Vlees vergeten uit de vriezer te halen? Met deze hacks ontdooi je het alsnog snel

Was je van plan om vanavond een stukje vlees bij het avondeten te serveren, maar ben je vergeten het vlees uit de vriezer te halen? Geen paniek, met deze tips kun je ervoor zorgen dat je vlees alsnog snel ontdooit.

Door: Isabelle Voois

Het beste wat je volgens Henk Groenendijk kunt doen is je vlees een dag van tevoren uit de vriezer halen. "Zo kan hij lekker in de koelkast ontdooien."

Groenendijk is voedselveiligheidstrainer en keurmerkbeheerder bij Eurofins Bureau de Wit, controle- en adviesbureau op het gebied van voedselveiligheid en legionellapreventie.

"Maar ontdooi je vlees nooit buiten de koelkast, want dan krijg je al heel snel bacteriegroei aan de buitenzijde van je product", waarschuwt hij. "Als je een product buiten de koelkast ontdooit zie je dat de buitenste laag van je product zodanig begint te ontdooien dat hij al heel snel boven de 7 graden komt."

"Zeker als je hem in de zon legt of op een radiator, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Dus niet doen, want dan gaat de buitenkant al snel ontdooien en dan krijg je bacteriën. Dat is dus gewoon al heel snel een risicofactor."

"Een bevroren product heeft een temperatuur van -18 graden Celsius, dat moet aan de binnenkant natuurlijk ontdooien", zegt Marcel Zwietering, hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie aan de Wageningen University & Research.

"Als je dat bij kamertemperatuur doet duurt dat heel lang. De buitenkant is dan al op kamertemperatuur, maar van binnen is hij dan nog bevroren. Daarom kun je het het beste in de koelkast laten ontdooien, want dan blijft de buitenkant op een goede koelkasttemperatuur (4 graden) en kunnen er geen bacteriën op gaan groeien."

Snel terugkoelen met koud water

Wat nou als je je pas op het laatste moment bedenkt dat je je vlees bent vergeten te ontdooien? Ook dan is er geen nood aan de man, zegt Groenendijk. "Als je nou supersnel wil ontdooien, dan is het een goede tip om je vlees of het andere product dat je hebt te verpakken in zo'n diepvrieszakje dat je dicht kunt sealen. Dan laat je het gewoon ontdooien in een bekken met koud water, waarin je een heel dun straaltje water laat lopen. En het hoeft echt geen dikke straal te zijn, want dat is natuurlijk onnodig en ook zonde van je water. Maar dan lukt het je echt om een product binnen een kwartier op bereidingstemperatuur te krijgen. Een kraan is zomaar 20 graden als je geluk hebt, dus dat is prima, want dan krijg je je product heel snel op kamertemperatuur."

Ontdooien in de magnetron

Volgens Zwietering is een andere optie om je vlees in de magnetron te ontdooien. "Dat gaat een stuk sneller dan in de koelkast. Het voordeel van de magnetron is dat hij het product op alle plekken opwarmt, dus ook in het midden."

"Zorg er wel voor dat je het met niet te veel vermogen doet en dat je af en toe pauzes tussendoor neemt", waarschuwt Zwietering. "Anders heb je kans dat de buitenkant al een beetje begint te garen en bruin begint te worden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en dat is ook het risico van een magnetron, maar dat is wel een minder erg risico dan ziek worden door bacteriën. Denk er ook aan om het product op een bord of een schaaltje te leggen, zodat het vocht dat uit het product komt wordt opgevangen en het niet in je magnetron achterblijft."

Een magnetron heeft vaak speciale standen om je product te ontdooien. Volgens de site van het Voedingscentrum gebruik je voor kleine stukken vlees en vis of kleine kliekjes de ontdooistand. Wil je snel ontdooien voor kleine hoeveelheden en platte pakketjes? Stel de magnetron dan in op 350 watt. Voor het 'normale' ontdooien kun je je magnetron op 250 watt instellen.

Wil je langzaam grote hoeveelheden van gevoelige producten (zoals vis) ontdooien? Dan zet je de magnetron het beste op 100 watt, is te lezen op de website van het Voedingscentrum. Er is geen exacte tijd voor hoelang iets moet ontdooien, belangrijk is dus om de tijd te nemen en goed te voelen en te kijken of je product ontdooid is.

