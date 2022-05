Met deze tips maak je de lekkerste pasta carbonara

Iedere pastaliefhebber heeft het bekende pastagerecht met spekjes, eieren en Parmezaanse kaas wel eens gegeten. Pasta carbonara is favoriet bij velen, maar er zijn ook veel verschillende varianten in omloop. Met deze tips heb je altijd succes.

Door Isabelle Voois

Pasta carbonara bevat slechts vijf ingrediënten, zegt Mariska Schrijer, oprichter van het food- en reisblog Flying Foodie. "Zwarte peper, guanciale of pancetta, pecorino en/of parmezaanse kaas, eieren en pasta. Het gerecht is typisch voor de Italiaanse keuken: goede producten en bijzonder in z'n eenvoud. Pasta carbonara maak je absoluut niet met room." Volgens Schrijer vinden Italianen dat een doodzonde. "En je maakt het al helemaal niet met zo'n belachelijk sausje uit een potje."

"Als je nog nooit echte pasta carbonara hebt gegeten, dan mis je echt wat", vindt Schrijer, die het recept ervan op haar site deelt. "Er zit echt een groot verschil tussen het echte recept en wat er in een potje en een zakje zit. Dus ik zou zeggen: probeer je carbonara eens een keer op de traditioneel manier te maken: zonder room maar met ei. Ik weet zeker dat je daarna nooit meer room bij je carbonara zal doen."

Wij Nederlanders doen het wel, maar Italianen gebruiken absoluut geen room in de pasta carbonara.

Jaimy van Dijke van foodblog Jaimy’s Kitchen

Jaimy van Dijke, bekend van foodblog Jaimy's Kitchen, leerde pasta carbonara maken van Italianen. "Het allerbelangrijkste is dat je absoluut geen room mag gebruiken, wat wij in Nederland dus wel vaak doen. Dat is wel heel lekker, maar in de traditionele pasta zitten goede verse eieren. Die klop je los, daar doe je dan wat Parmezaanse kaas bij, zwarte peper en een heel klein beetje olijfolie. Dat is eigenlijk de basis van je saus en dat doe je dan bij de gekookte pasta."

Dat ei wordt een soort laagje om de pasta heen, aldus Van Dijke. "Je mag het op die manier ook niet koken, want dan gaat het ei stollen, dat wil je niet. Wat Italianen ook doen is de spekjes eerst helemaal uitbakken. Het vet van de spekjes wordt dan ook weer in de pasta gebruikt."

Het vet uit de guanciale zorgt samen met de eierdooier voor een zijdezachte en romige saus.

Mariska Schrijer van Flying Foodie

Volgens Schrijer wordt 'echte' pasta carbonara gemaakt met guanciale. "Maar pancetta is makkelijker te verkrijgen in Nederland. Pancetta wordt gemaakt van buikspek en guanciale van het wangspek van een varken. Guanciale is ook vetter dan buikspek, daarom is het zo geschikt voor pasta carbonara. Het vet uit de guanciale zorgt samen met de eierdooier voor een zijdezachte en romige saus."

De rauwe eieren die in het gerecht gaan, kunnen voor veel mensen nog wel eens een dingetje zijn, weet Schrijer. "Maar het hete pastawater, de warmte die van de pasta af komt plus het verwarmen van de saus in de pan, zorgen ervoor dat de eierdooiers garen."

"Een zwangere vrouw wordt afgeraden om pasta carbonara op de traditionele manier te eten, vanwege het feit dat het ei niet gestold is", vult Van Dijke aan. "Dus dan is room een goed alternatief. Het is ook lekker, dus als je ervan houdt moet je het ook absoluut doen."

"Een goede pasta carbonara maken, is heel makkelijk en kost ook helemaal niet veel tijd", stelt Van Dijke. "Je moet er vooral op letten dat als de pasta is afgegoten en je het eimengsel erbij doet, je het dan niet meer op het vuur zet. Daar gaat het vaak mis, want dan gaat het ei stollen omdat het op het vuur staat of omdat de ingrediënten te heet zijn."

Vegetarische versie van pasta carbonara

Van Dijke eet geen vlees. Zij maakt van de pasta carbonara haar eigen, vegetarische versie. Hiervan deelt ze een recept op haar site. "Ik maak het met vegetarische spekjes. Pasta carbonara veganistisch maken is wel een ander verhaal, want dat ei is wel heel typerend. Maar vegetarisch kun je 'm zeker maken. En officieel horen er geen groenten in, maar ik gebruik zelf wel champignons. Je kan ook courgette toevoegen. Maar als je echt veel groenten wilt, zou ik er gewoon een salade bij serveren."

"Met zwarte peperkorrels kun je zorgen voor een smaakexplosie in je gerecht", tipt Schrijer. "Warm ze heel even op in een pan (gewoon droog, zonder olie), tot de geur vrijkomt. Kneus ze vervolgens met een vijzel. Dat is niet alleen lekker bij je pasta carbonara, maar bijvoorbeeld ook bij een cacio e pepe."

