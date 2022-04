Ferrero heeft in heel Europa Kinder Surprise-eieren teruggeroepen, omdat deze besmet kunnen zijn met salmonella. Experts vermoeden dat de chocoladeproducent het niet zo nauw heeft genomen met de hygiëne. "Wat een prutsers."

De salmonellabacterie is berucht vanwege besmettingen door eieren, kip en zalm. Toch heeft chocoladeproducent Ferrero de fabriek in het Belgische Aarlen gesloten. In heel Europa is Kinder-chocolade gevonden waarin de bacterie zich bevond.

De Europese gezondheidsdienst ECDC heeft tot nog toe 150 meldingen ontvangen over salmonella-infecties in Europese landen. In 31 gevallen is sprake van een vermoedelijke besmetting. In Nederland maakten de eieren zeker twee mensen ziek.

Salmonella in chocolade is niet zo vreemd, ook al zijn besmettingen door eieren, kippenvlees en zalm veel bekender. "Het is vaker voorgekomen dat salmonella in chocolade zit", zegt Rijkelt Beumer, levensmiddelenmicrobioloog aan Wageningen University & Research. "Cacaobonen komen uit landen waar de hygiëne niet altijd goed op orde is. De bonen belanden op een hoop, waardoor ze gemakkelijk besmet raken."

Die hygiëne wordt wel gecontroleerd in de verwerkende industrie, aldus Beumer. "De chocoladeverwerkende industrie koopt grondstoffen met een certificaat dat de bonen salmonellavrij zijn", zegt hij.

Bacterie gedijt prima in juiste omstandigheden

De salmonellabacterie gedijt in de juiste omstandigheden prima, weet voedseltechnoloog IJsbrand Velzeboer. "Zodra de bacterie in een vette omgeving voorkomt, kan ze lang overleven. De bacteriën zitten dan in een 'bedje' van vet."

Bij het maken van melkchocolade gebruiken producenten melkpoeder waarin vet zit. Pas bij verhitting op hoge temperaturen gaan de bacteriën dood. Die temperatuur bereiken de machines niet bij de productie, want hoge temperaturen verprutsen de chocolade. "Bij een besmetting in een fabriek moeten de machines daarom worden verhit tot circa 80 graden", aldus Velzeboer.

Geen filter nodig bij het maken van chocolade

De oorzaak van deze besmetting was "een filter", meldde een woordvoerder van Ferrero. "Het is een raar verhaal, vind ik", zegt Velzeboer. "Bij het maken van chocolade gebruik je helemaal geen filter. Het zou kunnen dat het gaat om een filterzak van de silo van de suiker of de melkpoeder. Dat zou een grote fout zijn, want dat is een bekend gevaar. Die moet je vaak schoonmaken."

“Het bedrijf is zo snel gesloten dat ik denk dat er sprake is van viezigheid. Dan is er iets geweldig mis.” Rijkelt Beumer, voedingsmiddelenmicrobioloog

Ook Beumer zegt dat melkpoeder de bron kan vormen. "We hebben midden jaren zeventig van de vorige eeuw al proeven gedaan met chocolademerk Droste. De salmonellabacteriën werden toegevoegd aan ingedikte melk waar melkpoeder van werd gemaakt. Met dit besmette melkpoeder werd chocolade gemaakt. In eerste instantie hadden we de salmonella's in een kleine hoeveelheid water water gedaan, en dat toegevoegd aan de chocolademassa. Maar dat ging niet goed. Van dat product kon je geen chocolade maken", aldus Beumer.

Als oplossing voor het vochtprobleem bedachten de onderzoekers dat ze de melk konden enten met de bacteriën in plaats van de cacao. "Met het besmette melkpoeder konden we voortreffelijke chocoladerepen maken. Aan het begin van het onderzoek dachten we nog dat de salmonella's wel snel zouden afsterven. Maar ze beschermen zich inwendig tegen de extreme omstandigheden, waardoor ze heel lang kunnen overleven."

“Het komt allemaal erg rommelig over. Wat een prutsers.” IJsbrand Velzeboer, voedseltechnoloog

De bacteriën zijn zelfs sterker. "We dachten dat ze snel zouden doodgaan, maar het bleek dat ze nog tot twee jaar later te vinden waren in de chocolade", zegt Beumer. "Dat is ook wel te verklaren, want ze rollen zich op en overleven dan langer. Uit andere onderzoeken blijkt dat bacteriën in een stresssituatie virulenter worden. Dat betekent dat je veel minder bacteriën nodig hebt om mensen ziek te maken."

Overzicht van grote salmonella-uitbraken in cacaoproducten (bron: Fimm) In 1970 raakten in Zweden 110 mensen besmet doordat cacaopoeder besmet was geraakt.

In Canada en de VS raakten in 1982 tweehonderd mensen besmet na een kruisbesmetting in een fabriek.

In 1987 werden in Noorwegen en Finland 361 mensen ziek na een salmonellabesmetting in een fabriek. De bacteriën waren afkomstig van vogels.

In Duitsland en andere EU-landen werden in 2001 en 2002 439 mensen ziek na het eten van chocolade. Ook hier was sprake van kruisbesmetting in een fabriek.

Zoetwarenindustrie kent dunne marges

Het lijkt erop dat Ferrero zijn zaken niet voor elkaar heeft, zegt Velzeboer. De zoetwarenindustrie werkt veelal nog met oude machines. De marges zijn flinterdun en er is niet altijd geld voor investeringen in nieuwe apparaten.

"In Nederland geldt dat er een meldplicht is als er een fout is gevonden. Dat zal in België ook zo zijn. Deze fout is al in december geconstateerd, las ik. Ze zijn misschien het 'vergeten'. Het komt allemaal erg rommelig over. Wat een prutsers", aldus de voedseltechnoloog.

Ook Beumer vermoedt dat het niet goed liep in België. "Het bedrijf is zo snel gesloten dat ik denk dat er sprake is van viezigheid. Dan is er iets geweldig mis. Het bedrijf heeft vermoedelijk de hygiëne en de controle niet op orde."

Persbureau AP meldt dat de besmetting veroorzaakt zou zijn door besmette karnemelk. De voedingsautoriteit van de Europese Unie heeft een onderzoek ingesteld naar de besmette chocolade. Tot de uitslag hiervan komt, krijgen consumenten het advies geen enkele chocolade uit de Ferrero-fabriek in Aarlen te eten.