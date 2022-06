Wat vult beter: een bakje fruit of een smoothie?

We zijn gek op smoothies, omdat je zo in één keer lekker veel fruit binnenkrijgt. Maar is zo'n fruitdrank wel zo gezond als hij lijkt? Experts leggen het uit.

Door: Isabelle Voois

Om te beginnen zijn niet alle fruitsmoothies hetzelfde. In een smoothie zit evenveel suiker als waar je hem van maakt, waarschuwt voedingswetenschapper Guido Camps. "Bij de meeste smoothies die bestaan uit 100 procent fruit, zit er dus evenveel suiker in als dezelfde hoeveelheid fruit, want er verandert niks aan de samenstelling."

Maar als je gaat voor een kant-en-klare supermarktsmoothie met appel, banaan en aardbei, zit daar volgens bewegingswetenschapper en sportdiëtist Titia van der Stelt alleen de suiker van het fruit zelf in. "Maar fruitsuiker of 'normale' suiker is voor het lichaam niets anders: het is allebei een snelle vorm van koolhydraten. Per 100 milliliter geeft dit circa 12 gram koolhydraten en zo'n 52 kilocalorieën."

"Als je dezelfde ingrediënten in dezelfde hoeveelheid neemt voor je smoothie kom je op ongeveer dezelfde calorieën uit per 100 gram", gaat de bewegingswetenschapper verder. "De hoeveelheid vezels uit compleet fruit ligt alleen wel zo'n 150 procent hoger, aangezien er waarschijnlijk toch wat schilt of zeeft in het bereidingsproces. Dat kan weer van invloed zijn op je verzadigingsgevoel."

Een smoothie geeft relatief weinig verzadiging. Je hoeft niet te kauwen, dus giet je hem zo naar binnen.

Guido Camps, voedingswetenschapper

En laat dat gevoel van verzadiging nou net een belangrijk punt zijn. Uit onderzoek blijkt dat verzadiging wordt beïnvloed door je mondgevoel en eetsnelheid. Dat wordt bepaald door de structuur van het voedsel. "Die smoothie geeft dus relatief weinig verzadiging", stelt Camps.

"Je hoeft niet te kauwen, dus giet je hem zo naar binnen. Een smoothie telt eigenlijk gewoon als een drankje zoals jus d'orange. Als je het fruit zou eten, dan eet je dus niet zo snel twee bananen en drie sinaasappels. Maar met een smoothie zou je dat dus wel kunnen drinken."

"Bovendien komt je lichaam sneller in actie om veel insuline aan te maken als de hoeveelheid suikers in het bloed ineens snel dreigt te stijgen", vult Van der Stelt aan. "Veel insuline leidt weer tot een snelle daling van de bloedsuikers en dat kan weer een hongergevoel veroorzaken."

Een smoothie bevat minder vezels

Een stuk fruit snijden of schillen en in partjes eten (waar je op moet kauwen), zorgt ervoor dat je hersenen veel meer signalen ontvangen dat je bezig bent met eten.

"Daardoor raak je dus verzadigd en neem je minder fruitsuiker per keer. Bij een bakje voorgesneden fruit heb je ook het kauwproces en deze voordelen, hooguit mis je het moment van het snijproces", zegt Van der Stelt. Maar zo'n bakje is vaak niet heel duurzaam en het zijn vaak ook kleinere porties. "En meestal is het ook veel duurder", zegt Camps.

Natuurlijk moet je het niet overdrijven, maar ik beveel (top)sporters wel eens vijf stuks fruit of soms een smoothie aan.

Guido Camps, voedingswetenschapper

Het Voedingscentrum raadt aan dagelijks minimaal twee stuks fruit te eten. "Slechts 10 procent van de Nederlanders haalt deze aanbeveling, daar kunnen we dus wel wat winst mee behalen", zegt Van der Stelt. "Ik zou het van harte aanbevelen om twee als een minimum te zien en deze mooi te verdelen over de dag als tussendoortjes."

"Natuurlijk moet je het niet overdrijven, maar ik beveel (top)sporters wel eens vijf stuks fruit of soms een smoothie aan. Er is dus geen harde 'max'. In ieder geval is er bij trek niets mis met een derde stuk fruit in plaats van een koek."

Hoeveel fruit heeft een kind nodig? Hoeveel groente en fruit moet een kind eten? Susanne Verzuu legt bij Ouders van Nu uit waarom je kind groente en fruit nodig heeft en hoeveel.

Aanbevolen artikelen