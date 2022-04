In steeds meer supermarkten kun je producten verpakkingsvrij kopen: je weegt ze zelf af en neemt ze mee in herbruikbare verpakkingen, wat afval en voedselverspilling tegengaat. Het gaat om producten als ontbijtgranen, broodbeleg, rijst, pasta, thee en noten. Hoe hygiënisch is dat?

Albert Heijn is in een XL-winkel in Rotterdam begonnen met zeventig producten waarvoor klanten hun eigen pot kunnen meenemen. "Het is een nieuw soort tapsysteem: een elektrisch apparaat waar je je verpakking tegenaan houdt, waardoor je er niet met je handen aan komt", aldus Elisah Pals, initiatiefnemer van Zero Waste Nederland.

Pals was nauw betrokken bij dit nieuwe concept. "Er komt een klein beetje uit en dan stopt hij automatisch. Als je meer wilt, moet je de verpakking nogmaals tegen de dispenser houden. Op die manier is het dus niet nodig om de dispenser met je handen aan te raken en is ook de kans op verspilling kleiner."

"Deze nieuwe generatie dispensers lost een heleboel problemen op", aldus Hilde van der Vegt, die als projectleider was betrokken bij het concept Albert Heijn Verpakkingsvrij. "Bij handmatige dispensers is het product open, wordt er makkelijk gemorst en doordat de dispensers vaak doorzichtig zijn gaat het product sneller achteruit door het licht. Zo heb je vaak juist meer voedselverspilling door de kwaliteits- en hygiëne-issues."

"Albert Heijn krijgt een product van 12 liter, in plaats van heel veel kleine consumentenverpakkingen", legt Van der Vegt uit. "Voor de supermarkten is het dus alsof ze voorverpakte producten aangeleverd krijgen. Ze installeren een nieuwe container en de klant neemt zijn eigen verpakking mee."

Niemand raakt het product aan

"Niemand tussen de producent en de winkel raakt het product aan. Het product is ook geseald, waardoor het lucht- en lichtdicht is totdat je het in je verpakking doet", aldus Van der Vegt. "En de containers zijn gechipt, waardoor duidelijk is welke batch product het is. Als er een probleem is met een product, kan je die container op afstand sluiten en kan niemand meer tappen. Met deze technologie zijn veel issues getackeld."

Klanten hoeven volgens Pals niet bang te zijn dat een product over de datum is. Er staat een houdbaarheidsdatum op de dispenser. "En op de bon die je uitprint om hem te scannen, staat die datum ook. Het werkt hetzelfde als bij voorverpakte producten." Het gaat om droge producten, waardoor de kans op schimmel klein is. "De dispensers zijn helemaal afgesloten, dus er komt geen vocht bij. Albert Heijn heeft gekozen voor lang houdbare producten, die zijn niet heel bederfelijk."

Een weckpot kun je luchtdicht afsluiten, waardoor producten lang houdbaar blijven. Een weckpot kun je luchtdicht afsluiten, waardoor producten lang houdbaar blijven. Foto: Getty Images

Klant moet zelf verpakking schoonhouden

De consument is zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van zijn of haar eigen verpakking. Voor de dispensers is er een schoonmaakprotocol. "De siliconen tube wordt bij een servicebeurt eens in de zoveel weken vervangen en de mond wordt regelmatig met alcoholswaps schoongemaakt. De winkel doet er alles aan om alles schoon te houden, ook al kost het wat meer werk", weet Van der Vegt.

Albert Heijn is niet de eerste levensmiddelenwinkel die met dit concept begint. Zo bezorgt de winkel Potjes & Deksels verpakkingsvrij boodschappen in Rotterdam en Capelle aan den IJssel. "Zodra het in de verpakking van de klant zit, ligt het risico natuurlijk wel bij die persoon, dus het is belangrijk dat je je eigen verpakking goed schoonhoudt", zegt Tessa Overboom van het bedrijf. "Aan onze kant wassen we onze apparatuur regelmatig af, dus op die manier houden wij het schoon volgens de hygiënenormen. Het kost wat extra tijd."

“De producten zitten maximaal een maand in de dispensers, die we ondertussen dus ook schoonmaken.” Tessa Overboom, Potjes & Deksels

Maximaal een maand in de dispenser

"We hebben een goede doorlooptijd. De producten zitten maximaal een maand in de dispensers, die we ondertussen dus ook schoonmaken", vertelt Overboom. "Als een product niet goed genoeg loopt, gaat hij uit het assortiment. Zo proberen we het zo goed mogelijk bij te houden."

Bij online supermarkt Pieter Pot hoef je niet je eigen verpakking te gebruiken. De winkel werkt met herbruikbare statiegeldpotten. Deze weckpotten zijn volgens de winkel luchtdicht en kunnen veertig tot wel honderd keer hergebruikt worden. Op de potten vind je onder andere de voedingswaarden, de t.h.t.-datum en ingrediënten. Pieter Pot reinigt ze voordat ze weer opnieuw worden gevuld.