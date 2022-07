Picknicken: dicht bij huis alsnog vakantiekriebels

Niet op vakantie, maar toch op zoek naar dat ultieme vakantiegevoel? Picknicken in het park, bos of op het strand is de beste oplossing. Maar hoe bereid je dat het beste voor? En hoelang picknicken we eigenlijk al?

Door: Mirjam Bedaf

Een picknick is meer dan gewoon buiten eten. "Het is voor de lol. De mens eet ten slotte al langer buiten dan binnen", vertelt Charlotte Kleyn, culinair historicus en schrijver van onder andere Trek, een boek over eten onderweg door de eeuwen heen. "En dan is er nog de vraag: is in je eigen tuin ook picknicken, of moet dat in de natuur zijn?"

In de renaissance was het vooral de adel die op kleedjes in de eigen (grote) tuin ging eten en drinken, maar ook daarbuiten. "In de middeleeuwen at de adel buiten tijdens jachtpartijen. Maar picknicken was toen echt nog voor iedereen. Je moest er natuurlijk wel tijd voor hebben, en mensen van adel hoefden niet te werken."

Dat verandert in de negentiende eeuw. "De steden worden groter en drukker. De Romantiek neemt daar afstand van en ziet de natuur als een pure plek. Picknicken wordt populair, ook voor de wat gewonere mensen", legt Kleyn uit. "Er worden in die tijd ook stadsparken aangelegd. En op een gegeven moment komen er in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zelfs speciale picknicktreinen. Voor de arbeidersklasse, om gezonde lucht op te snuiven."

Brood, kaas en bier of iets chiquers

Wat je meenam, hing af van je sociale klasse. Voor de arbeidersklasse was dat brood, kaas en bier. "De hogere klasse at wat ze gewoonlijk thuis at", zegt Kleyn. "Alles ging mee, daar hadden ze bedienden voor. Het was bovendien een belangrijk sociaal gebeuren. Begin negentiende eeuw was een picknick hét moment om een huwelijkspartner te vinden. Dan kwam de gegoede klasse bijeen in het park."

Zeker in het begin was een automobiel iets bijzonders en gingen mensen auto's kijken. Ze namen dan natuurlijk ook wat te eten mee.

Charlotte Kleyn, culinair historicus

Nog een grote verandering was de opkomst van de auto. Daarmee kon je gemakkelijker weg en dingen meenemen. Kleyn: "Zeker in het begin was een automobiel iets bijzonders en gingen mensen auto's kijken. Ze namen dan natuurlijk ook wat te eten mee. Geen picknick in het groen, maar juist bij het asfalt."

Tegenwoordig kun je alle kanten op als je gaat picknicken. Van een bakje salade en een sapje van de supermarkt tot een keur aan uitgebreide hapjes en drankjes. "Als het weer meezit en je wil eropuit trekken, dan is het superfijn als je snel klaar bent voor een picknick. Zorg er daarom voor dat er altijd een grote fles water in de vriezer ligt", tipt Madame Charlotte, auteur van onder andere Perfecte Picknick. "De bevroren drankjes fungeren als koelelement en in de loop van de dag heb je ijskoud drinkwater."

Een goede, maar snelle voorbereiding

Verder is het handig om een voorraad aan te leggen voor je buiteneetfeestjes. "Ingelegde groenten, dips, sauzen: superfijn om in de kast te hebben staan", aldus Madame Charlotte. "Maak er een gewoonte van je restjes stoofvlees en paddenstoelen - hoe klein ook - in te vriezen. Een restje curry of geroosterde groenten is perfect als vulling voor pasteitjes van bladerdeeg. Op deze manier maak je supersnel lekkere hapjes."

Wat gaat er verder mee in de picknickmand? "Zelfgemaakte limonade of ijsthee, gebraden kip, krabkoekjes, salade, een veggie bowl met noodles, cake met aardbeien of frambozen, cheesecake", somt Madame Charlotte op.

Haar ultieme tip: een watermeloen. "Plus een scherp mes en een rol keukenpapier. Leg de meloen eerst een paar uur in de koelkast. Het is drinken en eten ineen. Voor de volwassenen kun je er een gat in snijden en een fles wodka op zijn kop in zetten, die trekt dan langzaam in de watermeloen. Snijd er stukken van, en je hebt een geweldige cocktail. Succes verzekerd."

