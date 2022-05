Met deze tips maak je je eigen pokébowl met zalm

In supermarkten en in restaurants zie je ze steeds vaker: de pokébowl. Oorspronkelijk komt dit gerecht uit Hawaï, maar tegenwoordig vind je ze overal ter wereld. Maar hoe maak je nou zelf een pokébowl? Twee foodbloggers delen tips voor de perfecte pokébowl met zalm.

Door Isabelle Voois

Voor Simone van den Berg, bekend van kookblog Simone's Kitchen, is een pokébowl haar go-to gerecht als ze een snelle maaltijd in elkaar wil zetten. "In de pokébowl met zalm doe ik vaak kant-en-klaar gesneden blokjes mango, voor het snelle. Ik gebruik ook gekookte bietjes, die hoef ik dan alleen nog maar in stukjes te snijden, of je koopt ze kant-en-klaar. Dan hoef je alleen nog de komkommer in stukken te snijden. Meestal gebruik ik ook nog eieren, die moet je dan natuurlijk ook koken. Het is echt tien minuten werk." Het complete recept deelt ze op haar site.

"In de supermarkt kun je vaak ook van die bakjes met rauwkost kopen, dat kun je ook gebruiken in plaats van groenten", gaat Van den Berg verder. "En als je helemaal geen zin hebt om te snijden, kun je er ook edamamebonen doorheen doen, dat is ook altijd lekker. Of kant-en-klare wortelreepjes. Er zijn dus best veel mogelijkheden om het jezelf zo makkelijk mogelijk te maken."

Bloemkoolrijst in plaats van sushirijst

"Een pokébowl maak ik eigenlijk altijd met bloemkoolrijst. Op die manier heb je meteen meer groenten", zegt Van den Berg. "Je kan het natuurlijk ook met sushirijst doen, maar bloemkoolrijst vind ik gewoon lekkerder."

Bij Sabine Koning, oprichter van het foodblog Oh My Foodness, gaat de voorkeur wel uit naar de traditionele sushirijst. "Dat vind ik het lekkerst en omdat de rijst lekker plakkerig is, is het makkelijker om de pokébowl te eten met stokjes. Om de pokébowl wat minder zwaar te maken, zou je de helft van de rijst kunnen vervangen door groenten of sla."

Rauwe vis marineer je in sojasaus, zwarte azijn, sesamolie en een beetje honing

Sabine Koning, foodblogger

Gebruik (warm)gerookte zalm

"Voor een pokébowl gebruik ik meestal gerookte zalm of warmgerookte zalm", zegt Van den Berg. "Warmgerookte zalm kun je tegenwoordig ook in de winkel kopen, dat is zo lekker. Maar je kunt ook een moot zalm eerst in de pan doen, om die dan vervolgens in de pokébowl te doen."

Een goede verse zalm kun je ook rauw eten, weet Van den Berg. "Dan kun je er een soort sashimi van maken, dus dan maak je gewoon blokjes zalmfilet. Hij moet dan wel echt lekker vers zijn."

"Als je pokébowl wilt eten met vis is het belangrijk dat je de vis zo vers mogelijk koopt en dat je deze ook snel verwerkt", zegt Koning. "Ik vind het zelf lekker om de rauwe vis te marineren in sojasaus, zwarte azijn, sesamolie en een beetje honing."

Als je helemaal geen zin hebt om te snijden, kun je er ook edamamebonen doorheen doen

Simone van den Berg, foodblogger

Groenten en saus

Volgens Koning past een mix van sterke smaken en zoetigheid goed bij een pokébowl met zalm. "Rauwe bosui is heel sterk van smaak, daar kun je dan iets milds bij doen, zoals zeewiersalade, edamamebonen of komkommer." De groenten mogen in ieder geval best een bite hebben. "De rauwe vis en de rijst zijn immers al zacht van textuur. Fruit gaat ook erg goed in pokébowls. Het maakt het gerecht direct wat zomerser en frisser. Mango is groot favoriet, maar ananas zou ook heel goed kunnen. Of verwerk het fruit in de saus."

Volgens Van den Berg is een pittige sriracha-mayonaise een geschikte saus om over de pokébowl heen te doen. "Dat maak je ook heel simpel zelf. Mix de mayonaise met sriracha en dan heb je een pittige mayonaise. Het kan zijn dat hij soms iets te dik is, dan doe ik er nog een klein beetje citroensap doorheen."

"Omdat een pokébowl an sich vrij licht en fris van smaak is, mag de saus wat mij betreft altijd wel wat vetter", vindt Koning. "Een dressing op basis van mayonaise is dan heel lekker. Combineer de mayonaise met een beetje yoghurt om het vloeibaarder te maken en voeg hier bijvoorbeeld wasabi of sriracha aan toe. Of maak een lekkere sesamdressing van mayonaise en sesamolie."

