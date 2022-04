De ECDC heeft tot nog toe 150 meldingen ontvangen over salmonella-infecties in Europese landen, meldt de Europese gezondheidsdienst dinsdag. In de meeste gevallen gaat het om kinderen onder de tien jaar, van wie velen in het ziekenhuis moesten worden behandeld. De uitbraak wordt gelinkt aan de Kinder Surprise-eieren van het merk Ferrero.

Kinder Surprise en aanverwante producten uit de Ferrero-fabriek in het Belgische Aarlen zijn inmiddels uit de schappen gehaald. Het advies aan consumenten is om die niet meer te eten. Van de 150 meldingen zijn er 119 bevestigd. In de overige 31 gevallen is "waarschijnlijk" sprake van een salmonellavergiftiging.

De eerste besmettingen met de bacterie, die in het Verenigd Koninkrijk werden gemeld, blijken al te dateren van 21 december vorig jaar. In diezelfde maand trof de fabrikant salmonella aan in een installatie. Na een schoonmaakbeurt waren vervolgtesten negatief en werd de productie hervat, meldt de ECDC.

Volgens de gezondheidsdienst zijn mensen besmet geraakt in tien landen, waaronder Nederland. Het RIVM liet eerder weten dat het twee meldingen had ontvangen over jonge kinderen die in februari ziek waren geworden door de bewuste salmonellabacterie.

"Labonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het gaat om dezelfde stam als die bij uitbraken elders in Europa te zien is, maar wij weten niet wat deze kinderen hebben gegeten", zei een RIVM-woordvoerder daarover.

Belgische toezichthouder sloot fabriek vorige week

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseerde consumenten vorige week vrijdag geen enkele Kinder-chocoladeproducten meer te eten die in Aarlen zijn geproduceerd. Dezelfde dag sloot de Belgische toezichthouder FAVV de fabriek, omdat Ferrero niet in staat was volledige informatie te leveren voor het onderzoek naar de uitbraak.

Salmonella is een bacterie die kan voorkomen in levensmiddelen, zoals vlees en zuivel. Als mensen er een infectie van oplopen, zijn de klachten meestal mild, maar bij ouderen en jonge kinderen kan een darminfectie ernstiger verlopen.