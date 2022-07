Waarom plantaardige melk in je koffie to go nu goedkoper is

Steeds meer koffiezaken trekken de prijzen van koffies met plantaardige melk gelijk met die van koemelk, blijkt uit onderzoek van ProVeg . Coffeecompany schafte deze maand de zogenaamde 'vegan straftaks' af, in maart gebeurde dat al in een aantal Starbucks-filialen.

Door: Germieke Smits

Plantaardige dranken als haver-, amandel- en sojamelk zijn bij een koffietentje vaak duurder dan een drankje met koemelk. "Dat komt onder andere doordat melk flink is gesubsidieerd en mede daardoor heel goedkoop is", vertelt Joey Cramer van ProVeg. Daarnaast zijn plantaardige dranken volgen hem duurder: zo'n 70 tot 80 cent per liter.

Het is dus niet heel raar dat sommige zaken een toeslag rekenen voor de vegaversie. Ook zitten ondernemers soms met restmelk, doordat plantaardige melk nog niet zo in trek is. "Maar vaak is de toeslag meer dan wat nodig is om dit prijsverschil te dekken", zegt Cramer. "En de prijzen worden lager door de groeiende afzet - vooral sojamelk is goedkoper geworden."

De CO2-uitstoot van koemelk ligt ruim drie keer hoger dan die van plantaardige melk en het landgebruik zelfs bijna tien keer hoger. Die klimaatkosten zie je niet terug bij melk.

Joey Cramer, ProVeg

Sommige vestigingen van Starbucks vragen nog 0,70 euro extra voor amandel-, haver- of kokosmelk, en 0,40 euro voor sojamelk. Bij Bagels & Beans gaat het om 0,25 euro extra. Délifrance heeft filialen die 0,75 euro extra rekenen voor een plantaardige melksoort.

ProVeg noemt de toeslag op de plantaardige versie "omstreden". "Het ontmoedigt milieubewust gedrag en het vertegenwoordigt niet de echte prijs. De CO2-uitstoot van koemelk ligt ruim drie keer hoger dan die van plantaardige melk en het landgebruik zelfs bijna tien keer hoger. Die klimaatkosten zie je niet terug bij melk."

Michel Scholte, directeur van de organisatie True Price, is het daarmee eens en zegt dat een toeslag "pervers" is.

Yoghurt Barn trok als eerste de prijzen gelijk

ProVeg onderzocht 23 bekende koffieplekken in Nederland. Drie daarvan hebben geen koffies met plantaardige melk (HEMA, de Stationshuiskamer, Wild Bean Cafe). Negen hebben opties zonder toeslag, bij elf wordt wel een meerprijs gerekend (hoewel je bij Délifrance in Amsterdam en drie pilotfilialen van Kiosk geen toeslag hoeft te betalen). Yoghurt Barn (nu YB) trok in september vorig jaar als eerste de prijzen gelijk.

De recentste gelijktrekker is Coffeecompany. "Eerst hadden we een kleine toeslag, wat precies de nettoprijs vertegenwoordigde", vertelt brand manager Jasper Uhlenbusch. "Want plantaardig is nu eenmaal duurder. Toch voelde het niet goed om de duurzame keus duurder te houden. We hadden ergens het gevoel dat het niet klopte. Daarom hebben we ervoor gekozen om daar wat marge op in te leveren."

Het was door de nettoprijs een eerlijke prijs, maar wel een prijs in een niet helemaal eerlijke wereld, zegt Uhlenbusch. Daarom maakte hij een idealistische keus. "Wij vinden dat we hier een rol in hebben. En doordat plantaardige koffies nu even duur zijn, neemt de populariteit toe, en dus ook de volumes."

Deze ondernemers bepalen zelf hun verkoopprijzen. Voor een goed en degelijk overzicht zou je ook de prijs van koppen koffie tussen bedrijven moeten vergelijken, om te zien of iets duur is.

Anton van der Nat, Délifrance

Dat beaamt Wouter Staal, CEO bij YB. "Hoe meer plantaardige melk we drinken, hoe groter de volumes zijn die de fabrieken kunnen maken en hoe goedkoper plantaardige melk wordt." Staal ziet dat meer mensen voor plantaardig kiezen nu de 'taks' is afgeschaft: 60 procent van de klanten kiest er nu voor.

De hoogste prijzen voor plantaardige melk zijn te vinden bij Barista Cafe, Dunkin' en Délifrance. Anton van der Nat, verantwoordelijk voor alle franchisers van Délifrance, zegt dat het voor dat bedrijf wat anders is, omdat Délifrance met zelfstandige franchisenemers werkt. "Deze ondernemers bepalen zelf hun verkoopprijzen. Voor een goed en degelijk overzicht zou je ook de prijs van koppen koffie tussen bedrijven moeten vergelijken, om te zien of iets duur is. Dat geeft weer een ander beeld. En wij hebben wel veel vega en plantaardige producten in ons assortiment."

Barista Cafe laat in een reactie weten dat het gelijktrekken van de prijzen nu op de agenda staat. "We bespreken het momenteel met onze verschillende franchiseformules en de leveranciers van plantaardige melk. We verwachten hier de komende weken meer over te kunnen zeggen."

Starbucks schaft toeslag af, maar niet op alle locaties

Er lijkt een beweging op gang te komen - precies wat ProVeg wil. "We hebben inmiddels begrepen dat Starbucks de toeslagen voor plantaardige melk op alle NS-stations gaat laten vallen", vertelt Cramer. "Ze hadden de toeslag al op sommige plekken afgeschaft, maar nog niet bij veel doorstroomlocaties." Een voorbeeld van zo'n doorstroomlocatie is een treinstation of een drukke winkelstraat.

"Ik zeg niet dat bedrijven als enige moeten betalen voor idealen", vervolgt hij. "De overheid heeft ook een rol, denk aan de subsidies op melk." Wat als melk weer duurder wordt gemaakt? "Als dat nodig is om plantaardige melk en koemelk een gelijke prijs te geven, zou ik dat een goede zaak vinden, zeker als dat geld bij de boer terechtkomt, maar door de klimaatimpact zijn wij toch voor plantaardig."

"Ik vind dat we toe moeten naar een nieuw systeem, minder gericht op winst, meer op goed doen voor onze omgeving", zegt Staal. "En soms moet je dan even een beetje pijn lijden als bedrijf, maar ik geloof dat het op de lange termijn weer wegvalt en juist leidt tot groei."

