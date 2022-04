Nu de temperaturen hoger zijn, lokt de lentezon ons de terrassen op. Witbier is een populair terrasbier en lest deze zomer menige dorst. Waarom vinden we het in Nederland zo lekker? En wat is het verschil met pils? Twee bierkenners vertellen hoe het zit.

Witbier is een brouwsel dat wordt gemaakt van gerstemout en ongemoute tarwe. Vaak worden hier kruiden aan toegevoegd. Ook wordt voor het brouwen van witbier doorgaans bittere, aromatische hop gebruikt.

De balans tussen de fruitigheid en het lichte bittertje is dan ook het succes van witbier, weet Kurt Gunst, die deel uitmaakt van de eerste lichting afgestudeerde zythologen (biersommeliers) van België en oprichter van Zytholoog.be.

“Koriander zorgt voor de citrussmaak en de sinaasappelschillen geven het bier de aromatische bitterheid.” Kurt Gunst, biersommelier

De ongemoute tarwe in witbier zorgt voor frisheid, volheid en romigheid, wat witbier een ideaal zomerbier maakt. Witbier is een zomers speciaalbier, zegt Alain Schepers. Hij is onafhankelijk bierexpert, oprichter van Bierista.nl en auteur van het boek Een wereld vol bier.

Beide experts benoemen koriander en curaçao (sinaasappelschil) als belangrijke smaakmakers, al wordt koriander in de meeste witbieren slechts in een geringe hoeveelheid toegevoegd. "Koriander zorgt voor de citrussmaak en de sinaasappelschillen geven het bier de aromatische bitterheid", legt Gunst uit.

Dit is het verschil tussen witbier en pils

Het verschil tussen witbier en pils zit hem vooral in de gisting. Pils heeft een lage gisting ondergaan en witbier is een bovengistend bier. Hierdoor ontstaan diepere smaken en andere aroma's. "Bovendien wordt pilsener gebrouwen met uitsluitend gerstemout, water, hop en gist. Er worden dus geen kruiden of andere toevoegingen gebruikt", zegt Schepers.

Een ander verschil met pils is dat witbier niet wordt gefilterd. Wel heeft witbier hetzelfde alcoholpercentage als pils: rond de 5,5. "In feite krijg je bij witbier voor hetzelfde alcoholpercentage veel meer diepgang", vindt Gunst. De Belgische bierkenner denkt dat witbier daarom zo populair is. Volgens de kenners is het bleekgele bier met witte schuimlaag in een mooi glas ook nog eens een lust voor het oog.

Hoegaarden door kenners beoordeeld als topbier

Witbier is een bier met Belgische roots. Dat we er vandaag de dag nog van kunnen genieten, hebben we te danken aan bierlegende en koning van het witbier Pierre Celis. Hij stichtte in 1966 brouwerij De Kluis en maakte onder andere het bekende witbier van Hoegaarden. Zowel Gunst als Schepers is van mening dat het witbier van Hoegaarden er ook vandaag de dag met kop en schouders bovenuit steekt. Ook La Trappe Witte Trappist wordt geroemd vanwege de mooie balans en fruitigheid.

“Veel mensen denken bij trappistenbier aan donker bier, maar het kan net zo goed een IPA of dus witbier zijn.” Alain Schepers, bierexpert

Dat het een trappistenbier is, zegt trouwens niets over het soort bier; het geeft alleen aan dat het bier (zonder winstoogmerk) wordt gebrouwen in een trappistenklooster, onder toeziend oog van kloosterlingen. "Veel mensen denken bij trappistenbier aan donker bier, maar het kan net zo goed een IPA of dus witbier zijn", zegt Schepers.

Bier uit blik is niet van mindere kwaliteit

Een vrij onbekend witbier dat zeker het proberen waard is, is volgens Gunst het St. Bernardus Tokyo. "Het stijlkenmerk van dit bier zit hem in de fruitigheid, de citrustoets en een licht verscholen zuurtje", aldus de zytholoog. Het bier is alleen in blik te krijgen. Een hardnekkig misverstand is dat bier in blik van mindere kwaliteit zou zijn. Dit is absoluut niet het geval, benadrukt Gunst. "In een flesje is bier juist meer onderhevig aan lichtinval, de grootste vijand van bier."

Witbier krijg je op een terras vaak met een schijfje limoen of citroen. Hier krijgen de meeste brouwers koude rillingen van, zegt Schepers. "Iedereen moet het drinken zoals-ie wil, maar als brouwers meer citrustonen in het bier hadden gewild, hadden ze het anders gebrouwen." Over de combinatie met eten zegt de sommelier: "Witbier combineert perfect met een mooie witvis of met schelpdieren, vooral mosselen. Ook past het uitstekend bij een maaltijdsalade."