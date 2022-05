Gekke smaken en bier uit blik: dit zijn de vijf biertrends van dit moment

Bier is onveranderd populair: de gemiddelde Nederlander drinkt zo'n 79,3 liter per jaar. Maar de manier waarop we bier drinken verandert en is aan trends onderhevig. Dit zijn de vijf huidige biertrends.

Door Anne van Asseldonk

Het zal de oplettende consument niet ontgaan zijn: als het aankomt op bier viert creativiteit absoluut hoogtij. Eerder kwamen HEMA en Lowlander met een tompoucebier, en de trend van grenzen opzoeken zet zich door. Zo heeft KraftBier samen met Autodrop onlangs de eerste Candy IPA gelanceerd. En op het bierfestival TAPT Festival werd het eerste vat Lollipop Up-bier van Jopen en Gebrouwen door Vrouwen geopend. De eerste trend voor 2022 is dan ook geen verrassing.

Trend 1: Creativiteit

De wat gekkere biersmaken komen goed aan, weet ook Nick de Vree, medeoprichter van TAPT Festival. "Persoonlijk valt mij op dat er steeds meer aandacht komt voor het liquid desert. Dit is een vloeibaar toetje in een bierglas en heeft iets magisch. Het Big Belly Liquid Desert nr. 21 met kokosnoot, iced frappe en een shot rum is daar een goed voorbeeld van", zegt de bierliefhebber. Het brouwproces zorgt ervoor dat het bier blijft.

Er is zelfs een brouwer die gebruikte kerstbomen heeft opgehaald en daarmee aan het brouwen geslagen is

Biersommelier Alain Schepers

Helemaal in lijn met de trend van creativiteit ligt de no waste-gedachte, die steeds meer brouwers inspireert. Zo is er al bier van uitgediende sinaasappelschillen. Er is zelfs een brouwer die gebruikte kerstbomen heeft opgehaald en daarmee aan het brouwen geslagen is, weet biersommelier en Bierista.nl-oprichter Alain Schepers. "We zitten in een bierrevolutie en de grenzen worden opgezocht. Vandaag de dag pakken brouwers de vrijheid en leveren ze een enorm mooi bier af." Afwijken van de standaard staat daarbij voorop. Brouwers willen zich steeds meer onderscheiden.

Trend 2: Alcoholvrij en IPA

Een trend die zich ook in 2022 doorzet, is het alcoholvrije en alcoholarme bier. De alcoholvrije bieren zijn steeds beter van smaak en er is steeds meer mogelijk; daar zijn beide experts het over eens. "Zeker bij hoppige bieren kun je ook zonder alcohol mooie smaken aan het bier geven", licht Schepers toe. Daarnaast is IPA onveranderd populair. Met name de hazy IPA, milkshake-IPA en de fruitige IPA doen het goed.

Bieren met weinig bitterheid maar veel fruitaroma, zoals limoen, citroen, maracuja en ananas, zijn meer dan ooit in trek. Al spot Schepers als trend ook dat de wat zuurdere bieren in opmars zijn.

Bier is nog altijd populair.

Trend 3. Speciaalbier niet meer speciaal?

Het drinken van speciaalbier wordt steeds normaler en is meer verweven in het consumptiegedrag van de Nederlandse bierdrinker. "Wij zijn begonnen als speciaalbierfestival, maar ook de speciaalbierliefhebber pakt tegenwoordig steeds vaker een normaal biertje", aldus De Vree, die het BierFest-ival al zeven jaar organiseert, samen met compagnon Simon Leech. Op het festival, dat oorspronkelijk vooral om speciaalbier ging, is nu zelfs een doe-maar-lekker-normaalroute in het leven geroepen. "Je ziet dat steeds meer speciaalbiermerken een 'normale' pils op de markt brengen. Pils wordt een steeds breder algemeen goed."

Trend 4: Bier in blik

Bier in blik wint aan populariteit en weet eindelijk het 'zwerversbierimago' van zich af te schudden. Steeds meer brouwerijen schakelen over op blik, wat voor bier - omdat het geen licht doorlaat - de ideale verpakking is.

Steeds vaker zie je uitbundige blikjes in allerlei kleuren met een heel verhaal erop

Nick de Vree, medeoprichter TAPT Festival

"Van bier in blik werd door velen gedacht dat het een heel zwaar bier is dat naar metaal smaakt. Maar inmiddels heeft ook de consument de voordelen van bier in blik ontdekt", vertelt Schepers. Het leuke van blik is dat de brouwer met de verpakking alle kanten op kan. "Steeds vaker zie je uitbundige blikjes in allerlei kleuren met een heel verhaal erop", vult De Vree aan.

Trend 5: Bier als beleving

Een algemene trend die zich doorzet, is dat mensen steeds meer over bier willen weten. Het aantal thuisbrouwers en het aantal mensen die de Bierista-opleiding volgen, zijn volgens Schepers enorm gestegen. "Ook de trend om bier te combineren met eten zet zich door. Steeds meer mensen weten onze app Bierbutler (waarmee je menusuggesties bij biertjes krijgt, red.) te vinden", aldus Schepers.

Dat de beleving omtrent bier steeds meer een rol speelt, bevestigt ook De Vree. "Meer en meer brouwerijen openen een eigen café. Ook voor TAPT Festival benaderen merken ons, omdat ze de consument een unieke ervaring willen bieden. Merken willen niet meer alleen bier schenken, maar ook een muziekarea, tafelservice of heuse kunstwerken aan de ervaring toevoegen."

Bierfan? Van 27 mei tot en met 6 juni is het de Week van het Nederlandse Bier met de Nederlandse Brouwerijdagen. Brouwerijen organiseren brouwdemo's en proeverijen om de mooie bieren en de enorme variëteit onder de aandacht te brengen. Het TAPT Festival is in juli, augustus en september nog op verschillende plaatsen in Nederland te bezoeken.

