Deze barbecuesauzen zijn gezonder dan te zoete en zoute kant-en-klare versies

Bij het barbecueën gieten we maar al te graag lekkere sausjes over groenten, vlees, vis of stokbrood. Maar wie barbecuesaus uit de supermarkt eet, krijgt al snel te veel zout en suiker binnen. Zelfgemaakte varianten zijn meestal beter, benadrukt het Voedingscentrum

Door: Ellen Den Hollander

Per 100 gram zitten er zeven suikerklontjes in de barbecuesauzen van Heinz en Yildriz. En er zitten zelfs acht suikerklontjes per 100 gram in die van Jumbo. Wie de etiketten van barbecuesauzen uit de supermarkten bekijkt, ziet al snel dat deze populaire bruine saus niet zo gezond is. Ter vergelijking: een glas cola bevat ongeveer zeven suikerklontjes. Het Voedingscentrum legde zes soorten naast elkaar en vergeleek de ingrediëntenlijsten op het etiket.

De conclusie: niet een van de onderzochte sauzen past in de Schijf van Vijf. De saus met de minste suiker (Remia) bevat van alle soorten weer het meeste zout. En de soort met het minste zout (Heinz) bevat juist de meeste suiker. Het advies van het Voedingscentrum: kies er pas eentje als je het etiket hebt gelezen.

De soorten die niet extreem veel suiker of zout bevatten, zijn die van Dirk en Calvé.

Vergelijking tussen barbecuesauzen.

'Er zijn mensen die hun vlees in de saus dopen, maar niet zoveel'

Diëtist Berdien van Wezel vindt dat je de waarschuwing van het Voedingscentrum wel met een korreltje zout moet nemen. "Als je één keer per week barbecuet, dan gaat het nergens over", vindt zij. "Die suiker kan het lichaam wel verwerken. En wie neemt nou 100 gram saus op zijn bord? Ik denk dat je bij een portie eerder aan 25 tot 30 gram moet denken. Bij zo'n hoeveelheid zijn de hoeveelheden suiker en zout weer niet zo groot. Er zullen best mensen zijn die hun vlees in de saus dopen, maar dat zijn er niet zoveel."

Het is volgens haar wel leuk dat het Voedingscentrum een duidelijke infographic heeft gemaakt. "Dat geeft snel inzicht", vindt de diëtist. Zij legde de afbeelding voor aan twee van haar klanten in de winkel van Gezond Leven Diëtisten in Den Haag. "Een van hen zei meteen: ik maak sauzen meestal zelf." Een goede basis is volgens Van Wezel mayonaise of yoghurt. "Daar voeg je vervolgens veel verse smaakmakers aan toe, zoals citroensap, knoflook, kurkuma en geperste peterselie. Als je een goede basis hebt, kun je alle kanten op."

Witte sauzen bevatten vaak room of slagroom en dus meer verzadigd vet.

Berdien van Wezel, diëtist

Ben je niet handig in de keuken? "Dan ga je naar de supermarkt. Ik zag deze week dat er een uitstalling was van meerdere merken barbecuesauzen, waarschijnlijk vanwege het weer." In het algemeen geldt dat rode sauzen gezonder zijn dan witte sauzen, tipt de diëtist. "Witte sauzen bevatten vaak room of slagroom en dus meer verzadigd vet. Rode sauzen zijn juist vaak gemaakt met tomaat en mosterd, waaraan een klein beetje suiker is toegevoegd."

Als je in de supermarkt een barbecuesaus kiest, neem er dan een die minder zout bevat, adviseert Van Wezel. Juist in deze tijd vindt ze het belangrijk om de nadruk te leggen op zout en verzadigd vet, meer dan op suiker. "Je kunt best twee kopjes koffie met suiker nemen. Of een keer chocolade. Dat is helemaal niet zo erg."

Ingrediënten voor barbecuesaus

Voor 1 liter saus, die je maximaal twee dagen in de koelkast kunt bewaren. Als je hem invriest, kun je de saus maximaal drie maanden goed houden.

2 uien

1 teentje knoflook

1 Spaanse peper

2 eetlepels olie

2 eetlepels bruine basterdsuiker

2 blikken gepelde tomaten (400 gram)

100 milliliter tomatenketchup

2 eetlepels azijn

1 theelepel mosterdpoeder

2 theelepels (scherpe) paprikapoeder

(cayenne)peper

Zo maak je de saus

Maak de uien, de knoflook en de peper schoon en snijd ze klein. Fruit de ui, de knoflook en de peper in de olie. Voeg de basterdsuiker toe en bak dit even mee. Voeg de inhoud van de blikken tomaten, de tomatenketchup, de azijn, het mosterdpoeder en het paprikapoeder toe en laat dit 20 minuten zacht sudderen. Pureer de saus met een staafmixer of in de keukenmachine en laat de saus afkoelen. Breng de saus op smaak met wat (cayenne)peper en eventueel wat azijn.

(Bron recept: Voedingscentrum)

