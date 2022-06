Getest: Dit is het beste koffiezetapparaat

Wat is het beste koffiezetapparaat? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond geeft antwoord.

Door: Consumentenbond

Koffie is erg populair in Nederland. Naast moderne espressomachines en koffiecupmachines wordt ook het traditionele koffiezetapparaat met filterkoffie nog altijd veel gebruikt. Je hebt ze in verschillende soorten en maten. Zo kun je onder meer kiezen tussen een glazen kan en een thermoskan.

De Consumentenbond test traditionele koffiezetapparaten op onder andere kwaliteit van de koffie, temperatuur en snelheid. Er zijn in totaal meer dan tweehonderd redelijk tot goed verkrijgbare apparaten getest.

Een koffiezetapparaat van Braun komt als Beste uit de Test. De Beste Koop is een model van Melitta.

NB Meerdere koffiezetapparaten kwamen naar voren als Beste uit de Test en als Beste Koop. We lichten hier de twee apparaten met de laagst gevonden winkelprijs uit.

Beste uit de Test: Braun KF7020 PurAroma 7

Dit koffiezetapparaat van Braun is verkrijgbaar in twee kleuren: zwart en rvs. De glazen kan is groot genoeg voor maar liefst twaalf kopjes koffie.

De kwaliteit van de koffie is goed. De koffiesterkte pas je uiteraard aan door te variëren met de hoeveelheid koffie in het filter, maar hij heeft ook een aromaregelaar. Daarmee wordt de koffie nog net iets beter van smaak.

Het display is groot en goed leesbaar en heeft een timer. Daarmee kun je ervoor zorgen dat de koffie al voor je klaarstaat zodra je uit bed stapt. Tijdens het zetten maakt hij relatief weinig herrie. Het schoonmaken en ontkalken gaat ook eenvoudig.

Hij heeft eigenlijk maar weinig minpunten. Hij is niet heel snel en de temperatuur is wat aan de lage kant als je geen volle pot zet.

Beste Koop: Melitta Easy Therm 1023-06

Een goedkoper alternatief is dit koffiezetapparaat van Melitta. Hij scoort erg goed en doet maar weinig onder voor de Braun.

Er zijn wel een aantal opvallende verschillen. De Melitta heeft een thermoskan in plaats van een glazen kan. De thermoskan isoleert goed, maar is wel een stukje kleiner dan de glazen kan van de Braun. Hij biedt ruimte aan acht kopjes koffie.

Verder heeft de Melitta geen timer. Schoonmaken en ontkalken gaat net als bij de Braun eenvoudig. Ook maakt hij relatief weinig herrie tijdens het koffiezetten.

De minpunten zijn hetzelfde als bij de Braun. Hij is ook niet heel snel en bij kleine hoeveelheden koffie is de temperatuur wat aan de lage kant.

Er is overigens ook een andere, iets duurdere rvs-uitvoering van deze Melitta. Die heeft een grotere thermoskan (voor tien kopjes koffie).

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

