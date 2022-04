Van praliné tot kokos en tiramisu of gewoon melkchocolade: we eten in deze periode gemiddeld 51 paaseitjes per persoon. Hoeveel calorieën zitten er in jouw favoriete smaak? En hoeveel komen we aan van al die chocolade?

Chocolade-eieren zijn lekker, maar niet per se gezond. Toch hoef je nog niet gelijk in de stress te schieten over je gewicht als je een paar paaseieren eet. "Je moet namelijk zo'n 6.000 kilocalorieën eten om 1 kilo aan te komen", weet diëtist en voedingskundige Sanne de Ree. "Een gemiddeld paasei bevat zo'n 40 kilocalorieën, dus dat betekent dat je meer dan 120 paaseieren kunt eten voordat je 1 kilo aankomt."

De zak gaat helemaal leeg

Gemiddeld eten we er 51, zo meldde HEMA onlangs na een grote enquête. "Dit komt neer op 2.040 kilocalorieën", aldus De Ree. "Dagelijks mag je gemiddeld 2.000 tot 2.500 calorieën tot je nemen, dus dan zit je zelfs nog binnen de dagelijkse calorieën." "Je moet er wel rekening mee houden dat het niet bij elk paaseitje hetzelfde is", waarschuwt De Ree. "Er zit een verschil in of het paaseitje gevuld is of niet, en of je melk, witte of pure paaseieren eet." Een kwart van de mensen die HEMA ondervroeg, eet het liefst de zak helemaal leeg. Dan gaat het snel.

Witte, pure en melkchocolade: wat scheelt dat aan calorieën? Witte, pure en melkchocolade: wat scheelt dat aan calorieën? Foto: Getty Images

Hou je van een 'normale' paasei zonder vulling (massief)? Dan kan je het beste voor de pure of melkvariant gaan. Een gemiddeld puur massief paaseitje van 7 gram bevat ongeveer 37 calorieën (523 per 100 gram). Een massief chocolade-eitje van melkchocolade staat ook voor 37 calorieën (532 per 100 gram). Ga je voor extra puur? Dan krijg je 41 calorieën per eitje (585 per 100 gram) binnen. De witte paaseitjes bevatten gemiddeld 39 calorieën (550 per 100 gram).

Pralinésmaken vind je ook in iedere supermarkt. Deze chocolade-eieren verschillen in calorieën niet veel met de massieve varianten. Ook hier is de wit-praliné het ongezondst: deze chocolade-eieren bevatten gemiddeld 41 calorieën per eitje (572 per 100 gram). Melk- en puur-praliné verschillen weer niets van elkaar, ze bevatten allebei 39 calorieën (558 per 100 gram voor melk en 564 per 100 gram voor puur). Een smaak die al een aantal jaar onverminderd populair is, is melk-karamel-zeezout. Een eitje van 7 gram bevat gemiddeld 37 calorieën (522 per 100 gram). Dat scheelt dus nagenoeg niks in vergelijking met de massieve melk en pure chocolade-eitjes.

Tussen de 37 en 41 calorieën per eitje

Andere smaken die je dit jaar in verschillende supermarkten ziet, zijn wit-mokka, melk-cappuccino, melk-vanille-crisp en melk-kokos. Een chocolade-eitje in de smaak wit-mokka bevat gemiddeld 40 calorieën (566 per 100 gram). De smaken melk-cappuccino en melk-vanille-crisp bevatten allebei 39 calorieën per eitje (558 per 100 gram). Melk kokos bevat bij Jumbo 41 calorieën (575 per 100 gram), maar bij HEMA bevat één eitje iets minder calorieën: namelijk 37 (538 per 100 gram). Bij HEMA en Jumbo kun je ook nog terecht voor de smaak melk-peanutbutter. Deze paaseieren bevatten per stuk 41 calorieën (572 per 100 gram).

Over het algemeen zit er dus maar weinig verschil in de verschillende smaken chocolade-eieren. De 'normale' massieve witte, melk en pure chocolade-eieren (zonder vulling) bevatten minder calorieën dan de gevulde paaseieren, maar dit verschilt ongeveer 2 à 3 calorieën per paaseitje.