Veertigplussers kunnen baat hebben bij een glas wijn of bier per dag

Al jaren zijn wetenschappers het erover eens dat het drinken van alcohol altijd en voor iedereen schadelijk is. Maar in een nieuwe studie komen onderzoekers van de universiteit van Washington tot een andere conclusie: veertigplussers zonder gezondheidsklachten kunnen gezondheidsvoordelen hebben bij het drinken van een kleine hoeveelheid per dag, meldt The Guardian vrijdag.

Door: onze nieuwsredactie

De conclusie van de onderzoekers is dat alcoholgebruik jongeren vrijwel altijd gezondheidsschade toebrengt. Maar vanaf de leeftijd van veertig jaar kunnen volwassenen zonder gezondheidsproblemen baat hebben bij het drinken van kleine hoeveelheden alcohol.

Zo vermindert het mogelijk de kans op hart- en vaatziekten, een hartinfarct en diabetes. De onderzoekers hebben het over het drinken van een kleine hoeveelheid alcohol per dag, zoals een klein glas wijn.

De conclusies van de wetenschappers zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. De onderzoekers zeggen dat adviezen over alcoholgebruik vooral gebaseerd zouden moeten zijn op leeftijd en locatie. Volgens hen is alcohol het riskantst voor mannen van tussen de 15 en 39 jaar oud. Zij worden het snelst agressief van alcohol.

Risico op hart- en vaatziekten en kanker

In 2020 consumeerden 1,34 miljard mensen schadelijke hoeveelheden alcohol, concluderen de onderzoekers op basis van gegevens over alcoholgebruik in 204 landen. Van hen was 59 procent tussen de 15 en 29 jaar oud. Voor hen leverde de consumptie van alcohol niets anders op dan gezondheidsrisico's als hart- en vaatziekten en kanker. Ook leidde het tot meer incidenten, zoals auto-ongelukken, moord en zelfdoding.

Jonge mannen en vrouwen kunnen maximaal een vijfde van een glas bier of wijn per dag drinken zonder gezondheidsrisico's. Voor gezonde veertigplussers ligt dat een stuk hoger: zij kunnen een half tot twee glazen per dag drinken, zonder dat zij risico lopen. Daarna nemen de gezondheidsrisico per drankje toe.

Aanbevolen artikelen