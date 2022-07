Waarom is niet al het bruine brood volkoren?

Aan een brood zie je in één oogopslag of je met bruin- of witbrood te maken hebt. Maar hoe weet je of een bruinbrood ook volkoren is? En waarom zijn niet alle bruine broden volkoren?

Door: Amy van de Wiel

De benaming van een brood hangt volgens eigenaar Ko Pots van bakkerij Echte Bakker Pots af van hoe fijn de graankorrel vermalen is. "Als je de hele korrel gebruikt, krijg je volkorenbrood. Als je het verder vermaalt, wordt het vlies fijner en krijg je bruinbrood. Maal je nog verder, tot alleen de kern van de korrel overblijft, dan krijg je bloem, waar je witbrood van maakt."

Welk brood je kiest - van allinson tot tijgerbrood en van maanzaadbrood tot meergranenbollen - hangt af van smaak. Om te weten wat je in je mond stopt, kan het geen kwaad om eens op het etiket te kijken. Sinds 1 juli moet vermeld zijn of het om wit-, bruin- of volkorenbrood gaat. Ook de graansoort moet op het etiket staan.

Fabrikanten en bakkers mogen hun brood pas volkoren noemen als de hele korrel is gebruikt en het brood dus bestaat uit 100 procent volkorenmeel, meldt Lolkje de Vries van het Voedingscentrum. Toch bevat ook bruinbrood volkorenmeel. "Bruinbrood is een samenstelling van ongeveer 50 procent volkorenmeel en 50 procent bloem."

Over het algemeen geldt: hoe donkerder, hoe gezonder.

Ko Pots, bakker

Omdat je verschillende kleuren bruinbrood hebt, is het percentage niet altijd precies fiftyfifty. "Bij bruinbrood is de samenstelling dus iets meer een raadsel dan bij volkoren- of witbrood."

Hoewel bijna al het brood van de graansoort tarwe wordt gemaakt, noemen we in de volksmond vooral bruinbrood tarwebrood, zegt Pots. Of een bruinbrood volkoren is, is volgens de bakker aan de buitenkant niet makkelijk te zien.

"Kijk dus goed naar het etiket, want er kunnen ook kleurstoffen in het brood zitten om het gezonder te laten lijken. Over het algemeen geldt: hoe donkerder, hoe gezonder." Maar het etiket geeft uitsluitsel: staat daar volkoren op, dan heb je ook echt volkorenbrood in je hand.

Volkoren en bruin staan beide in Schijf van Vijf

Volkorenbrood bevat de meeste voedingsstoffen. Maar dat hoeft niet te betekenen dat bruin ongezond is, vertelt De Vries. "Zowel volkoren als bruin staat in de Schijf van Vijf. Volkoren is vezelrijker, maar het is niet zo dat als je alleen bruin eet je niet genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt. Als je bruin lekkerder vindt dan volkoren, kun je daarvoor kiezen."

"Het is wel belangrijk dat je gehele voedingspatroon gezond is, want brood eten op zichzelf is niet per se gezond." Wel maakt De Vries nog een duidelijke kanttekening: als er minder dan 4,5 gram vezels in 100 gram brood zit, is het bruine brood een ongezondere keuze.

Mensen vergeten nog wel eens dat brood sowieso een gezond product is.

Ko Pots, bakker

Ook bakker Pots vindt dat we ons niet te veel zorgen moeten maken over welk brood het gezondst is. "Mensen vergeten nog wel eens dat brood sowieso een gezond product is. Ook witbrood is geen ongezond product, het is alleen wat minder gezond dan bruin of volkoren."

Volgens De Vries bevat witbrood over het algemeen minder bouw- en voedingsstoffen. "Bloem heeft je lichaam minder nodig, dus staat witbrood niet in de Schijf van Vijf."

Vanaf welke leeftijd mag een kind brood eten? De eerste maanden drinkt een baby alleen maar melk. Daarna mag een kind andere voeding, zoals groentehapjes, gepureerd fruit en iets later ook een stukje brood.

