Zo maak je een topcocktail volgens Alessandro, de beste bartender van ons land

Alessandro Rancan (31) mag zich de beste bartender van Nederland noemen. Hij weet precies hoe je van een paar ingrediënten een geweldige cocktail of mocktail kunt maken. Om ons thuisbartenders op weg te helpen, deelt hij tips voor een paar feestelijke zomerdrankjes.

Door: Sanne Wolters

De van oorsprong Italiaanse Alessando Rancan streed in mei om de titel 'Diageo World Class Bartender of the Year 2022'. Rancan, in het dagelijks leven hoofdbartender bij Rosalia's Menagerie in Amsterdam, was de beste van de vier bartenders die namens Nederland meededen. De World Class Competition is de grootste bartenderwedstrijd ter wereld, met meer dan tienduizend bartenders uit 66 verschillende landen.

Aan kennis geen gebrek bij Rancan. Ook zit hij naast zijn werk in het restaurant niet stil. Zo begon hij samen met horecacollega's het bedrijf Groovy Fluids Lab, dat geïnteresseerden alles leert het over combineren van smaken en technieken voor het maken van drankjes. Ook creëerden ze hun eigen cocktails uit een flesje.

Rancan weet dus waar hij het over heeft en deelt graag wat van zijn kennis over het maken van de perfecte cocktails en mocktails.

Wat drinken Nederlanders eigenlijk het liefst?

"Ik merk dat steeds meer mensen in Nederland cocktails zijn gaan drinken. Het drankje dat ik nu het vaakst maak is de Moscow Mule. Een cocktail met wodka, gemberbier, limoensap, munt en kruidenbitter van Angostura Bitter."

Welke cocktail kunnen we deze zomer makkelijk zelf maken?

"Ik zou de thuisbartender de Twinkle aanraden, een echte feestcocktail. Je doet 25 milliliter Ketel One Vodka en 15 milliliter vlierbloesemsiroop - die uit de supermarkten zijn echt prima - in een shaker. Vul de shaker met ijs en schud deze een seconde. Schenk het door een theezeefje in een coupe en top het geheel af met champagne. Als garnituur kun je citroenschil gebruiken.

Voor een non-alcoholische versie: combineer de vlierbloesemsiroop met citroensap en spa rood. Hiervoor gebruik je 50 milliliter vlierbloesemsiroop en 25 milliliter vers geperst citroensap. Top het af met spa rood en mix het voorzichtig."

Hebben we een heel drankenkabinet nodig om lekkere cocktails te maken?

"Integendeel! Less is more. Je hebt helemaal niet zoveel verschillende soorten drank of ingrediënten nodig. Houd het gewoon simpel, dan heb je ook meer tijd over om met je vrienden te zijn."

"Met een goede gin, zoals Tanqueray London Dry, kun je al veel kanten op. Koop wat lekkere siropen in de supermarkt en speel eens met de smaken. Gin gaat ook erg goed met gemberbier en citroen. Je kunt ook honing gebruiken in plaats van suikersiroop. Of de citroen vervangen door een sinaasappel. Zo creëer je een totaal ander drankje."

Wat drink je zelf het liefst?

"Ik ben een grote fan van Martini-cocktails en sinds ik begonnen ben met Groovy Fluids Lab maak ik vaak highballs, cocktails gemaakt van slechts twee ingrediënten. Ik vind het erg leuk om te werken met eetbare essentiële oliën en andere ingrediënten die het drankje samenbrengen met de parfumwereld. Daar heb ik ook mijn cocktailmenu bij Rosalia's Menagerie op geïnspireerd."

