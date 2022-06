Je favoriete recept bereiden zonder pakjes en zakjes: dit zijn de voordelen

Met pakjes en zakjes zet je in een handomdraai een gerecht op tafel. Maar koken zónder de Honigs en Knorrs van deze wereld is ook heus zo moeilijk niet. Twee culinair journalisten over hun pakjesloze bestaan.

Door Isabelle Voois

"De industrie pompt er bij ons in dat koken moeilijk is en dat je pakjes en zakjes nodig hebt, maar dat bestrijd ik echt te vuur en te zwaard", zegt culinair journalist Karin Luiten, die Het grote zónder pakjes & zakjes kookboek schreef. Volgens Luiten kun je makkelijk, snel én met het gebruik van verse producten iets lekkers op tafel zetten.

"Er zijn heel veel vooroordelen over pakjes en zakjes, bijvoorbeeld dat het sneller is, maar dat is aantoonbaar niet waar", stelt de kookboekenschrijver. "Het is ook niet goedkoper, want in zo'n poedermix zit over het algemeen niks, vaak alleen zout, suiker, verdikkingsmiddel en wat specerijen. De rest moet je er allemaal bij kopen."

Ook Williene Klinck, oprichter van foodblog Smakelijck, kookt al jaren zonder pakjes. "In eerste instantie was dit uit nood, want bij de geboorte van mijn zoon bleek hij een vrij heftige koemelkallergie te hebben. In al die pakjes en zakjes zit lactose, koemelk, eiwit, noem maar op. Dat moest dus de deur uit, want ik gaf borstvoeding en moest daarom koemelkvrij eten."

Zonder pakjes leer je écht koken

"Op een gegeven moment ben ik die pakjes gaan bestuderen, de kruiden gaan bekijken en het zelf gaan namaken", zegt Klinck. "Dat ging eigenlijk wonderbaarlijk goed. Mijn man en ik hadden na het eten eerst vaak last van bijvoorbeeld hoofd- of buikpijn, dat was ineens op slag verdwenen."

Uiteindelijk kwamen de foodblogger en haar man erachter dat de E-nummers in die pakjes en zakjes dat kunnen veroorzaken. "Daarom zijn we verder gegaan zonder pakjes, ondanks dat mijn zoon van de borstvoeding af was."

Als je de belangrijkste ingrediënten er zelf nog bij moet kopen, heeft een pakje niet zo veel zin.

Karin Luiten, kookboekenauteur

"Ik maakte gewoon de pakjes van Honig, Knorr en Conimex na", vertelt Klinck. "Je hebt dus de letterlijke recepten, maar dan zonder te veel zout, zonder suiker en natuurlijk zonder die E-nummers."

Het mooie van zo koken vindt de foodblogger dat je erin doet wat je zelf wil. "Het is dus voor iedereen te maken. Je kunt met groenten variëren en het aanpassen naar je eigen wensen en smaak. Je ziet nu hoe je kookt en wat je toevoegt, op die manier leer je echt koken."

'Thais, Grieks, Mexicaans, alles uit pakjes smaakt hetzelfde'

"Kijk eens wat er in zo'n pakje zit. Of het nou Thais, Grieks of Mexicaans is, het smaakt eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde", merkt Luiten op. "Met een paar basic kruiden kun je het allemaal zelf doen."

Let ook op de onzinfactor, zegt de culinair journalist. "Als je de belangrijkste ingrediënten er zelf nog bij moet kopen, heeft het niet zo veel zin. In een pak aspergesoep zit maar een half procent asperge, bij een pak broccolisoep hetzelfde. Je kunt beter een stronk broccoli kopen. Een ander grappig voorbeeld is de meringuemix; daar moet je zelf eiwit in doen en in het pakje zit alleen suiker en soms een velletje bakpapier. Dat hoeft geen 3 euro te kosten, toch?"

Luiten heeft het ook niet zo op de boerenomeletmix. "Daar moet je dan zelf eieren en groenten aan toevoegen. Een boerenomelet maak je als je nog net een beetje groenten overhebt. Met een geklutst eitje erbij heb je in no time een lekker lunchgerecht, daar heb je echt niet eerst een pakje van anderhalve euro bij nodig."

Alles zelf maken is dus niet duur en het kost ook niet veel meer tijd. "Er zijn natuurlijk gerechten die meer tijd kosten, dat is logisch, maar dan krijg je dat ook terug in de smaak", aldus Klinck. "Maar als jij een roerbakgerecht maakt van Honig of Knorr, dan ben je met mijn recept net zo snel klaar."

Het enige verschil is volgens Klinck dat je het uit de la pakt en het per potje op een theelepeltje strooit. "Of wat mij betreft direct in de pan. Het zal dus twee of drie minuten extra kosten, maar dat is het dan ook."

Bami Maaltijdmix (voor 3-4 personen)

Ingrediënten

200 gram kipfilet

250 gram eiermie

400 gram bamigroenten ( prei, witte kool, ui, taugé, wortel, rode peper)

Voor de marinade

2 eetlepels sojasaus

1 theelepel paprikapoeder

1 teen knoflook

Voor de kruidenmix

1 theelepel kerriepoeder

1 theelepel gemberpoeder

½ theelepel gedroogde selderij

2 eetlepels (of meer naar smaak) sojasaus of ketjap manis

eventueel Keltisch zout en peper naar smaak

Zo maak je het klaar

Snijd de kipfilet in heel kleine blokjes. Meng de kipblokjes met de ingrediënten voor de marinade en laat 10-15 minuten marineren. Kook de mie gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. Laat uitlekken. Bak de kipfilet in wat boter of olie rondom bruin. Voeg de groenten toe en bak deze even mee. Voeg de ingrediënten toe voor de kruidenmix en roerbak die een paar minuten mee. Voeg eventueel een scheut water toe als het te droog wordt. Voeg de mie toe, meng het geheel goed met elkaar en proef of je het voldoende op smaak vindt. Voeg zo nodig zout of kruiden naar smaak toe. Serveer de bami bijvoorbeeld met een komkommersalade.

