gram", vertelt Imke Boerma van Staatsbosbeheer. "Op grote schaal of commercieel plukken beschouwen we als diefstal of beschadiging van het terrein."

Verder heeft de vereniging voor veldbiologie (KNNV) een aantal adviezen, die Staatsbosbeheer onderschrijft. "Pluk alleen in gebieden waar je mag komen. Breek geen takken af om de laatste bramen te bemachtigen. Loop niet door bijzondere begroeiing en vertrap geen zeldzame planten", licht Boerma toe. "Gedraag je als gast en laat geen sporen achter."

Er is een goede reden om niet alle bramen te plukken. Vruchten als bramen zijn voedsel voor dieren. Laat daarom altijd wat vruchten hangen. "Hetzelfde geldt voor eikels en paddenstoelen. Wanneer je lokaal alle vruchten, zaden of planten plukt, dan kan lokaal een soort verdwijnen. Dat is niet de bedoeling", zegt Boerma. Daarnaast doe je er ook je collega-plukkers een plezier mee als je de struik niet kaal achterlaat.

Als Richard Walraven, medeauteur van het boek Fruit plukken, aan bramen denkt, wordt hij teruggebracht naar zijn jeugd. "Samen met mijn oma gingen we ieder jaar bramen plukken in de polder van Spaarnwoude", vertelt hij. "Nadat al het fruit uit de emmertjes was verzameld, werd het sap ingekookt. Daarna ging het door een schone zakdoek van opa in flessen, of oma maakte er jam van. Bij verjaardagen werd de jam gebruikt voor de zandtaartjes van mijn opa, die banketbakker was."

Bramen zijn kwetsbaar, dus doe voorzichtig

Samen met frambozen behoren bramen tot de kwetsbaarste soorten zacht fruit. "Behandel ze daarom voorzichtig", tipt Walraven. "Spoel ze voorzichtig af in een vergiet dat in een grote bak met koud water staat." Hij heeft ook een waarschuwing: onder het kroontje kunnen nog weleens wormpjes voorkomen, vooral bij zelfgeplukte bramen. "Mocht je ze tegenkomen, leg de bramen dan even in een glazen schaal of bak met een theelepel zout water. Spoel ze daarna goed af met schoon water zodat alle wormpjes eruit zijn."

Met zijn boek wil Walraven lezers vooral aanzetten tot zelf experimenteren. "Je kunt de bramen inmaken, taarten mee bakken. Van bramensap maak je heel eenvoudig ijsjes of bramenazijn. Bramen zijn ook heel smakelijk op een pannenkoek of zoete pizza. Ze kunnen ook prima in een hartig gerecht als een salade met geitenkaas." Zijn favoriet? Een snelle bramenscroppino.

De bramenscroppino uit het boek Fruit plukken.

Ingrediënten voor een snelle bramenscroppino

250 milliliter citroensorbetijs

125 gram bramen + 4 stuks extra

4 eetlepels wodka

6 eetlepels cava

125 milliliter geklopte slagroom

4 blaadjes munt

Zo maak je het dessert

Doe het sorbetijs met de bramen en wodka in een mengbeker en pureer met een staafmixer tot een glad mengsel. Schenk de cava erbij en pureer nog eventjes tot alles goed gemengd is. Schenk de scroppino in hoge glazen en schep er met een lepel slagroom op. Garneer de glazen met een blaadje verse munt en een braam.

