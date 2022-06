Haring is al lekker vet (maar wel duurder dan vorig jaar)

Vanaf woensdag krijgen viswinkels het razend druk. De Hollandse Nieuwe vliegt dan weer over de toonbank. De handel ziet de goede haring als een cadeautje. Het vetpercentage is zeer hoog en de haring smaakt daardoor heel romig. De prijs zal wel wat hoger uitpakken, zo is de verwachting.

Door: Ellen Den Hollander

"Dit is prachtig", zegt Adriaan van Moort met een grote lach. De voorzitter van de Vereniging Nederlandse Visspecialisten, die meer dan vijfhonderd viswinkels vertegenwoordigt, snijdt in het Noorse Kalvag wat haring aan om de kwaliteit van dit jaar te beoordelen. "En goed vet, zo rond de 22 procent."

Het hoge vetpercentage draagt bij aan de smaak: hoe vetter de haring, hoe voller en romiger de smaak. "En het maakt fijn schoon. Kijk, het vet zit tussen het vlees en de huid. De huid laat makkelijk los bij het fileren."

Het is deze weken aanpoten voor iedereen die in de vaderlandse haring werkt. Dat is duidelijk te merken in Noorwegen. Scandinavische vissers zijn sinds eind mei haringen aan het vangen voor de Hollandse Nieuwe. Want onze haring wordt weliswaar in de Noordzee gevist, maar komt in Scandinavië aan land.

Eerst Hollandse Nieuwe, dan maatje

De Deense en Noorse visfabrieken werken op volle toeren om de haringen te verwerken, waardoor de vishandel vanaf woensdag 15 juni een topomzet kan draaien. "Haring zit in de top voor de viswinkels als het gaat om omzet", weet Van Moort. "Na de gebakken vis en zalm staat haring op nummer 3."

Na juli is de haring niet meer geschikt om er Hollandse Nieuwe van te maken.

Adriaan van Moort, voorzitter van de VNV

Haring is wel een buitenbeentje in de top: hij mag tot 1 september de naam Hollandse Nieuwe dragen, daarna heet hij 'maatje'. De piek van de verkoop ligt in de zomer. "De haring voor het hele jaar moet in vier à vijf weken worden gevangen. In deze periode is het vetpercentage goed voor de Hollandse Nieuwe", legt Guido van der Maaden uit. Hij is inkoopmanager en productieleider van Cornelis Vrolijk Seafood uit IJmuiden.

De Noorse fabriek in Kalvag wordt dezer dagen tijdelijk 'overgenomen' door de Nederlanders. "Na juli gaat het vetpercentage naar beneden. De haring verliest dan veel vet en dan krijgt hij een vastere structuur", zegt Van Moort van de VNV. "Dan is hij niet meer geschikt om Hollandse Nieuwe van te maken, maar je kunt er goed rolmops van maken bijvoorbeeld."

Guido van der Maaden, inkoopmanager Cornelis Vrolijk Seafood in de visfabriek in Kalvag.

Dure haring door dure emmers

We eten dit jaar in totaal tussen de 35 en 40 miljoen haringen. In de winkel zal hij duurder zijn dan vorig jaar. Ook in de visindustrie zijn de prijzen gestegen: het transport is duurder door de gestegen energiekosten, de personeelskosten zijn hoger, net als de verpakking. Ruud van der Zwan, eveneens als inkoopmanager voor Cornelis Vrolijk Seafood tijdelijk neergestreken in Noorwegen, geeft een voorbeeld. "Neem de kunststof emmer. Die kostten vorig jaar 0,90 euro, nu 1,25 euro."

De kosten zijn tussen de 15 en 20 procent hoger dan vorig jaar, schat Ton van der Plas, mede-eigenaar van het internationaal opererende visbedrijf Parlevliet & Van der Plas uit Katwijk. Ook dit bedrijf is naar Noorwegen afgereisd om een kijkje bij de collega's te nemen. "Wat het voor de prijs in de winkel betekent, weten we niet precies", vult Van der Maaden aan. "Het hangt ervan af hoeveel van die stijging de detailhandel doorberekent aan de klanten."

Adriaan van Moort, voorzitter van de branchevereniging visdetailhandel in Kalvag in Noorwegen.

Haring snijden is een ambacht

De loonkosten spelen ook een rol bij de duurdere haring. Personeel is duur. Dat speelt in Noorwegen maar ook in Nederland. Zie maar eens mensen te vinden die goed haring kunnen snijden. Het kost tijd om dat ambacht te leren, zegt Umut Tagi, mededirecteur van groothandel Atlantic in Scheveningen. "Het vereist vakkennis om te kunnen snijden."

De nieuwe generatie vindt het zwaar werk. "Dat betekent dat haringfans vaker een machinaal schoongemaakte haring zullen aantreffen, niet alleen in de supermarkt, maar ook bij veel viswinkels. "We leiden jarenlang mensen op. We detacheren hen bij de detailhandel, maar op dit moment kunnen we de vraag niet aan", zegt Tagi over de voorgesneden haring.

Tot groot verdriet van de vakman. "Mijn hart bloedt als ik dat hoor", zegt Kees Koning, eigenaar van Vishandel Koning in het Zuid-Hollandse Rijswijk. Hij won meermaals de AD Haringtest en snijdt zelf, samen met iemand van Atlantic. "Maar ik snap het wel, het aantal mensen dat het ambacht in de vingers heeft wordt steeds kleiner. Maar vanaf 15 juni sta ik aan één stuk door te snijden."

Hollandse Nieuwe, wat is dat? Nederlanders eten niet als enigen haring. Van de circa 180 miljoen haringen die jaarlijks uit de zee komen, gaat de helft naar Duitsland (90 miljoen). Duitsers eten ook graag haring, maar dan wel heel andere: ingemaakt of met een sausje. Van de andere helft gaat driekwart naar Nederland (67,5 miljoen) en een kwart naar andere landen zoals België (22,5 miljoen). Ook Noren, Denen en Zweden laten zich een ingemaakte haring graag smaken. Met kerst eten ze die traditioneel met kruiden, waaronder kardemom.

Hollandse Nieuwe wordt in de Noordzee gevangen en komt in Denemarken en Noorwegen aan land. De naam van deze haring slaat daarom op iets anders. Je kunt een haring alleen Hollandse Nieuwe noemen als ze vet genoeg is: vanaf zo'n 16 procent tellen ze mee. In het voorjaar eten de haringen zich vol met plankton en bouwen ze in een mum van tijd een enorme vetvoorraad op. Die kan wel oplopen tot 25 procent van de vis. Daarna - in juli, augustus - gebruiken ze dat vet voor hom en kuit. Dan neemt het vetpercentage af.

