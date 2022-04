Wat is de beste halfautomatische espressomachine? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond geeft antwoord.

Een halfautomatische espressomachine wordt ook wel halfautomaat of pistonmachine genoemd. In tegenstelling tot bij een volautomaat moet je bij een halfautomaat veel zelf doen. Zo moet je de filterhouder handmatig vullen met koffie en aandrukken. Sommige pistonmachines hebben een ingebouwde bonenmaler en bij sommige kun je ook melk opschuimen, meestal met behulp van een stoompijpje.

De Consumentenbond test verschillende soorten espressomachines op onder meer kwaliteit van de espresso, temperatuur, opschuimen van melk en energieverbruik. In totaal zijn er meer dan 320 espressomachines getest die in de winkels verkrijgbaar zijn.

Bij de ruim 65 geteste espressomachines binnen de categorie 'halfautomaten' komt een model van Sage als Beste uit de Test. Een model van Princess is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Sage Bambino SES450BSS4EEU1

Foto: Consumentenbond

Deze compacte pistonmachine van Sage is een uitstekende koffiezetter. Hij zet binnen een halve minuut een kopje espresso dat bijna perfect op temperatuur is.

Het bereiden werkt heel eenvoudig en de machine gebruikt relatief weinig energie. De filterhouder werkt soepel. Als je het apparaat niet gebruikt, schakelt hij na tien minuten automatisch uit. Het waterreservoir van 1,4 liter is lekker ruim en hoef je niet iedere keer bij te vullen. Ook het ontkalken van de machine gaat gemakkelijk.

Maar er zijn ook wat minpuntjes. Het stoompijpje waarmee je melk opschuimt, werkt niet heel goed. De temperatuur van het melkschuim is aan de lage kant en het schuim wordt niet goed stevig.

Beste Koop: Princess 249412

Foto: Consumentenbond

De beste prijs-kwaliteitverhouding gaat naar deze pistonmachine van Princess. Het apparaat zet een prima bakje koffie. De smaak is goed in balans en hij is goed op temperatuur.

Het gebruiksgemak van de machine is goed. Het bereiden van koffie werkt eenvoudig en ook het schoonmaken en ontkalken gaat gemakkelijk. Met 1,5 liter heeft hij, net als de Sage, een groot waterreservoir.

De machine heeft ook enkele minpunten. Het plaatsen en verwijderen van de piston kan soms wat stroef gaan. Ook duurt het opwarmen best lang. Je eerste kopje koffie zetten gaat hierdoor niet heel snel (duurt zo'n anderhalve minuut). Ten slotte is hij ten opzichte van andere machines niet erg zuinig met energie.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.