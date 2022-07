Zo bak je zelf een koolhydraatarm brood: 'Kneden en rijzen hoeft niet'

Veel mensen die een koolhydraatarm dieet volgen maar toch hun boterham niet willen missen, kiezen voor een koolhydraatarme variant hiervan. In de supermarkt vind je verschillende varianten, maar het zelf maken is heel makkelijk.

Door: Isabelle Voois

Kookboekenauteur Janneke Vreugdenhil schreef het boek Koolhydraatarme bijbel en besteedde daarin extra aandacht aan brood. "Mensen eten nou eenmaal heel graag graag brood, vooral in Nederland. Dus dat wordt met een koolhydraatarm dieet dan ook wel echt gemist." Volgens haar is koolhydraatarm brood dan een goede vervanger.

Als je koolhydraatarm brood eet, hoeft dat niet te betekenen dat je de andere goede vitamines en vezels die in brood zitten mist, zegt Vreugdenhil.

"Dat kan namelijk ook gewoon in koolhydraatarm brood zitten. Er worden bijvoorbeeld vaak tarwezemelen aan toegevoegd, juist voor die extra vezels. En als je dan toch koolhydraatarm eet, moet je er sowieso voor zorgen dat je je vitamines op een andere manier binnenkrijgt, bijvoorbeeld door meer groenten te eten."

Gebruik veel zaden en pitten

"Een koolhydraatarm brood zelf maken is heel anders dan een normaal brood zelf maken", stelt Vreugdenhil. "In mijn recepten gebruik ik bijvoorbeeld helemaal geen gist. En ik gebruik veel noten en zaden, dus daar zitten dan ook geen gluten in. Dat betekent dat je je brood niet hoeft te kneden en dat je hem ook niet hoeft te laten rijzen."

Als je koolhydraten wilt mijden, zou ik dat eerder doen door vruchtensappen, snoep, koek en dat soort producten te mijden.

Hiljo Hillebrand, Meester Boulanger

Veel makkelijker en sneller, dus. "Het is een kwestie van de ingrediënten door elkaar roeren en in een bakvorm in de oven schuiven, bakken en je bent klaar."

"Je kunt zo'n brood op allerlei manieren maken. Maar het eenvoudigste koolhydraatarme brood is een kwestie van noten en zaden grof malen, daar wat eieren doorheen roeren, een beetje bakpoeder toevoegen en wat olijfolie of kokosolie. Doe er ook een goede snuf zout bij. Dat doe je in een cakevorm en dat bak je ongeveer vijftig minuten in de oven. Daar krijg je een ontzettend lekker koolhydraatarm brood mee", vertelt Vreugdenhil.

Lastig om zonder tarwe brood te maken

De broden in de supermarkt bevatten veel extra ingrediënten om de tarwe te vervangen, zagen voedingswetenschapper Guido Camps en bakker Issa Niemeijer tijdens een test met zeven soorten uit de super. Er zitten soms wel twintig ingrediënten in, zeggen ze in het AD, terwijl brood bestaat uit meel of bloem, water en zout. En misschien gist. Hun conclusie: al die toevoegingen geven aan dat het lastig is om zonder tarwe brood te maken.

Meester Boulanger en auteur van het boek Broodbijbel Hiljo Hillebrand is kritisch over brood mijden vanwege de koolhydraten. "Ik snap dat dit een beetje een gevalletje slager keurt zijn eigen vlees is. Maar koolhydraten zijn op zich helemaal geen verkeerde voedingsstoffen. Je hebt ze zelfs nodig om te blijven bestaan."

Met 100 procent volkorenbrood of volkoren desembrood krijg je volgens Hillebrand naast voedingsvezels extra voedingsstoffen binnen, zoals vitamine B en allerlei mineralen. "Als je koolhydraten wilt mijden, zou ik dat dus eerder doen door vruchtensappen, snoep, koek en dat soort producten te mijden."

Zijn eigen recept is niet volledig koolhydraatvrij. "Hiermee zit je op ongeveer 70 procent minder koolhydraten dan een normaal brood. Je maakt het voornamelijk met zaden en pitten. Dat maakt de structuur wel wat losser en natter."

Deze ingrediënten heb je nodig

150 gram tarwegluten (online te koop en bij ambachtelijke bakker)

50 gram sojameel

60 gram zonnepitten

60 gram lijnzaad

20 gram tarwevolkorenmeel

20 gram sesamzaad

15 gram tarwezemelen

gist: verse gist van de bakker 21 gram of gedroogde gist 7 gram

5,5 gram zout

Zo maak je het brood

Voordat je begint, verwarm je je oven voor op 220 graden. Je doet alle grondstoffen in een bekken of een keukenmachine. Daarmee kneed je het mengsel ongeveer zes à zeven minuten, totdat het met een vliesje kan trekken. Laat het deeg ongeveer tien minuten rijzen, afgedekt met plastic of een vochtige theedoek. Maak het brood op in een bakblik. Daarin laat je het nog vijftig minuten rijzen op een warme plek. Bak het brood 45 tot 50 minuten af op ongeveer 200 tot 210 graden.

Vreugdenhil kent ook andere varianten, waarbij je langzame koolhydraten gebruikt die minder snel verteren. "Zo heb ik eens een brood gemaakt van gekookte en gepureerde zoete aardappel. Daar gaan dan ook allerlei soorten zaden en noten in." Ook leunt koolhydraatarm brood vaak zwaarder op eiwitten. "In heel veel koolhydraatarm brood zitten eieren. Maar je kunt ook eiwitpoeder nemen, het poeder dat fanatieke sporters gebruiken."

