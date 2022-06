Japanse duizendknoop is eetbaar: dit kun je ervan maken

De Japanse duizendknoop is steeds vaker in Nederland te vinden . Deze probleemplant veroorzaakt veel schade en is moeilijk te bestrijden, maar wist je dat je hem kunt eten? Deze gerechten kun je ermee bereiden.

Door: Isabelle Voois

Een manier om de Japanse duizendknoop te bestrijden, is door de plant te eten. Hier heeft kookboekenauteur en 'groentekoningin' Mari Maris de nodige ervaring mee. "Je kunt ze het hele jaar eten, maar hoe groter en hoe hoger ze worden, hoe vezeliger en taaier. De Japanse duizendknoop lijkt een beetje op rabarber, daar is hij ook familie van. Hij smaakt dus een beetje zurig."

"De mooiste manier is om ze te bleken", vertelt Maris. "Als de stengels in het vroege voorjaar opkomen, zet je er een emmer ondersteboven overheen zodat er geen licht bij komt, zoals bij witlof. Dan blijven ze bleek en worden ze veel zachter van structuur, denk aan asperge", vervolgt ze.

"Als je dat jaar in, jaar uit blijft doen, geeft hij het op een gegeven moment ook op. Het is daar nu natuurlijk al een beetje laat voor. Maar als je hem nu snijdt, kun je hem daarna ook afdekken en de tweede keer dat ze opkomen, heb je toch weer mooie bleke stengels."

Lekker bij zoete en hartige gerechten

"Net als rabarber leent de Japanse duizendknoop zich voor zoet en hartig", weet Maris. "Als hij wat ouder wordt, zou ik altijd zo kort mogelijke stukjes nemen. Anders krijg je van die vervelende lange draden. Als je hem lang gaart, wordt het op een gegeven moment een moes en valt hij helemaal uit elkaar. Je moet hem trouwens wel eerst schillen met een dunschiller."

De Japanse duizendknoop leent zich goed voor cake of taart.

Mari Maris, kookboekenauteur

Eenmaal in korte stukjes gesneden, kun je de duizendknoop volgens haar als een soort augurk in de koeling bewaren. "Gewoon met azijn en kruiden naar smaak. Of je doet het met heet water en kruiden, zoals bij lotusscheuten. Hij leent zich ook heel goed voor cake of taart. Je kunt de stukjes er dan gewoon rauw in doen, want het gaat toch nog in de oven. Je kunt een zoete taart maken, zoals een Normandische appeltaart. Maar een hartige quiche kan ook."

De Japanse duizendknoop lijkt een beetje op rabarber, daar is hij ook familie van.

Van sorbet tot siroop

"Sorbet gaat ook heel goed", gaat Maris verder. "Maak er eerst puree van door hem te koken met suiker. Daar maak je dan sorbetijs van. Hartige puree is ook lekker, daar kun je alle kanten mee op. Siroop maken kan ook, dan kun je er eventueel snoepjes van maken."

"Dat kan trouwens ook door kleine stukjes te konfijten, zoals bij sinaasappelvelletjes. En als je er een moes van maakt, kun je die bijvoorbeeld door een hartig cakebeslag of brood heen vouwen. En ze zijn hol, dus je kunt ze ook leuk vullen. De bladeren zijn te vezelig om te eten, dat is wel goed om te vermelden."

Recept: Japanse duizendknoop à la Normandische appeltaart 50 gram boter

1 appel (renet of een andere smakelijke soort), in blokjes

circa 5 (het liefst jonge) duizendknoopscheuten, geschild en in stukjes van 5 millimeter

125 gram suiker en een beetje extra

kaneelstokje

1 ronde lap blader- of briseerdeeg van circa 250 gram

2 eieren

1 deciliter crème fraîche

Calvados

handje gepelde amandelen of pistachenoten

Smelt de boter in een ruime koekenpan en voeg de blokjes appel toe. Strooi er als ze glanzen 100 gram suiker overheen en rasp er met een rasp kaneel bij. Schud goed door elkaar, draai na twee minuten het vuur uit en meng de duizendknoop erdoor.

Bekleed een lage taartvorm met het deeg en verdeel de appel en duizendknoop erover. Klop de eieren los met de crème fraîche, een snufje zout, de resterende 25 gram suiker en een flinke eetlepel Calvados. Schenk over de taart en bestrooi met amandelen.

Zet 35 à 45 minuten in een oven (210 graden) tot de bodem goudbruin en de vulling gestold is. Bestrooi met de extra suiker, verdeel er een borrelglaasje (dat is maar 0,5 deciliter, de taart moet niet verzuipen) over en flambeer direct, anders is de alcohol alweer vervlogen door de warmte van de taart.

Wilde Japanse duizendknoop in de Nederlandse natuur.

Japanse duizendknoop verspreidt zich snel

De Japanse duizendknoop verspreidt zich heel snel, weet voorzitter Wilfred Reinhold van het platform Stop invasieve exoten. "De verspreiding gaat via stukjes wortel. 1 gram van een stukje wortel is al voldoende om een nieuwe plant te laten groeien. Uit elke knoop kan weer een nieuwe plant groeien. Zowel de stengel als de worteldelen zijn dus de basis voor nieuwe planten", vertelt hij.

"Hij is moeilijk te verwijderen en kan soms 3 meter onder de grond wortelen", aldus Reinhold. Uitgraven is daarom niet zomaar gebeurd. "En dan zit je ook weer met die grond en die wortelen. Het is een plant die een jarenlange aanpak vergt. Je bent er niet in één keer van af, maar dat is ondertussen wel duidelijk."

1:51 Afspelen knop Hoe een bladvlo dit verwoestende Japanse onkruid moet vernietigen

Bestrijden is moeilijk, maar niet onmogelijk

"Dit probleem is te vergelijken met de Amerikaanse rivierkreeft. De Japanse duizendknoop is namelijk ook invasief", zegt Maris. "Die kreeft maakt dat inheemse soorten opgegeten worden en deze plant rukt zo erg op, dat daar niks meer kan groeien. Er ontstaat binnen de kortste keren een heel bos van dat spul. Dat gaat op een gegeven moment met meters tegelijk. Ze nemen gewoon de boel over."

De Japanse duizendknoop bestrijden is dan ook een arbeidsintensieve taak, stelt Reinhold. "Je kunt de plant en stengels uit de grond trekken, na een aantal jaar kan dat effect hebben. Maar je moet ervoor zorgen dat ze niet weer in de natuur terechtkomen. Met stoom of gif kom je heel diep in de wortels en zo sterft hij af, maar daar zitten wel mogelijke natuureffecten aan verbonden. Maaien kan ook, maar dan moet je het maaisel weer netjes kwijtraken." Op bestrijdingduizendknoop.nl vind je alle manieren van bestrijding.

