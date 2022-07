Kan het kwaad om water opnieuw te koken?

Als je water kookt en je niet al het gekookte water meteen gebruikt, is het zonde om het resterende water weg te gooien. Het lijkt dan ook logisch om dat opnieuw te koken, als je de waterkoker weer aanzet. Er gaan verhalen rond dat water opnieuw koken gevaarlijk is. Twee deskundigen leggen uit hoe het zit.

Door: Anne van Asseldonk

Veel waterkokers hanteren een minimumniveau water. Maar daardoor kook je soms meer dan je nodig hebt, zeker als je maar één kopje nodig hebt. Ook met het oog op het milieu wil je dan misschien iets met het overgebleven water doen. Maar is gekookt water opnieuw koken wel een goed idee?

Microbioloog Rijkelt Beumer, voormalig associate professor aan Wageningen University & Research, ziet het probleem niet zo. "In water zitten allerlei stoffen, waaronder wat schadelijke stoffen. Arseen, fluoride en in sommige gebieden wat meer nitraat, bijvoorbeeld. Maar de concentraties zijn zo laag dat het helemaal geen probleem vormt."

Als je bepaalde bladgroenten eet, zoals sla, krijg je al veel meer nitraat binnen dan wanneer je water opnieuw kookt, zegt de microbioloog. Dat het drinkwater in Nederland van uitstekende kwaliteit is, zegt ook Ruud Steen, hoofd markt en advies bij Het Waterlaboratorium.

Weinig schadelijke stoffen in kraanwater

"In Nederland is drinkwater het best gecontroleerde voedingsmiddel", zegt Steen. Dat drinkwater veilig is, is niet vanzelfsprekend. Drinkwaterbedrijven hebben er een flinke taak aan om ons drinkwater veilig te maken. Daarbij kunnen restanten van stoffen die van nature voorkomen in grond- of oppervlaktewater in het drinkwater achterblijven.

"Water blijft een natuurproduct", zegt Steen. Terug naar nul stoffen in het water kan niet altijd. "Maar ons drinkwater moet aan enorm strenge eisen en normen voldoen, en als er al schadelijke stoffen voorkomen, gaat het om verwaarloosbare concentraties die absoluut geen kwaad kunnen."

Juist om die schadelijke stoffen gaat het bij de stelling dat water opnieuw koken schadelijk is. De hoeveelheid schadelijke stoffen zou zich door het opnieuw koken van water namelijk ophopen. "Als je water twee keer kookt, gebeurt er eigenlijk niets. Er verdampt hooguit een klein deel van het water, maar dat is slechts een fractie", zegt Beumer.

Water filteren of voorbehandelen is niet nodig

Door het verdampen van water krijg je een minimale concentratieverhoging van de stoffen die in het water zitten. Maar dit zou je volgens beide experts wel honderd of misschien wel duizend keer moeten doen voordat de concentraties eventueel wel gevaarlijk kunnen worden. "En tegen die tijd heeft de kalk in het water zo'n aanslag gevormd dat het apparaat een reinigingsbeurt nodig heeft", stelt Beumer gerust.

Dat kalk neerslaat is volgens Steen het grootste effect dat je kunt verwachten als je water (opnieuw) kookt. Die aanslag heet 'ketelsteen'. Dit kun je verwijderen door zo nu en dan azijn in de waterkoker te doen en deze te koken. De kalk lost dan op. Het is belangrijk dat je daarna de waterkoker goed afspoelt.

Dat je nierstenen kunt krijgen door water opnieuw te koken, is volgens Beumer ook een broodjeaapverhaal. "Dat zou bij producten waar veel calcium inzit, zoals melk, of voedingsmiddelen met veel oxaalzuur, zoals rabarber, dan eerder het geval moeten zijn." Je hoort ook weleens dat je water eerst moet filteren of voorbehandelen voordat je het kookt. Dit is volgens beide deskundigen niet nodig.

De smaak van water kan veranderen

Het zou kunnen dat water twee keer koken invloed heeft op de smaak. Sommigen zeggen dat dit komt doordat je de zuurstof eruit kookt, maar dat is bij de eerste keer ook zo, zegt Beumer.

Wel zou het volgens Steen kunnen dat de verandering in kalk invloed heeft op de smaakbeleving. "Er zitten ook niet-schadelijke organische stoffen in water. Ik kan het niet onderbouwen, maar ik kan me voorstellen dat het voor fijnproevers in combinatie met thee en smaak een effect kan hebben. Maar een risico om water opnieuw te koken, is er zeker niet."

