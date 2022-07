Altijd trek in chocola rond je menstruatie? Zo voorkom je te veel snaaien

Naast de gebruikelijke krampen en pijnen zal dit ook voor veel vrouwen herkenbaar zijn voor en tijdens de menstruatie: snakken naar chocola. Waar komt die zin in zoetigheid vandaan? Twee specialisten aan het woord over dit onderwerp.

Door: Isabelle Voois

Tijdens de menstruatie gebeurt er veel in het lichaam. Om dit te begrijpen legt José Buik-Evers uit hoe de cyclus van een vrouw werkt. De verpleegkundige heeft zich gespecialiseerd in hormonen. "Een nieuwe cyclus begint met de menstruatie. Tijdens de eerste dag van het bloedverlies gaan nieuwe eicellen groeien. Uiteindelijk groeit er één eicel uit, waarna je in de eisprong komt, dat is meestal rond dag veertien. Vervolgens komt de eicel tot ovulatie."

"In de eerste veertien dagen dat de eicel groeit, wordt er vanuit de eicel het hormoon oestrogeen aangemaakt", vervolgt Buik-Evers, die nu als orthomoleculair therapeut werkt. "In het tweede gedeelte stijgt het tweede hormoon: progesteron. In die periode stijgt de progesteronspiegel. Oestrogeen zet alles in het lichaam aan tot groei en progesteron zorgt dat het weefsel goed uitgroeit, maar niet overmatig gestimuleerd blijft door het oestrogeen. Progesteron werkt als rustgevend hormoon voor de hersenen en het lichaam."

Een laag progesteron zorgt ervoor dat we onrustiger worden en stemmingsgevoelig zijn. Als compensatie gaan we naar snelle suikers en koolhydraten.

José Buik-Evers, hormoonspecialist

Wat hebben die hormonen te maken met de trek in chocola of andere zoetigheid? "Aan het einde van de cyclus hebben vrouwen vaak meer zin in zoet. Dan hoort het progesteron hoog te zijn, maar bij veel vrouwen wordt dit hormoon niet genoeg aangemaakt en blijft het progesteron een beetje halverwege hangen", aldus Buik-Evers.

Dat heeft gevolgen voor je humeur. "Een laag progesteron zorgt ervoor dat we onrustiger worden en stemmingsgevoelig zijn. Als compensatie gaan we naar snelle suikers en koolhydraten, die zorgen voor de aanmaak van serotonine en dopamine. Serotonine zorgt ervoor dat je geniet en zin hebt in sociaal contact, dopamine maakt je zelfverzekerd en daadkrachtig."

Hoe meer balans, hoe beter

Om je eetbuien onder controle te houden, is het belangrijk dat je oestrogeen en progesteron in balans zijn. "Hoe meer jij hormonaal in balans bent, hoe minder last je hebt van je cravings", zegt hormoon- en gewichtsexpert Francisca van den Berg. "Als jij je gehele cyclus gezond eet en minder schommelingen ervaart in je bloedsuikerspiegel, heb je er ook minder last van in de week voor je menstruatie."

Maar het blijft altijd een uitdaging, vindt Van den Berg. "Ik adviseer vrouwen ook altijd om niet te streng voor zichzelf te zijn in die week voor hun menstruatie. Ik adviseer ook meer zoete producten in je voeding voor te laten komen, zoals pompoen of zoete aardappel, en daar dan bijvoorbeeld zoete aardappelbrownie mee maken. Op die manier 'snack' je op een verantwoorde manier."

Volgens Buik-Evers kan ook stress ervoor zorgen dat het progesteron te laag blijft. "Bij stress maak je namelijk adrenaline aan en ook heel veel cortisol. Cortisol wordt gemaakt uit progesteron, dus als je in de tweede helft van je cyclus veel stress hebt, gebruikt je lichaam het molecuul progesteron om het om te zetten in het hormoon cortisol. Dan daalt het progesteron en worden we onrustiger."

Ter compensatie grijpen we dan naar die snelle suikers en gaan we chocola eten. "In chocola met minstens 70 procent cacao zit ook veel magnesium, dat verbruiken we ook veel als we stress hebben. Magnesium werkt ontspannend, dus het lichaam zoekt dan iets om die magnesium weer te compenseren", aldus Buik-Evers.

Gezonde voeding kan helpen

Gezond eten kan een uitkomst zijn, zegt Van den Berg. "Eet voldoende groenten, eiwitten en vetten en voeg in ieder geval magnesium en omega 3 toe aan je maaltijd." Buik-Evers vult aan: "Goede vetten, dus cholesterol, zijn de bouwstenen voor progesteron en cortisol. Eet daarom voldoende producten als avocado, noten en melkproducten."

"Als het lichaam het cholesterol omzet in progesteron, ben jij weer rustig", legt Buik-Evers uit. "Dat omzetten doen enzymen, dat zijn eiwitten. Die gebruiken veel magnesium en vitamine B. Kijk dus eens kritisch naar je voeding en kijk of je genoeg vitamines en mineralen binnenkrijgt voor je progesteron. Als je erachter komt dat je niet genoeg binnenkrijgt, zou je het kunnen aanvullen met supplementen."

