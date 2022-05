De meesten van ons zijn gek op chocolade en soms eten we er iets te veel van. Maar wat nou als je het gevoel hebt niet zonder chocolade te kunnen leven? Spreek je dan van een chocoladeverslaving?

De experts zijn het er niet unaniem over eens. Volgens Judith Noijen, verslavingsexpert bij Jellinek, voldoet het beeld van een chocoladeverslaving niet aan de criteria van een verslaving.

"Wij kijken naar onder andere een verlies van controle, meer nodig hebben van de stof om hetzelfde effect te krijgen en ontwenningsverschijnselen. Chocolade voldoet niet aan deze criteria en dus is het als middel niet verslavend."

Dat mensen spreken over een verslaving is echter niet zo gek. "In chocolade zitten stoffen als cafeïne, suiker en vet die hetzelfde effect kunnen hebben als alcohol en drugs. Door de consumptie van chocolade maak je dopamine aan en activeer je de beloningscentra in de hersenen", aldus Noijen.

Verslaving in gedrag, niet aan het middel

Hoewel Noijen niet spreekt van een middelenverslaving kun je dit wel zo ervaren. "Mensen kunnen verlies van controle ervaren. Er vindt echter geen structurele verandering in de hersenen plaats. Wel kun je chocolade koppelen aan een positief gevoel. We spreken hier dan eerder over een gedragspatroon of een gedragsverslaving, niet over een middelenverslaving."

Dat niet alle experts het eens zijn over dit onderwerp blijkt uit een gesprek met verslavingsdeskundige Peggy-Sue Figueira. "Er zijn onderzoeken die laten zien dat een combinatie van twee delen suiker en één deel vet invloed heeft op het brein. We zijn hardwired voor een verlangen naar deze combinatie. Een ander voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld moedermelk of chips. Ook zijn er onderzoeken die beweren dat suiker verslavender kan zijn dan cocaïne en heroïne. Wij zien op hersenscans wel een structurele verandering in het brein."

“Ik was constant bezig met eten en ik kwam niet van de obsessie af. Ik weet hoe het voelt.” Peggy-Sue Figueira, verslavingsexpert

Figueira spreekt ook uit eigen ervaring. "Ik was constant bezig met eten en ik kwam niet van de obsessie af. Ik weet hoe het voelt. Het kan voor mensen die dit ervaren heel vervelend zijn dat de omgeving het wegwuift en zegt dat je je niet moet aanstellen."

Dat er een gedragsverslaving rondom chocolade of andere voedingsmiddelen kan bestaan, lijkt in ieder geval duidelijk. Maar hoe kun je daar het best mee omgaan? Noijen adviseert aan de bel te trekken als je het gevoel hebt de controle te verliezen. "Het is altijd goed om hulp te zoeken. Wat ook kan helpen, is jezelf op momenten van hunkering naar chocolade afleiden met iets wat je óók leuk vindt, waar je hetzelfde fijne gevoel van krijgt. Zorg ervoor dat je inzicht krijgt in waarom je zin hebt in chocolade en zoek daar alternatief gezond gedrag voor."

Zoeken naar het onderliggende probleem

Figueira benadrukt dat iedereen anders is. "Over het algemeen is de verslavingszorg van eten gericht op het zoeken van een balans. Voor velen met een verslaving of stoornis is het niet mogelijk hierin een balans te onderhouden. Waar sommige mensen kunnen leren gebalanceerd te eten, is dat voor andere een onmogelijke opgave."

Zelf is Figueira heel rigoureus gestopt met het eten van suiker en meel. "Mij heeft dit geholpen, dat betekent echter niet dat dat voor iedereen de oplossing is. Wij behandelen overeten als zowel een middelen- als gedragsverslaving. Het is belangrijk om samen met een specialist te toetsen wat bij jou zogenaamde triggers zijn en te zoeken naar het onderliggende probleem."