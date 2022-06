Haring in de eerste week van verkoop bij veel supermarkten in de aanbieding

Voor Hollandse nieuwe betaal je bij de visspeciaalzaak algauw 2 euro, terwijl supermarkten veel minder vragen voor haring. Hoe kan dat? En wat is het verschil tussen de vis van de kraam of viswinkel en die in de supermarkt?

Door: Ellen den Hollander

Vijf stuks voor 2,99 euro bij Dirk en vier haringen voor dezelfde prijs bij PLUS. Albert Heijn vraagt 1,79 euro voor twee en Jumbo rekent deze week 2,69 euro voor een pakje van drie. Hoe je het ook berekent, de prijs is bij supermarkten altijd lager dan bij de viswinkel, waar Hollandse nieuwe sinds woensdag volop verkrijgbaar is. Een bedrag van 2 euro per stuk is heel normaal, maar in sommige zaken betaal je tot wel 3 euro.

Logisch, vindt retailexpert Paul Moers. "Tegen de schaalgrootte van supermarkten kun je als visboer niet op. Supermarkten kopen met zulke grote hoeveelheden in." Een ander verschil is de manier van schoonmaken: dat gebeurt vooral met de hand bij visspeciaalzaken, terwijl snijmachines het werk doen voor de supermarkten. "Dat is vakmanschap", zegt Moers. "Daar betaal je meer voor."

Een goede visspecialist heeft bovendien verstand van zaken en snijdt de haring als die net ontdooid uit de emmer komt. Bij de supermarkt zit er meer tijd tussen het snijden en verkopen. "Bij de viszaak is de haring net iets verser en je ziet het voor je neus gebeuren", weet Moers. "Hoewel de logistiek van de supermarkten wel korter is dan vroeger." De rijping van de haring gaat door, ook als de haringen bevroren en daarna gekoeld zijn.

'Denk dat ze er flink winst op maken'

Hoewel de prijzen bij de supermarkten lager zijn, vermoedt Moers dat ze geen verlies lijden op haring. Ook denkt hij niet dat de ketens hun verlies nemen op Hollandse nieuwe en met een prijsstunt extra klanten proberen te trekken. "Ik denk dat ze er flink winst op maken." Ook voor viswinkels is het haringseizoen een lucratieve tijd: al duurt de piek maar een maand, de haring staat na gebakken vis en zalm in de top drie van meest verkochte producten, liet de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten vorige week aan NU.nl weten.

Feit is wel dat je bij de supermarkt het goedkoopst uit bent: haringen zijn daar relatief vaak - in het seizoen van half juni tot 1 september - in de aanbieding. Van alle verkochte haring was 33 procent in de aanbieding. Het gemiddelde voor alle producten is 22 procent, zegt Norman Buysse van onderzoeksbureau GfK. "Dat is vrij hoog."

Je ziet dat ongeveer de helft van de haring bij de supermarkt wordt verkocht, ongeveer een derde bij de visspeciaalzaak en de rest op de markt.

Norman Buysse, onderzoeker GfK

In de supermarkt gaven huishoudens gemiddeld zo'n 3,41 euro per aankoop uit aan haring als ze die kochten. GfK keek daarvoor naar de uitgaven van de laatste twee jaar.

"Haring is een bijzonder product", vindt Buysse. "Je ziet dat ongeveer de helft van de haring bij de supermarkt wordt verkocht, ongeveer een derde bij de visspeciaalzaak en de rest op de markt." Het aandeel van de supers nam afgelopen jaar wel af. "We zien een lichte verschuiving naar de markt en de viswinkel."

Reclame voor haring bij PLUS.

Haringfans zijn vooral 65-plussers en zitten buiten de grote steden

Haringeters zijn vooral te vinden in Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. "Maar haringfans zitten niet in de drie grote steden", voegt Buysse daaraan toe.

De liefhebbers zijn vooral 65-plussers, ziet de GfK-onderzoeker in de cijfers. "Dat de leeftijd van de kopers zo hoog is, betekent een uitdaging voor de vissector. Of de haring is over veertig jaar 'uitgestorven' in de zin dat er geen belangstelling meer voor is. Of jonge mensen gaan haring naarmate ze ouder worden steeds meer waarderen, dat kan ook. Daar ligt een taak voor de sector."

