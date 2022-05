Verdiep je in eetbare planten in het wild en pluk ze alleen voor jezelf

Planten zoeken om te eten, in de prehistorie deed men niet anders. Het park of plantsoen voor je huis staat nog steeds vol eetbare schatten, schrijft kok en schrijfster Yvette van Boven in haar nieuwste boek. Natuurkenner Arjan Postma waarschuwt wel dat je niet zomaar van alles kunt gaan plukken.

Door Hannah König

Er bestaan veel plantenboeken over wildplukken, maar ze zijn volgens Yvette van Boven vaak ingewikkeld. Daarom maakte ze een herbarium, eetbare-plantengids & receptenboek ineen: Van Boven in het wild, dat deze week verscheen. Het boek is voor iedereen die is geïnteresseerd in het herkennen, verzamelen en verwerken van eetbare wilde planten uit de nabije natuur of stadsomgeving. Van Boven hield het bewust simpel: "Ik heb het teruggebracht naar makkelijke, onbedreigde planten die je vindt rondom je huis, om te laten zien dat iedereen dit kan doen."

Veel eetbare planten die lang geleden werden aangeplant in moes- en kruidentuinen worden nu bestempeld als onkruid. Dat vindt Van Boven gek en jammer. Gelukkig is er nog genoeg eetbaar onkruid te vinden. "Neem brandnetels, die vind je overal en zijn gruwelijk lekker door risotto of op een pizza." Het kan al lonen om een rondje door je eigen achtertuin te lopen. "Als je een jaar niet hebt omgekeken naar je terraspotten, dan is de kans groot dat er veldkers in groeit. Dit zijn heerlijke, peperachtige blaadjes die je zo over je boterham met kaas kan strooien."

Brandnetels staan overal en zijn gruwelijk lekker door risotto of op een pizza.

Yvette van Boven, kok en schrijver

Pluk alleen voor jezelf

Natuurkenner en schrijver Arjan Postma vindt wildplukken een leuke hobby, maar adviseert niet té avontuurlijk te worden: "Je moet goed weten waar je gaat plukken. In een beschermd natuurgebied is het verboden om planten weg te halen. Verdiep je ook eerst in welke planten eetbaar zijn: er zijn meer giftige planten dan giftige paddenstoelen en je kunt je makkelijk vergissen."

Van Boven heeft een hond en daardoor altijd een rol kleine zakjes in haar jaszak: "Een perfect formaat zakje om wat blad in te bewaren als ik onderweg iets tegenkom. Als je er speciaal voor op pad gaat, kun je een mandje of linnen tasje meenemen."

Beide natuurliefhebbers zien vaak genoeg dat mensen boodschappentassen vol daslook oogsten en dat vinden ze niet de bedoeling. Postma: "Pluk maar een beetje van dezelfde soort in een bepaald gebied. Zo blijft er genoeg over voor bijen en insecten en kan de plantensoort in stand blijven."

Yvette van Boven: "Ik haal al mijn hele leven proviand uit de natuur en ben er nog nooit ziek van geworden." (Foto: Nijgh & Van Ditmar)

Bermen vol eetbare planten

In restaurants vind je wilde planten steeds vaker op de menukaart en ook in luxe groentewinkels zie je groen dat je makkelijk zelf kunt oogsten. Van Boven: "Pissenlit, een woord uit het Frans, klinkt hartstikke chic, maar deze 'molsla' is gewoon het jonge blad van de paardenbloem en vind je echt op iedere straathoek."



Met haar boek wil ze volwassenen en kinderen aansporen om goed te gaan kijken wat voor prachtigs de nabije natuur te bieden heeft. Ze maakte een apart zakboekje van de plantengids dat je dat kunt meenemen op je wildplukmissies. Op de gedetailleerde foto's van het herbarium kun je de bladeren goed bestuderen. Kleefkruid, klaver, hondsdraf en zevenblad: als je goed kijkt, vind je het overal rond je huis. Omdat er in Nederland steeds later wordt gemaaid, zijn bermen ook uitstekende plaatsen om te oogsten. Ze staan vol met koolzaad, wilde pastinaak en peen.

Er zijn meer giftige planten dan giftige paddenstoelen en je kunt je makkelijk vergissen

Arjan Postma, natuurkenner en schrijver

Bang voor hondenplas

Pesto met zevenblad, wilde risotto van brandnetel en paardenbloemenhoning: in het boek staan meer dan honderd inspirerende recepten, waarin wilde planten worden toegepast. Bang voor hondenplas hoef je volgens van Boven niet te zijn: "Pluk hoog of wat verder van de rand van de stoep af en was je oogst altijd: ik haal al mijn hele leven proviand uit de natuur en ben er nog nooit ziek van geworden."

