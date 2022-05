Gezonder ijs sterk in opkomst, maar is dat nou winst?

Betaalbare verwennerij. Dat is volgens ijsmeester Hidde de Brabander en foodtrendwatcher Anneke Ammerlaan de kracht van een bolletje schepijs. Zij zien dan ook weinig in de ontwikkeling van 'gezonder' ijs.

Door Mirjam Bedaf

Het aantal ijssalons in ons land blijft maar toenemen. De teller staat inmiddels boven de duizend. IJs is mateloos populair, ziet ook Hidde de Brabander, Meester Patissier en Meesterijsbereider. Zijn IJscentrum leidt ieder jaar zes- tot zevenhonderd ijsbereiders op. "Vooral in coronatijd is het aantal ijssalons flink omhooggegaan. De ijssalons hebben wat dat betreft mazzel gehad tijdens de lockdowns. Zij mochten openblijven", aldus De Brabander.

Een ijsje halen bij de ijssalon voelt als een klein uitje, merkt foodtrendwatcher Anneke Ammerlaan op. Voor een paar euro voel je je enorm verwend. En dat is precies wat mensen zoeken, zeker nu alles duurder wordt, denkt ze.

"Het draait niet alleen om het ijs. Het is lekker weer, je verheugt je er van tevoren op. Je wandelt erheen, maakt een praatje met een bekende die je onderweg tegenkomt en je eet het ijsje uiteindelijk op een bankje. Dat is wel echt veranderd de afgelopen jaren."

Consumenten zijn op zoek naar guilty pleasure

Basissmaken als stracciatella, chocolade en aardbei blijven de hardlopers in de ijssalon. "Consumenten zijn daarnaast op zoek naar 'guilty pleasure'-achtige smaken, de candybarsmaken", legt De Brabander uit.

Aan de andere kant zijn er ook gastronomische ontwikkelingen. "Niet zomaar vanille-ijs maar ijs met Nederlandse vanille, aardbeienijs gemaakt met lokaal geteelde aardbeien en chocolade-ijs van mooie chocolade uit Madagaskar. En dat is slim, hiermee kan een ijssalon zichzelf profileren."

Verder ziet De Brabander dat steeds meer ijssalons niet alleen bakjes en hoorntjes ijs verkopen, maar ook de bekers die we al kennen uit de supermarkt. "Zodat je het ijs van je favoriete ijssalon naar huis kan meenemen en in de vriezer kan bewaren. Er kan naast ijs iets crunchy's in of een sausje ertussen. Eigenlijk net als de bekende bekers van de grote merken, maar dan boeiender en lekkerder."

Minder suiker en vet maakt gezonder ijs

Technisch gezien zet de ijsbranche volop in op het verminderen van suiker en vet en het vervangen van zuivel, aldus De Brabander. "Aan de ene kant maakt minder suiker het ijs 'gezonder'. Vaker wordt suikerreductie echter gebruikt om de zoetkracht te verlagen. Hierdoor proef je niet alleen suiker, maar komen andere smaken meer tot hun recht."

Veganijs vinden we vooral in de grotere ijssalons in de steden. Ammerlaan: "Logisch, dit soort stromingen gaan altijd harder in de grotere steden. Die vraag is al enige tijd aanwezig en wordt alleen maar groter."

'Gezonder' ijs vindt De Brabander een wat gekke ontwikkeling. "Een ijsje is net een gebakje. Het is en blijft een traktatie. Het is geen product om mee aan je gezondheid te werken. Bovendien: af en toe een bolletje roomijs past prima in een gezond eetpatroon." Jezelf trakteren op een gezonder ijsje vindt ook Ammerlaan vreemd. "Een ijsje neem je om jezelf te verwennen. Het is de ultieme indulgence. Betaalbare luxe, want ik heb het verdiend."

Aanbevolen artikelen