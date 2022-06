Misleidende fantasienamen voor brood verdwijnen

Broodnamen moeten vanaf 1 juli 2022 een duidelijke naam krijgen. Dit moet verwarring voorkomen over de vraag of een brood wit, bruin of volkoren is. Wat betekent deze verandering voor de consument?

Door: Amy van der Wiel

"Veel broodsoorten hebben een fantasienaam: een naam die verzonnen is door het uiterlijk van een brood, bijvoorbeeld tijgerbrood vanwege de strepen", zegt Jenneke van Elderen van het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC). "We weten dat zo'n 70 procent van de mensen afgaat op de kleur van een brood, terwijl de ingrediëntenlijst net zo belangrijk is. Het gebeurt nog te vaak dat verschillende termen tot verwarring leiden."

Daarom gaat per 1 juli de nieuwe Warenwetbesluit Meel en Brood in. Dat betekent dat op iedere zak brood voortaan duidelijk vermeld staat of het om wit, bruin of volkoren brood gaat. Ook moet het etiket duidelijk maken van welke granen het brood is gemaakt.

Wie bij de bakker om een maisbrood vraagt, zal daarom vanaf volgende week 'wit tarwe maisbrood' op de verpakking zien staan in plaats van alleen maisbrood. Een duidelijk etiket kan misleiding en teleurstelling bij de consument voorkomen, zegt Van Elderen.

Foodwatch, dat zichzelf voedselwaakhond noemt, is blij met de nieuwe wet. Maar een stapje verder zou beter zijn, vertelt campagneleider Frank Lindner. "We willen dat het percentage tarwemeel verplicht op de voorkant van de verpakking komt te staan. Er wordt nog te vaak op de verpakking vermeld dat brood volkoren is, terwijl het meelbestanddeel niet volledig uit volkoren bestaat."

"In het Westen eten we veel te weinig vezels en volkoren melen zijn belangrijke ingrediënten om aan die voedingsstoffen te komen", vult Lindner aan. "Wanneer mensen nu het woord 'vezels' zien staan, denken ze dat ze iets gezonds kopen, terwijl het zo kan zijn dat er maar 3 procent vezels in zitten."

Het kan zomaar gebeuren dat supermarkten de producten met de verkeerde verpakking blijven verkopen om hun voorraden op te maken

Frank Lindner, Foodwatch

Ieder jaar krijgt het meest misleidende product van het jaar een 'prijs' van Foodwatch: het Gouden Windei. In 2017 viel Jumbo die twijfelachtige eer ten beurt met een maisbrood dat geen maismeel bevatte. In 2012 won Unilever met Blue Band Goede Start Witbrood. Het brood zou het "lekkerste wit waar volkoren in zit" zijn, maar dat was niet zo: het brood bevatte helemaal geen volkorenmeel. Wel nepvezels in plaats van echte voedingsvezels.



Foodwatch gaat na 1 juli grootschalig controleren of supermarkten zich aan de nieuwe wet houden. "Het kan zomaar gebeuren dat supermarkten de producten met de verkeerde verpakking blijven verkopen om hun voorraden op te maken."

Mocht dat het geval zijn, dan stapt Foodwatch naar de Reclame Code Commissie. "We zullen de producten vinden, kopen, fotograferen en een klacht indienen. En hopelijk wordt alles dan écht uit de schappen gehaald."

Het aanbod is groter geworden en mensen verwachten meer transparantie over een product

Marc Janissen, bakkerij Boender

Bakkerijen zijn al twee jaar bezig met de veranderingen. Bakker Marc Janissen van bakkerij Boender begon een jaar geleden met het vervangen van zijn schapkaartjes en de namen op de website en in de webshop. "We hebben extra goed naar onze broodrecepten gekeken. De informatie was voor ons natuurlijk niet nieuw, maar ook wij moesten ons verdiepen in hoe de nieuwe broodnaam precies opgebouwd moet worden."

Janissen is al ruim veertig jaar bakker. Het valt hem op dat klanten nu meer informatie hebben over gezond eten dan vroeger. "Klanten hebben nu informatie die vijftig jaar geleden niet zomaar voorhanden was. We verkopen nog steeds veel brood, maar het aanbod is groter geworden en mensen verwachten meer transparantie over een product. Zo kunnen ze een bewuste keuze maken vanuit een gezondheidsreden, bijvoorbeeld omdat ze een glutenallergie hebben."

