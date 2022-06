Aanbod maaltijdbezorgers voor ouderen groeit: hier moet je op letten

Albert Heijn heeft maaltijdservice voor senioren Eten met gemak overgenomen . Daarmee richt de supermarktketen zich ook op het bezorgen van maaltijden aan ouderen. Er zijn nog veel meer aanbieders van het zogenoemde tafeltje-dek-je, ook niet-commerciële. Waar moet je op letten bij de keuze?

Door: Germieke Smits

Het is voor ouderen en mantelzorgers niet makkelijk om wegwijs te worden in de mogelijkheden voor maaltijdbezorging aan huis, vertelt Paula Kocken, diëtist in zorginstellingen en in de wijk. "Het is per regio en per gemeente verschillend. Er zijn landelijke, commerciële aanbieders, maar ook lokale. Soms bieden zorginstellingen tafeltje-dek-je aan. Ook zijn er wijkrestaurants waar je als oudere gebruik van kan maken."

"Koken kan naarmate je ouder wordt een lastig ding worden", zegt Kocken. "Hoe ouder je wordt, des te belangrijker het is om volwaardig en gevarieerd te blijven eten. Ondervoeding komt onder ouderen regelmatig voor. Als er sprake is van minder eetlust, gewichtsverlies, misselijkheid of ziekte, moet je aan de bel trekken."

"Wijkverpleegkundigen, mantelzorgers en de huisarts zijn belangrijk in deze signalering. Een diëtist kan bijvoorbeeld voedingsadvies op maat geven. Gezonde ouderen kunnen goed vooruit met het volgen van de adviezen van het Voedingscentrum."

Onderling ervaringen uitwisselen

Als koken niet meer lukt, of er is niemand die het voor je kan doen, is het belangrijk om goed onderzoek te doen naar maaltijdservices. Je moet er verschillende uitproberen, zegt Kocken. Ze ziet dat ouderen vaak onderling ervaringen uitwisselen. "Het is ook handig om de gemeente te bellen over welke aanbieders er zijn."

Ook zijn maaltijdservices vaak zelf telefonisch bereikbaar. Bel dan meteen ook het loket van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) voor een eventuele vergoeding, tipt Kocken.

Wie eet wat hij of zij helemaal niet lekker vindt, eet minder. Dat is gevaarlijk.

Paula Kocken, diëtist

Smaakvol en gevarieerd

Jan-Peter Boer is oprichter van de website Langer Thuis in Huis. "Er is behoefte aan een gids met informatie voor ouderen over langer thuis wonen", vertelt hij. "Er leven veel vragen. Ook over voeding en maaltijdbezorging."

Boer deed onderzoek en zette diverse maaltijdaanbieders op een rij. "Maaltijdbezorging is booming, en ouderen zijn een interessante doelgroep die keihard groeit. Wij hebben gekozen om zes van de wat traditionelere aanbieders te vergelijken die maaltijden onder de 10 euro aanbieden."

De meeste maaltijden bevatten gemiddeld gezien genoeg groenten. Ook kunnen mensen bijna altijd voor zoutarm kiezen. Belangrijk, want volgens onderzoek van de Consumentenbond uit 2018 waren veel maaltijden te zout.

Warm, koelvers en vriesvers

Het belangrijkste van een goede avondmaaltijd is dat deze past bij wat de oudere lekker vindt, zegt Kocken. "Wie eet wat hij of zij helemaal niet lekker vindt, eet minder. Dat kan gewichtsverlies veroorzaken. Daarnaast is variatie heel belangrijk om veel verschillende voedingsstoffen binnen te krijgen. Kijk vooral goed naar hoeveel verschillende maaltijden er worden aangeboden."

Vaak kan er gekozen worden tussen warm, koelvers en vriesvers. "Koelvers is een week houdbaar in de koelkast", vertelt Boer. "Vriesvers wel tot een jaar. Iets uit de vriezer hoeft niet slecht te zijn. Als een maaltijd direct is ingevroren, blijven er juist veel vitamines behouden."

Dubbel opwarmen zorgt wel weer voor vitamineverlies. "Voor een dagverse maaltijd moet je vaak bij een verzorgingstehuis of wijkrestaurant zijn. Of bij de website van de stichting Thuisgekookt, die buurtgenoten aan elkaar koppelt."

Kocken vindt Thuisgekookt een heel goed initiatief. "Als oudere heb je dan meer de regie en er is oneindig veel keus. Het is wel de vraag of de thuiskokers goed zijn in koken voor speciale diëten, allergieën of ziekten. Dat is mogelijk beter te regelen via vaste aanbieders. Maar ook daar kan niet alles."

Het is al lang niet meer alleen het bekende bordje met stamppot, vlees en jus.

Jan-Peter Boer, Langer Thuis in Huis

Meer variatie en versheid

Het is kiezen tussen koolhydraatarm of zout, of makkelijke bezorging maar minder soorten maaltijden. "Soms is het niet anders", zegt Kocken. "Maar mijn tip: blijf goed om je heen kijken. Er zijn ook initiatieven vanuit biologische boerderijen en lokale ondernemers. Vergelijk ze, lekker eten is zo belangrijk. Zoek door tot je tevreden bent."

Voor de aanbieders heeft Kocken ook nog wat tips: "Doe niet aan een minimale bestelwaarde, dat is voor veel ouderen een hoge drempel. Bied ook kleine porties aan. En het zou goed zijn als de maaltijdbezorging meteen gecombineerd zou worden met de wekelijkse boodschappen."

"Mijn schoonmoeder is op leeftijd en vindt maaltijdbezorging niet lekker", zegt Boer. "Maar ik zie dat er nu veel ontwikkelingen zijn in de variatie en versheid. Het is al lang niet meer alleen het bekende bordje met stamppot, vlees en jus."

