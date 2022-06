Waarom je na het afvallen moeilijk op gewicht blijft: dit is de set point-theorie

Afvallen en op het gewenste gewicht blijven is voor velen moeilijk. Onderzoek laat zien dat 35 procent van de flink afgevallen mensen een jaar later terug op het oude gewicht is. Is dit te wijten aan het laten vieren van de zogenoemde dieetteugels? Probeert het lichaam een bepaald gewicht aan te houden?

Door Janiek Vreeken

Eveline van de Waterlaat, diëtist, dieetpsycholoog en schrijfster van het boek Nu afvallen en nooit meer aankomen, vergelijkt de set point-theorie met een thermostaat. "Je moet je inbeelden dat je lichaam een interne thermostaat heeft die je op één temperatuur probeert te houden. Maar dan gaat het om lichaamsgewicht en met name de hoeveelheid vetmassa in het lichaam."

Als de vetmassa boven het zogenoemde set point uitkomt, past het zich onder invloed van hormonen aan door de eetlust te verminderen en de verbranding te verhogen, aldus Van de Waterlaat. "Als het lichaamsgewicht onder het set point zit, werkt dit omgekeerd."

Dit punt is niet voor iedereen hetzelfde. "Het set point van mensen met obesitas verschuift vaak naar een hoger gewicht. Zo zie je dat mensen die jong aan overgewicht lijden vaak harder moeten werken om op een gezond gewicht te blijven. Ze hebben op jonge leeftijd meer vetcellen aangemaakt en daardoor een hoger set point gekregen."

Probeer zo min mogelijk suikerrijke dranken en bewerkte voeding te consumeren. Ook voldoende dagelijkse beweging en slaap is belangrijk.

Eveline van de Waterlaat, diëtist en dieetpsycholoog

Je zou kunnen beredeneren dat een set point geen daadwerkelijk set point is als het kan veranderen. Jaap Keijer, hoogleraar aan Wageningen University & Research, licht toe: "De set point-theorie is gebaseerd op het principe van homeostase. Je gewicht wordt op een actieve manier naar evenwicht gereguleerd, net zoals ons lichaam dat bijvoorbeeld doet met onze bloedsuikerspiegel."

Er is wel een probleem met deze theorie. "Het verklaart niet waarom mensen steeds dikker worden. Dat zou betekenen dat het set point-gewicht continu verandert naar een hoger gewicht en dat het set point steeds opnieuw vastgesteld moet worden."

Voor deze continue verschuiving van gewicht is een ander model bedacht: het settling point-model. "Volgens dit model is er niet één vast gewicht, maar blijft het gewicht hangen op een bepaald punt dat afhankelijk is van verschillende factoren. Denk aan de verbranding in rust, fysieke activiteit en de neiging tot overeten", aldus Keijer.

Mensen die snel afvallen blijven moeilijker op gewicht

De set point-theorie kan verklaren waarom veel mensen na het afvallen weer aankomen. Van de Waterlaat ziet dit probleem terug in de praktijk. "Mensen die langere tijd crashdiëten volgen, blijven veel moeilijker op gewicht. Vaak zijn de hormonen die het gewicht reguleren uit balans en kan de persoon in kwestie daardoor veel minder eten om op gewicht te blijven."

Opvallend genoeg geven beide experts hetzelfde advies als antwoord op de vraag hoe we het best op gewicht kunnen blijven na het afvallen. "Wat we wel zeker weten, is dat dranken met veel energie, zoals vruchtensappen en frisdrank, en sterk bewerkte voeding vaak tot een toename van gewicht lijden", aldus Keijer. Van de Waterlaat beaamt dit. "Probeer zo min mogelijk suikerrijke dranken en bewerkte voeding te consumeren. Ook voldoende dagelijkse beweging en slaap is belangrijk."

De wetenschap spreekt over theorieën en modellen, omdat er nog veel onduidelijk is. Keijer pleit voor verder onderzoek. "Wanneer we het hele proces begrijpen, kunnen we ook betere therapieën bedenken om mensen te ondersteunen in het afvallen. Misschien kunnen we dan voedingsmiddelen ontwikkelen die dit regulatiesysteem niet in de war schoppen en blijven we zo makkelijker op gewicht."

