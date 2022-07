Welke bananen zijn het best voor je: onrijpe, gele of die met bruine vlekken?

Nederlanders zijn dol op bananen. We eten er per persoon gemiddeld zo'n 48 per jaar. Ieder heeft zo zijn voorkeur: de een eet ze het liefst groen, de ander kiest voor geel of bruin. Wat is nou eigenlijk gezonder? Twee experts vertellen hoe het zit.

Door: Anne van Asseldonk

Hoe je je bananen eet, hangt sterk af van je smaakvoorkeur. Hoe rijper de banaan, hoe zoeter ze is.

42 procent van de mensen eet een banaan het liefst terwijl deze nog een beetje groen is, weet Peter Bolijn, marketingmanager bij een grote bananenproducent. "Het grootste deel van de consumenten, namelijk 51 procent, wil de banaan bij voorkeur volledig geel."

De rijpheid van een banaan bepaalt de mate waarin zetmeel in het fruit is omgezet in suiker. Een rijpe banaan kan tot wel 20 procent meer suiker bevatten dan een niet-rijp exemplaar. De banaan is daardoor calorierijker.

Goede stoffen in groene bananen

Groene bananen bevatten erg veel resistent zetmeel en minder suiker, zegt blogger en voedingsdeskundige Monique van der Vloed. "Een groene banaan bevat tot wel 80 procent resistent zetmeel. In resistent zetmeel zitten veel fytonutriënten en polysachariden. Deze suikers zijn door het lichaam lastig af te breken, waardoor je bloedsuikerspiegel stabieler blijft."

Van der Vloed benadrukt dat resistent zetmeel je darmen aan het werk zet. Het zetmeel wordt niet door de dunne darm verteerd, maar door de dikke darm, die met die vertering vitaminen en vetten produceert. Zo ontstaat voeding voor gezonde bacteriën in je darm. Gifstoffen worden sneller afgebroken.

Voor mensen met het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) en andere darmproblemen zijn groene bananen heel interessant, vult de voedingsdeskundige aan. "En het is een mooie manier om extra vezels binnen te krijgen. Sommige mensen kunnen last krijgen met verteren. Als je gevoelige darmen hebt, kun je het best met kleine stukjes groene banaan beginnen."

Van rijp tot overrijp

Ook als je je banaan liever wat geler - en dus zoeter - eet, profiteer je van veel gezondheidsvoordelen. Rijpe bananen leveren snelle energie en zijn perfect voor sporters. Ook bevatten rijpe bananen veel kalium, wat voor een lagere bloeddruk zorgt, zegt het Voedingscentrum.

Interessant zijn ook de overrijpe bananen. Van der Vloed attendeert op een Japans onderzoek waarin is aangetoond dat overrijpe bananen cytokine bevatten. Deze stof (ook bekend als tumornecrosefactor, afgekort TNF) kan zo sterk zijn dat ze tumoren zou kunnen bestrijden. Hoe donkerder de vlekken op de schil, hoe meer positieve effecten. "Voor zover ik weet, is er maar één onderzoek naar gedaan, maar de resultaten zijn veelbelovend", vindt Van der Vloed.

Je kunt bananen in ieder rijpingsstadium gebruiken.

Peter Bolijn, marketingmanager bananenproducent

Zowel het eten van groene bananen als het eten van (over)rijpe brengt gezondheidsvoordelen met zich mee. Een minderheid kiest voor groen, blijkt uit een consumentenonderzoek van Chiquita. Het merendeel van de bananeneters geeft de voorkeur aan geel of nog rijper. "Je kunt bananen in ieder rijpingsstadium gebruiken", zegt Bolijn. In sommige landen gebruiken mensen groene bananen als groente. "En overrijpe bananen kun je gebruiken in baksels als suikervervanger."

Om nou te zeggen dat topsporters alleen overrijpe bananen en mensen met darmproblemen alleen groene bananen moeten eten, is te kort door de bocht, vindt zowel de voedselcoach als de marketingmanager. "Als je van alle voordelen wil profiteren, kun je het best afwisselen tussen groen, geel en bruine vlekken", zegt Van der Vloed.

