Stukje eierschaal in je ei: zo voorkom en verhelp je het

Wie kent het niet: wil je net een omelet bakken, valt er bij het breken van de eieren een stukje schaal in de kom of in de pan. Het kan erg lastig zijn om zo'n klein stukje schaal uit je gerecht te krijgen. Met de tips van deze twee experts lukt het wel.

Door Anne van Asseldonk

Als je een ei breekt, wil het nog weleens voorkomen dat er een stukje eierschaal mee komt en zo in de pan of in de kom verdwijnt. Als het ei een broze schaal heeft, komen er makkelijker stukjes eierschaal mee, weet Jeroen van der Linden, medeoprichter van restaurant Oeuf in Amsterdam.

Dit restaurant richt zich sinds 2019 volledig op gerechten met ei. In de keuken worden dagelijks heel wat eitjes gebroken. "Pas als je het ei breekt, weet je hoe broos de schil is. Je hebt in feite maar één kans", zegt Van der Linden.

Als je je eitjes 'kraakt' op een bakplaat, dan kun je het stukje eierschaal over het algemeen makkelijk met een spatel wegtrekken. Zo blijft zelfs een spiegelei vaak nog wel in vorm. Lastiger wordt het als je met een kom of bakpan bezig bent.

Creëer een schone breuk

De meest gemaakte fout is dat mensen het ei breken op de rand van hun pan, kom of aanrecht. Op die manier deukt het ei in en scheurt het vliesje dat aan de binnenkant van de schaal zit, weet Franca van Dalen, oprichter van website eieiei.nl. "Dit voorkom je door het ei te breken op een plat oppervlak, zoals de bovenkant van je aanrecht."

Na de tik op het aanrecht zet je je duimen aan weerskanten van de breuklijn en trek je de helften uit elkaar.

Franca van Dalen, eieiei.nl

Doe dit met één ferme tik, zoveel mogelijk in het midden, op het breedste deel van het ei. Zo krijgt je ei in het midden een mooie, rechte scheur. Omdat je zo een 'schone' breuk maakt, komen er geen stukjes schaal los. Als het toch gebeurt, blijven ze vaak hangen aan de rest van de schil en het eiervlies. "Na de tik op het aanrecht zet je je duimen aan weerskanten van de breuklijn en trek je de helften uit elkaar", aldus Van Dalen.

Voorkomen én genezen

Omdat voorkomen beter is dan genezen, is het raadzaam om eieren te breken boven een aparte kom. Je neemt zo de kans weg dat er per ongeluk een bedorven ei in het gerecht terechtkomt. En als er stukjes schaal mee komen, is het makkelijker om deze uit een aparte kom te vissen dan uit een pan waarin het gerecht al gaart.

Als tip geeft Van der Linden om het stukje eierschaal met een lege eierschaal uit het gerecht te vissen. Een groot stuk eierschaal heeft een magnetiserend effect op die vervelende kleine stukjes. "Gebruik om stukjes eierschaal uit je gerecht te vissen geen heel broze schaal. Dan is de kans dat je nog meer stukjes verliest groter", zegt hij.

In een rauw ei verwijder je een bloedpropje het makkelijkst met de natgemaakte punt van een mes.

Franca van Dalen, eieiei.nl

Een andere truc is om een natgemaakt lepeltje of een natgemaakte vinger te gebruiken. Als je het ei inderdaad boven een aparte schaal gebroken hebt, kun je ook met de kom een snelle cirkelvormige beweging maken en daarna de inhoud in een andere kom gieten, vult Van Dalen aan. "Met een beetje geluk blijft het stukje eierschil dan in de eerste kom plakken."

Lukt het niet? Het kan geen kwaad om stukjes eierschaal binnen te krijgen. De schaal van een kippenei bestaat voor zo'n 40 procent uit calciumcarbonaat, de meest voorkomende vorm van calcium. Er zijn zelfs mensen die de schalen vermalen en als supplement gebruiken.

Ei eten tijdens je zwangerschap Roerei, een zacht gekookt ei of een spiegelei: wat mag je wel en niet tijdens je zwangerschap? Ouders van Nu legt uit wat je wel en niet kunt eten.

Kleine, roodbruine vlekjes

Bij het breken van eieren komt, naast de stukjes eierschaal, ook nog weleens een bruinrood vlekje mee. Dit is géén stukje embryo, zoals sommige mensen denken. Het is een klein bloedpropje van de leghen en kan gewoon gegeten worden.

Veel mensen vinden het toch een onsmakelijk gezicht of een onsmakelijke gedachte. "In een rauw ei verwijder je een bloedpropje het makkelijkst met de natgemaakte punt van een mes. In een gekookt ei kun je het er gewoon met je lepeltje uit wippen", besluit Van Dalen.

Aanbevolen artikelen