Karin Luitens kookboek voor vega's is in trek: 'Boek met gewoon lekker eten'

Het recente kookboek van Karin Luiten, Vega zónder pakjes & zakjes, is deze week opnieuw het bestverkopende kookboek in Nederland. Wat is het geheim van haar succes?

Door Mirjam Bedaf

De lezers van Luiten, bekend van haar boeken over koken zonder pakjes en zakjes, vroegen al lang om een vegetarisch kookboek. Hun wens kwam in april van dit jaar in vervulling, toen Vega zónder pakjes & zakjes het levenslicht zag.

"Al mijn boeken hebben een goede balans tussen vlees en vegetarisch, maar ik wilde zelf ook heel graag een boek zonder vlees en vis", zegt Luiten. "Dus geen gebakken spekjes of een lekker ansjovisje om een gerecht naar een hoger niveau te tillen."

Toch benadrukt ze dat je bij vegetarisch koken niets hoeft weg te laten of te vervangen. "Waarom zou ik de pakjes en de zakjes de deur uitwerken en dan wel zwaar bewerkte vleesvervangers binnenhalen?" Geen kant-en-klare sojaburgers en kaasschnitzels dus in dit kookboek.

"Bovendien: voor een pasta met vegetarisch gehakt, sojaroom en vegan kaas heb je mijn hulp niet nodig. Maar je vindt er wel bolognesesaus met rode linzen, boerenkoolstamppot met shiitakes en chili sin carne in."

Vega zonder pakjes & zakjes is deze week het bestverkochte kookboek. Bovendien is het kookboek tot nu toe het bestverkochte nieuwe vegetarische kookboek van 2022, meldt uitgeverij Fontaine Uitgevers. De vierde druk is nu in de handel.

Karin Luiten.

Geen meesterchef, wel kwaliteit en smaak

Hoe is het succes van de boeken van Luiten te verklaren? "Dat heeft alles te maken met de rode draad in haar boeken: met kleine moeite een groot effect bereiken", zegt Daan van der Valk, boekverkoper at large voor Athenaeum Boekhandel en fervent kookboekenliefhebber. "Zij is geen meesterchef, maar gaat wel voor kwaliteit en smaak."

Ze kan koken vereenvoudigen en recepten op zo'n manier uitleggen dat iedereen het kan maken, aldus Van der Valk, die jarenlang in de jury voor Het Gouden Kookboek zat.

"Met haar 'zonder pakjes en zakjes' heeft ze een merk gecreëerd dat helemaal past bij deze tijd. Veel mensen willen niet meer met pakjes of zakjes koken, maar juist duurzamer, en tegenwoordig ook met wat minder vlees. Haar recepten schrikken niemand af. Je hoeft geen superkok te zijn en dat spreekt een grote groep mensen aan."

Luiten gebruikt geen moeilijke ingrediënten

Volgens Luiten is haar vegaboek bedoeld voor de doorsnee Nederlander die af en toe geen vlees wil eten. "Die probeer ik op een vrolijke manier op ideeën te brengen. Ik denk dat dat is waarom het boek zo aanslaat. Het is een heel gewoon boek met gewoon lekker eten. Geen moeilijke ingrediënten die je alleen bij de natuurwinkel of toko kan vinden, maar normale dingen die je bij de supermarkt of de groenteboer koopt. En dat je pas na afloop denkt: zat er nou echt geen vlees in dit gerecht? Zo'n soort boek was er volgens mij nog niet."

Luitens bekendste boek, Het grote zonder pakjes & zakjes kookboek, heeft uiteindelijk 34 drukken gehad. "Mensen blijven zo'n boek jaren kopen. Dat is een groot compliment natuurlijk."

Veel kookboeken worden volgens Van der Valk gekocht en in de boekenkast gezet. Er worden maar weinig recepten daadwerkelijk geprobeerd. Luiten bereikt volgens hem een veel breder publiek. Hij vermoedt dan ook dat haar boeken echt gebruikt worden.

Luiten: "Mijn hart zou breken als er maar een paar recepten uit mijn boek zouden worden gemaakt. Daar doe ik het niet voor. Ik weet uit de ontzettend vele leuke reacties en foto's die ik krijg naar aanleiding van het vegaboek - naar mijn idee nog meer dan mijn vorige boeken - dat dit gelukkig niet het geval is."

