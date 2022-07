Dit is waarom je naar het toilet moet na het drinken van bier

Wie regelmatig bier drinkt, herkent het wel: na een aantal glazen moet je de hele tijd naar het toilet. Oudere mannen kunnen hierdoor nog weleens op de eerste hulp belanden. NU.nl vroeg experts naar het verband tussen bier en toiletbezoeken.

Door: Amy van de Wiel

Dat we zo vaak naar het toilet moeten als we bier drinken, heeft te maken met de combinatie van twee dingen. Zo bevat bier meer water dan andere alcoholische dranken. Ook remt alcohol de aanmaak van het antidiuretisch hormoon (ADH), in de volksmond ook wel het antiplashormoon genoemd.



Uroloog Jorg Oddens van het Amsterdam UMC legt uit hoe het antiplashormoon in je lichaam werkt. "Nieren filteren afvalstoffen en water uit je bloed en maken zo urine. Het hormoon laat je nieren weten hoeveel water ze mogen doorlaten. Als je alcohol drinkt, is het hormoon minder productief en laten de nieren makkelijker water door naar de blaas. Omdat je door bier ook behoorlijk wat extra vocht binnenkrijgt, heb je dan al gauw een volle blaas."

Wil je niet telkens naar de wc, dan is het aan te raden om maximaal één bier per anderhalf uur te drinken.

Anita Mulderij, voedingsdeskundige

Een gemiddeld glas bier bestaat volgens Kennisinstituut Bier voor 90 procent uit water. Hoe snel je moet plassen na het drinken van bier, hangt volgens Oddens af van de grootte van je blaas en van wat je blaas gewend is. "Ben je het gewend om je plas op te houden, dan zal je minder snel naar de wc moeten dan iemand die dat niet gewend is."

Veel plassen door bier maakt je dikker

Volgens voedingsdeskundige Anita Mulderij heeft het plaseffect vooral te maken met het feit dat we bier veel sneller drinken dan andere drankjes. "Als je meer dan één biertje drinkt in anderhalf uur, maakt je lichaam overuren om dat er weer uit te krijgen. Dat is namelijk hoe lang het duurt voordat de alcohol uit één glas bier uit je lichaam is. Wil je niet telkens naar de wc, dan is het aan te raden om maximaal één bier per anderhalf uur te drinken."

Wie eet tijdens het bier drinken, vertraagt dat proces nog meer. Je loopt in dat geval ook nog risico om aan te komen, vertelt Mulderij. "Je lichaam ziet alcohol als gif, dus doet het er alles aan om dat af te stoten. Het verteren van voedsel komt dan op de tweede plek en dat zorgt ervoor dat het zich sneller in je lichaam gaat opslaan als vet."

Oudere mannen op de eerste hulp

Volgens uroloog Oddens heeft het minder actief maken van het antiplashormoon voor de meeste mensen geen ernstige gevolgen. Toch belanden sommige oudere mannen hierdoor weleens op de eerste hulp, vertelt hij. "Als mannen ouder worden, krijgen ze een vergrote prostaat, die het plassen kan bemoeilijken. Als ze het plassen dan te lang uitstellen, komen ze soms niet meer aan plassen toe en moeten ze naar de eerste hulp. De blaasspier is dan te veel uitgerekt."

Als je je niet telkens door de menigte op een festival wil bewegen om voor de zoveelste keer het toilet op te zoeken, raadt Mulderij aan om vaker voor een glas wijn of sterkedrank te kiezen. "Dat is misschien wel duurder, maar je doet er ook langer over dan een biertje. Daarnaast bevat het minder water dan bier."

Volgens Oddens kun je het beste gewoon naar de wc gaan. "Je lijf geeft het niet voor niks aan, dus het is handig om het daarin serieus te nemen. Hoe langer je wacht, hoe uitgerekter je spier wordt en dat maakt het plassen op een later moment juist lastiger."

Op het potje: zo maak je je kind zindelijk Veel ouders vragen zich af wanneer hun kind zindelijk wordt. Hoe leer je een peuter om op het potje te plassen en poepen? Lees hier tips en advies van Ouders van Nu.

Aanbevolen artikelen