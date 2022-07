Hoe voorkom je dat je een voedselvergiftiging oploopt op vakantie?

De zomer is in volle gang en dat betekent wekelijks de barbecue aan en misschien wel op vakantie naar de camping of exotische oorden. En daardoor ligt een voedselvergiftiging of -infectie al snel op de loer. Wat moet je doen als je ziek wordt? En belangrijker: hoe voorkom je het? Wij vroegen experts om tips.

Door: Mara Ruijter

De termen voedselvergiftiging en voedselinfectie worden regelmatig met elkaar verward, maar er is wel degelijk een verschil, zegt hoogleraar Levensmiddelenmicrobiologie Marcel Zwietering. "Bij een vergiftiging word je niet ziek van de bacterie zelf, maar van de gifstoffen die de bacterie heeft geproduceerd", legt de professor van Wageningen University & Research uit.

"Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als er een bacterie in een pan soep zit en je deze vervolgens te lang in een warme ruimte laat staan, zoals in je tent op de camping. De bacteriën krijgen dan alle ruimte om te vermenigvuldigen en gifstoffen aan te maken. Ga je de soep vervolgens verhitten, dan dood je door het koken wel de bacteriën, maar de gifstof blijft erin. Vaak voel je je binnen één tot zes uur al ziek worden."

Je kunt eieren en vlees beter niet een halve dag of langer in een snikhete tent laten liggen.

Marcel Zwietering, hoogleraar Levensmiddelenmicrobiologie

Bij een infectie word je wél ziek van de bacterie zelf. Die overleeft in je maag en komt vervolgens in je darmen terecht. Zwietering: "Infecties worden vaak opgelopen tijdens een avondje barbecueën. Soms is rauw vlees besmet met salmonella en bakken we dat vlees vervolgens niet goed door, waardoor de bacterie het overleeft en we deze binnenkrijgen. Of we eten van het bord waar het rauwe vlees op lag. Hetzelfde gebeurt met bestek."

Bij een infectie duurt het vaak wat langer voordat je ziek wordt: meestal pas na 24 uur, maar het kan ook weleens drie dagen duren.

Houd je servies en bestek goed gescheiden

Bak de kip of hamburgers dus goed door, zodat eventuele bacteriën gedood worden. En houd het bestek en servies voor het rauwe vlees gescheiden van het bestek en servies dat je gebruikt om te eten.

Sta je op een camping en heb je geen goede koelbox of koelkast ter beschikking, dan adviseert de hoogleraar om pas vlak voor het koken boodschappen te doen. "Een uurtje in een wat warmere ruimte is niet erg, maar je kunt bijvoorbeeld eieren en vlees beter niet een halve dag of langer in een snikhete tent laten liggen."

Ook een ouderwetste bouillon kan wonderen verrichten. Daarmee kun je voldoende vocht en zout vasthouden.

Esther van Vlaanderen, huisarts

Ben je op een vakantie naar verre oorden, kies dan het liefst voor maaltijden die verhit zijn geweest, zodat eventuele bacteriën gedood zijn. "Zoals een curry of wokgerecht", tipt Zwietering. "Verse, rauwe groenten kun je beter laten staan, aangezien die soms gewassen worden in vuiler water dan ons lichaam gewend is."

Drink kleine slokjes water

Toch ziek geworden? Spugen of diarree duurt meestal een dag tot drie dagen, zegt huisarts Esther van Vlaanderen. "Laat diarreeremmers links liggen. Het is juist een heel slimme manier van je lichaam om zo snel mogelijk die ziekteverwekkers kwijt te raken."

Wel doen: kleine slokjes water drinken. "Een vergiftiging of infectie is meestal niet gevaarlijk, maar uitdroging en verzwakking liggen wel op de loer, zeker bij kwetsbare groepen als jonge kinderen en ouderen", vertelt Van Vlaanderen. "Ook een ouderwetste bouillon kan wonderen verrichten. Daarmee kun je voldoende vocht en zout vasthouden."

Komt je eetlust weer een beetje terug, begin dan met licht verteerbare voeding zoals yoghurt, een broodje met licht beleg of een iets vollere soep. "En blijf uit de buurt van vette happen", adviseert de huisarts met klem. "Houd het spugen of diarree langer aan, of krijg je nog meer klachten, dan is het verstandig om je huisarts te bellen."

