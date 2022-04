Nederlanders zijn echte kaaskoppen. Gemiddeld eten we meer dan 11 kilo per jaar. Toch weten veel mensen niet wat de aanduidingen op de kaasverpakking betekenen. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen 30+ en 48+? Kaaskenners vertellen hoe het zit.

Aanduidingen als 30+, 48+ en 50+ zeggen iets over het vetgehalte in de droge stof van de kaas. "Kaas bestaat uit een deel water en een deel droge stof, bestaande uit vetten, eiwitten, zout en mineralen", vertelt Lidewij Verweij, kwaliteitsmanager bij De Producent. "Wanneer je een 48+-kaas koopt - de Goudse kaas zoals de meeste mensen hem kennen - bestaat 48 procent van die droge stof uit vetten."

In Nederland is het heel gebruikelijk om het vetgehalte aan te duiden met het plusteken. In het buitenland is dat minder gebruikelijk, aldus Verweij. Waarom het vetpercentage wordt berekend op basis van de droge stof is simpel te verklaren. "Wanneer een kaas rijpt, verliest deze vocht. Oude kaas bevat daardoor minder vocht dan jonge kaas. Door de veranderende hoeveelheid vocht verandert het percentage vet van de gehele kaas voortdurend."

"Daardoor is het makkelijker om het vetpercentage op basis van de droge stof te bepalen, die tijdens de rijping altijd gelijk blijft" legt Verweij uit. "Daardoor is het zo dat een oude kaas van 50+ meer vet bevat dan een jonge kaas van 50+, omdat de jonge kaas meer vocht bevat."

Verschil tussen boerenkaas en fabriekskaas

Het vetpercentage in kaas is afhankelijk van de melk die de makers gebruiken. "Kaas uit de fabriek is afgeroomd. De makers scheiden het vet van de melk. Het vet kan later toegevoegd worden om het gewenste vetpercentage te bereiken." Bij boerenkazen werkt dit anders. "Hierbij wordt de melk niet ontroomd en is het proces minder gestandaardiseerd."

“Ik adviseer bij voorkeur 30+ of magerdere kazen. Maar veel mensen vinden deze minder lekker dan de 48+ kazen.” Nienke Kreté-Tolhuijs, diëtist en leefstijlcoach

De regels voor de aanduidingen op fabriekskazen en boerenkazen verschillen om die reden. "Waar op een 48+-kaas uit de fabriek een strenge marge zit van 48-52 procent vet in de droge stof, is 48+ bij een boerenkaas enkel een minimum. Dit percentage kan bij een boerenkaas in de werkelijkheid dus hoger zijn dan op de verpakking staat."

Welke kaas kun je het best kiezen?

Er is een duidelijk verschil in verzadigd vet tussen magere en minder magere kazen. Kaas met de aanduiding 40+ staat niet in de Schijf van Vijf, alle kaas met minder vet wel. "Kies je voor een blokje 20+-kaas, dan krijg je 0,8 gram verzadigd vet binnen, waar dat bij een blokje 48+ 2 gram is."

Kaas kan onderdeel zijn van een gezond voedingspatroon. "Het is een goede bron van calcium, dat sterke botten ondersteunt" aldus Nienke Kreté-Tolhuijs, diëtist en leefstijlcoach bij Mood & Food. "Ik adviseer bij voorkeur 30+ of magerdere kazen, maar veel mensen vinden deze minder lekker dan de 48+-kazen."

"Mocht je voor 48+ kiezen, let er dan op dat je niet meer dan 30 gram per dag eet. Kaas bevat vooral verzadigd vet. Verzadigd vet laat het slechte cholesterol in het bloed stijgen; hier wil je dus eigenlijk zo min mogelijk van binnenkrijgen.

Welke kaas kun je beter niet eten als je zwanger bent? Ouders van Nu maakte een overzicht van kazen die je wel en kazen die je beter niet kunt eten.