Zo zie je dat een pan aan vervanging toe is

Huishoudwinkel Blokker kondigde onlangs aan dat oude pannen in zijn winkels ingeleverd kunnen worden, met een korting op een nieuwe pan als beloning. Hoe zie je dat pannen aan vervanging toe zijn? "Bij goed gebruik kunnen veel pannen een leven lang mee."

Door Germieke Smits

Ouderdom is niet per se een reden om een pan weg te doen, stelt een woordvoerder van de Consumentenbond. "Onderdelen die kapot zijn of loslaten en een coating die loslaat, bladdert, gebarsten of versleten is, zijn dat wel."

Sinds de komst van de antiaanbaklaag is er heel wat veranderd, vertelt Pedro Fortuyn, al veertien jaar werkzaam bij kookwinkel Oldenhof en expert op het gebied van pannen en hun gebruik. "Pannen met een antiaanbaklaag kunnen verslijten. Alle andere pannensoorten kunnen bij goed gebruik een leven lang meegaan."

Het is niet erg als er slijtagesporen in een pan zonder antiaanbaklaag zitten. "De pan gaat er niet minder goed om bakken. Je kunt de pan uitschuren met een metalen spons of poetsmiddel voor roestvrij staal om oneffenheden te voorkomen."

Gebruik antiaanbaklagen alleen op lage temperatuur

Een antiaanbaklaag is wel slijtgevoelig. "Wanneer je een pan met een coating op hoge temperatuur gebruikt, verslijt de laag snel", vertelt Fortuyn. "Soms kun je na een jaar al beschadigingen zien. We zien dat vaak voorbijkomen bij mensen die overgaan op inductie. De pan wordt gedwongen om alle warmte op te nemen, terwijl bij gas er warmte langs de pan wegsijpelt. Daardoor wordt het midden heel heet. Daar zien we dan ook vaak slijtage."

Als een coating beschadigd raakt, kunnen er stukjes loslaten, wat niet heel gezond is. "De lagen zijn opgebouwd uit kunststof en allerlei chemische verbindingen. Dat wil je liever niet in je eten krijgen", stelt de kookexpert. Er zijn ook keramische coatings. "Die kunnen niet snel loslaten, maar de werking van de laag kan vrij snel verminderen. Deze laag is nog gevoeliger voor hogere temperaturen. Dat zie je aan een bruinige kleur en de beschadigingen die ontstaan."

Het is daarom slim om een pan met een antiaanbaklaag alleen voor lage temperatuurbereidingen te gebruiken, zegt Fortuyn. "Dan gaan ze langer mee. Gebruik ook alleen houten en plastic spatels, om krassen te voorkomen. Vervang de pan bij grote krassen en verkleuringen. Als er iets loslaat, heb je al te lang door gebakken."

Niet in de afwasmachine

Gebruik andere pannen voor je dagelijkse, hoge temperatuurbereidingen, zegt Fortuyn. "Je kunt oefenen met bakken in een pan zonder coating. Het vergt wat meer techniek, maar dan hoef je je pan ook niet zo snel weg te gooien."

Het ideaalste vindt hij pannen van roestvrij staal (rvs). "Dat zijn niet alleen kookpannen, je hebt ook koekenpannen en wokken van rvs. Deze pan warmt sneller en gelijkmatiger op dan een plaatstalen pan. Plaatstaal is lastig op inductie, weinigen krijgen dat onder de knie."

"Je kunt in rvs-pannen zelfs bakken zonder olie of boter. Bij een hoge temperatuur schroeit het product namelijk dicht en daarna laat het los. De temperatuur test je door een druppel water in de pan te laten vallen. Als het een balletje blijft, is het heet genoeg."

Ook al staat het erop dat de pan in de afwasmachine kan, ik zou het niet doen.

Pedro Fortuyn, kookwinkel Oldenhof

Met de hand afwassen

Gietijzeren pannen zijn het beste voor stoofgerechten door de langzame warmtespreiding. Een emaillen pan verwarmt ook geleidelijk. "Maar er kunnen scheuren in het glaslaagje komen bij grote temperatuurwisselingen. Ook kan de pan krimpen. Je moet ze daarom niet snel onder koud water afspoelen. En niet schuren met een schuurspons."

Een koperen pan geleidt ook heel goed en de binnenkant is vrijwel altijd van roestvrij staal. "Alleen kan koper niet op inductie gebruikt worden."

Bij alle pannen adviseert Fortuyn om ze met de hand af te wassen in plaats van in de afwasmachine. "Ook al staat het erop dat het kan, ik zou het niet doen. Het soda, de zout, de oplosmiddelen - al die dingen kunnen voor beschadigingen zorgen. Bij gietijzeren en plaatstalen pannen moet je juist weer opletten met afwasmiddel, want het laagje olie zorgt hier juist voor een natuurlijke antiaanbaklaag."

