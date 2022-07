Snacks en drinken mee op reis: brood is handig, maar geen worst erop

Een dagje weg met de auto, een lange rit in de trein of vliegen naar een verre bestemming: veel Nederlanders nemen graag wat te eten mee voor onderweg. Ze smeren een boterham of maken snacks. Wat is handig om mee te nemen en wat kun je beter niet te lang bewaren?

Door: Ellen Den Hollander

Het Voedingscentrum vraagt deze week via sociale media aandacht voor eten op reis. Natuurlijk moet je op warmere dagen veel water drinken en kies je voor eten en drinken dat langer houdbaar is. Als je fruit of rauwe groente meeneemt, dan kun je het voor vertrek alvast wassen en in een goed afsluitbaar bakje bewaren.

Met een gierende diarree wordt de eerste vakantieweek soms op het toilet of op de hotelkamer doorgebracht, drukt voedingsmiddelentechnoloog IJsbrand Velzeboer het beeldend uit. Handen wassen na wc-gebruik en voordat je eten klaarmaakt, is heel belangrijk.

Een voorbeeld van veilig eten is volgens Velzeboer zuurkool, want daar zitten alleen ongevaarlijke melkzuurbacteriën in. Ook 'eeuwig' houdbare producten zoals tomatensaus, augurken en zilveruien kun je zonder problemen meenemen, zegt hij.

Het Voedingscentrum adviseert brood of onbewerkt fruit te nemen. Geschikt broodbeleg is 100 procent pindakaas of sandwichspread. "Droge kaakjes, boekjes, snoep en pepermuntjes zijn prima", vult Rijkelt Beumer, microbioloog van Wageningen University & Research, aan.

Tips Geen stromend water onderweg? Dan biedt een flesje desinfectiegel uitkomst.

Vervoer eten, drinken en eetgerei hygiënisch. Neem het eten mee in schone en afgesloten bakjes. Zorg voor schone borden en bestek.

Een koelbox met koelelementen of een elektrische koelbox is handig. Bederfelijke producten kun je hierin maximaal één dag bewaren.

Houd de koelbox uit de felle zon. Bedek hem met een doek, ook tijdens het rijden.

Haal gekoelde producten vlak voor vertrek uit de koelkast.

Neem je vooraf bereide producten mee? Zorg dat ze volledig zijn afgekoeld voor je op pad gaat. In lauwe producten vermenigvuldigen bacteriën zich snel.

Gooi producten die je normaal gesproken in de koelkast bewaart weg als ze langer dan twee uur niet gekoeld zijn geweest.

Vleeswaren zijn niet zo geschikt om mee te nemen

Kies geen rauw vlees, kip, eieren of vis, tipt het Voedingscentrum. Daar kan Beumer zich alleen maar bij aansluiten. "Het gaat om voedingsmiddelen waar je ziek van kunt worden, zoals broodjes vlees. Die zou ik niet meenemen. Denk aan filet americain, maar ook vleeswaren als boterhamworst. Als je dat ongekoeld meeneemt en je gaat de hele dag op pad, dan kan er toch wel iets gevaarlijks op groeien."

Kaas kan wel. "Speel wel op safe, dus kies geen rauwmelkse kazen." Zelf neemt Beumer niets mee op reis. "Je ontneemt jezelf de kans om in een ander land iets lekkers te nemen."

Goed gesteriliseerd blik

Sommige vakantiegewoonten behoren gelukkig tot het verleden, weet Beumer. "Vroeger namen mensen hun eigen vlees mee op vakantie. Dan blikte de slager dat voor je in. Slagers waren er niet altijd van op de hoogte hoelang zij de blikken moesten steriliseren. Als je dat niet goed doet, dan kunnen er gevaarlijke ziekteverwekkers in zitten." Een blikje dat bol staat, is een indicatie dat het niet helemaal goed is gegaan.

Wat nog steeds kan: het blikje blijft plat, maar de inhoud wordt zuur. "Bij een temperatuur boven de 30 graden kunnen er thermofiele bacteriën gaan groeien. Dan is alles wat in het blik zit minder fris", vertelt de microbioloog. Er is volgens hem een verschil tussen 'koude' landen en landen waar de temperatuur vaker hoog oploopt. "Onze manier van steriliseren is niet berekend op langdurige hitte."

Het duurt wel even voordat het aantal bacteriën gevaarlijk is, maar je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen.

Rijkelt Beumer, microbioloog

"Je hoeft er niet per se ziek van te worden. Maar als het raar ruikt, dan moet je het maar niet meer eten", vindt Beumer. Dat geldt ook voor boterhamworst of ander beleg dat op een warme dag te lang op tafel heeft gestaan. "Het duurt wel even voordat het aantal bacteriën gevaarlijk is, maar je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen", zegt de microbioloog.

Hygiëne is niet te overschatten

Hygiëne kun je niet overschatten, vinden Beumer en het Voedingscentrum. "Ik wandelde een keer in Sofia van mijn hotel naar mijn werkplek. Daar kocht ik een bakje aardbeien dat ik oppeuzelde. Mijn collega's maakten me toen duidelijk dat ik dat beter niet kon doen. De mensen die ze telen, leven aan de rand van de stad, waar men poept op een emmer. Met de ontlasting bemesten ze hun moestuin. Daarna heb ik dat niet meer gedaan."

Verder ontraadt Beumer het eten van rauwe producten. "Zeker als er een saladbar is waar de temperatuur wel erg hoog is of waar veel mensen met hun handen aan de sla zitten." Zijn motto: cook it, boil it, peel it or forget it! Oftewel: kook het, verhit het, schil het of vergeet het maar.

Ziek kind op vakantie Is je kind ziek geworden op vakantie? Ouders van Nu vertelt hoe je je voorbereidt en hoe je handelt op je bestemming.

Aanbevolen artikelen